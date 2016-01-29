Проект бунгало в современном стиле

Дома в стиле бунгало, построенные по всей Германии в 60-ые, сейчас массово выкупаются теми, кто считает, что данный тип домов идеален как основа для оригинальных проектов.

Владельцы этого бунгало попросили фирму FingerHaus GmbH помочь им с реализацией их мечты – жить в доме, слегка напоминающем шале, но в старой-доброй Германии и при этом не потратить на строительство все свои сбережения.

Так, на фотографии ниже вы увидите справа одноэтажное бунгало, простое и аккуратное, но благодаря ремонту имеющее новое современное остекление, а слева – пристройку в стиле шале, с двусветным освещением для гостиной и парадным входом с красивым козырьком и террасой с растениями.