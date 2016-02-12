Маленький модульный дом

Этот интересный проект модульного дома выполнен студией Zalewski Architecture Groupe в Польше и является реконструкцией стандартного пригородного коттеджа.

На протяжении 70 лет в коммунистической Польше был период невероятной популярности домов-кубиков (стандартные, квадратные и очень универсальные). Они возведены по простым поэтажным планам и в формате четкого и маленького бюджета, что позволило увеличить метраж до приемлемого для стандартной семьи.

Не всегда подобные жесткие рамки и экономия идут рука об руку с функциональностью пространства, и поэтому вскоре такие дома были признаны слишком маленькими, простыми, с плохо освещенными комнатами и типовой планировкой. Сегодня они и вовсе олицетворяют бедное прошлое страны, поэтому сейчас дома-кубики либо сносятся для новой стройки, либо радикально меняются.