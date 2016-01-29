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Проект бунгало в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Дома в стиле бунгало, построенные по всей Германии в 60-ые, сейчас массово выкупаются теми, кто считает, что данный тип домов идеален как основа для оригинальных проектов.

Владельцы этого бунгало попросили фирму FingerHaus GmbH помочь им с реализацией их мечты – жить в доме, слегка напоминающем шале, но в старой-доброй Германии и при этом не потратить на строительство все свои сбережения.

Так, на фотографии ниже вы увидите справа одноэтажное бунгало, простое и аккуратное, но благодаря ремонту имеющее новое современное остекление, а слева – пристройку в стиле шале, с двусветным освещением для гостиной и парадным входом с красивым козырьком и террасой с растениями.

​Жизнь как на природе

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Была проделана масштабная работа по озеленению и благоустройству участка – здесь появился маленький пруд с рыбками и водными растениями, а также кустарники по территории всего участка.

Альпийские образы, удачно повторяющие горные швейцарские ландшафты, оформлены с помощью почвопокровных и декоративнолиственных насаждений, а цветы в кадках расставлены в живописном беспорядке по террасе.

Есть возле дома и газонная площадка достаточно больших размеров для игр детей и прогулок с собакой, а одна из групп кустов защищает некоторые окна от взглядов из соседних домов, являясь природным зеленым барьером.

​Вид со стороны улицы

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Необычный забор в стиле кантри, напоминающий пшеничные колосья, а также посадка рядами хвойных туй для создания зеленой изгороди – еще один интересный момент в этом дизайн-проекте.

Гостиная и зимний сад

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что остекление было выполнено в стиле шале, внутри мы не найдем интерьера, полностью одетого в брутальную древесину. Как раз наоборот – там нас ждет стиль модерн, шикарный тропический зимний сад в новой пристройке и кожаные диваны в современном стиле.

Столовая

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Более аутентичная стилю шале зона (с камином, деревянной мебелью, фигурками лесных животных и эклектичными акцентами) находится в столовой, совсем недалеко от гостиной.

Кухня

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

На кухне мы и вовсе найдем стиль, повторяющий лучшие идеи минимализма – лаконичную мебель, азиатский текстиль бамбукового цвета и оформление кухонного фартука деревом.

Этническая спальня

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Но самая очаровательная комната в этом проекте – потрясающая этническая спальня, оформленная в тонах мокко с легкими зелеными акцентами. В ней царит расслабляющая, но при этом очень колоритная атмосфера, а фокусом композиции является кровать из натурального дерева с подиумом.

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Ванная комната

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Современная ванная комната, как и гостиная, декорирована в стиле модерн. Сочетание белой и черной плитки, а также мозаичных вставок добавляет и в этот интерьер эклектичного настроения.

​Отдых с живописным видом

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Летом в хорошую погоду владельцы дома могут расположиться на заднем дворике, возле водоема, на крыльце-веранде или газонной полянке. Для этого в доме есть шезлонги, столовая группа и кресла для использования на улице.

А в холодное время года зона отдыха перемещается в гостиную, в уголок зимнего сада и тропического изобилия, где круглый год можно отдыхать с тем же успехом, что и в тени кустарников своего сада.

Этот прекрасный проект основан на множестве идей клиентов и повторяет лучшие фирменные приемы студии FingerHaus, проверенные временем и оттого исключительно практичные. В интерьере же мы найдем смешение этники и модерна, которое особенно красиво реализовано на кухне и в главной спальне.

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