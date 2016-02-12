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Маленький модульный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Дома в стиле минимализм
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Этот интересный проект модульного дома выполнен студией Zalewski Architecture Groupe в Польше и является реконструкцией стандартного пригородного коттеджа.

На протяжении 70 лет в коммунистической Польше был период невероятной популярности домов-кубиков (стандартные, квадратные и очень универсальные). Они возведены по простым поэтажным планам и в формате четкого и маленького бюджета, что позволило увеличить метраж до приемлемого для стандартной семьи.

Не всегда подобные жесткие рамки и экономия идут рука об руку с функциональностью пространства, и поэтому вскоре такие дома были признаны слишком маленькими, простыми, с плохо освещенными комнатами и типовой планировкой. Сегодня они и вовсе олицетворяют бедное прошлое страны, поэтому сейчас дома-кубики либо сносятся для новой стройки, либо радикально меняются.

Два новых блока

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Дома в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Архитектор предложил вариант расширения существующей структуры через симбиоз с двумя модульными блоками, сложенными друг на друга крестом, которые были созданы на заводе и лишь привезены на участок. Также обновился дизайн фасада, составленный на контрасте белого и темно-серого. В результате дом постройки 70-х годов кажется весьма современным произведением частной архитекторы.

На фотографии выше вы видите два новых блока – один стоит возле террасы и имеет выход на нее, а второй, маленький, с двумя окнами, стоит прямо на ней. За маленьким блоком на втором этаже вы видите реальный второй этаж бывшего дома-кубика, который находится позади двух новых блоков.

Настоящее и прошлое

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Дома в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

В настоящее время простые геометрические формы часто используются в архитектуре, так как снова вошли в моду! Поэтому владельцы этого дома-кубика из Мысловице решили вдохнуть в него новую жизнь реконструкцией и расширением. В процессе актуализации этого дома важно было увеличить полезную площадь, что и сделали архитекторы в весьма инновационной манере.

Сочетание двух блоков в интерьере

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Гостиная в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Гостиная, которая находится в новом блоке, расположена чуть ниже уровня основного здания и за счет этого выглядит особенно уютной. Таким образом, переход между новым и старым был особенно гармонично вписан в общий вид коттеджа.

Кухня

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Кухня в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Кухня расположена в старом основном здании, но благодаря демонтажу почти всех внутренних перегородок на первом этаже она стала гораздо просторнее, создана на основе современной планировки и очень хорошо освещена.

Интерьер старого дома

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Кухня в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Сейчас на фотографии выше вы видите то, что сделали дизайнеры со старым основным домом. На маленькой площади разместилась кухня, столовая и гостиный уголок с TV-зоной.

Планировка

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Светло-серый план относится к старому зданию, интерьер которого мы видели выше. Как вы можете себе представить, в старом доме не было даже полноценной прихожей, не говоря уже о тамбуре, а размеры кухни были абсолютно не комфортабельны в формате изолированных комнат первого этажа.

Темно-серым выделен новый блок здания, основной вход в который расположился справа и имеет крыльцо, прихожую/тамбур и дополнительную семейную гостиную. А еще здесь есть терраса, а на втором этаже за счет второго блока – дополнительная спальня.

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Ванная комната

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Ванная комната в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

На втором этаже ванная комната была расширена за счет нововведений, а белый дизайн интерьера позволил с большим потенциалом использовать солнечный свет.

Прихожая

CUBE-2-BOX HOUSE, Zalewski Architecture Group Zalewski Architecture Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Zalewski Architecture Group

Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group
Zalewski Architecture Group

Бывшая прихожая в основном здании превратилась в очаровательный лестничный холл в стиле кантри. Только представьте – раньше на этой площади был основной вход в здание (справа от зеркала), а за зеркалом был единственный модуль хранения верхней одежды.

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