Маленький модульный дом

Этот интересный проект модульного дома выполнен студией Zalewski Architecture Groupe в Польше и является реконструкцией стандартного пригородного коттеджа.
На протяжении 70 лет в коммунистической Польше был период невероятной популярности домов-кубиков (стандартные, квадратные и очень универсальные). Они возведены по простым поэтажным планам и в формате четкого и маленького бюджета, что позволило увеличить метраж до приемлемого для стандартной семьи.
Не всегда подобные жесткие рамки и экономия идут рука об руку с функциональностью пространства, и поэтому вскоре такие дома были признаны слишком маленькими, простыми, с плохо освещенными комнатами и типовой планировкой. Сегодня они и вовсе олицетворяют бедное прошлое страны, поэтому сейчас дома-кубики либо сносятся для новой стройки, либо радикально меняются.
Архитектор предложил вариант расширения существующей структуры через симбиоз с двумя модульными блоками, сложенными друг на друга крестом, которые были созданы на заводе и лишь привезены на участок. Также обновился дизайн фасада, составленный на контрасте белого и темно-серого. В результате дом постройки 70-х годов кажется весьма современным произведением частной архитекторы.
На фотографии выше вы видите два новых блока – один стоит возле террасы и имеет выход на нее, а второй, маленький, с двумя окнами, стоит прямо на ней. За маленьким блоком на втором этаже вы видите реальный второй этаж бывшего дома-кубика, который находится позади двух новых блоков.
В настоящее время простые геометрические формы часто используются в архитектуре, так как снова вошли в моду! Поэтому владельцы этого дома-кубика из Мысловице решили вдохнуть в него новую жизнь реконструкцией и расширением. В процессе актуализации этого дома важно было увеличить полезную площадь, что и сделали архитекторы в весьма инновационной манере.
Гостиная, которая находится в новом блоке, расположена чуть ниже уровня основного здания и за счет этого выглядит особенно уютной. Таким образом, переход между новым и старым был особенно гармонично вписан в общий вид коттеджа.
Кухня расположена в старом основном здании, но благодаря демонтажу почти всех внутренних перегородок на первом этаже она стала гораздо просторнее, создана на основе современной планировки и очень хорошо освещена.
Сейчас на фотографии выше вы видите то, что сделали дизайнеры со старым основным домом. На маленькой площади разместилась кухня, столовая и гостиный уголок с TV-зоной.
Светло-серый план относится к старому зданию, интерьер которого мы видели выше. Как вы можете себе представить, в старом доме не было даже полноценной прихожей, не говоря уже о тамбуре, а размеры кухни были абсолютно не комфортабельны в формате изолированных комнат первого этажа.
Темно-серым выделен новый блок здания, основной вход в который расположился справа и имеет крыльцо, прихожую/тамбур и дополнительную семейную гостиную. А еще здесь есть терраса, а на втором этаже за счет второго блока – дополнительная спальня.
На втором этаже ванная комната была расширена за счет нововведений, а белый дизайн интерьера позволил с большим потенциалом использовать солнечный свет.
Бывшая прихожая в основном здании превратилась в очаровательный лестничный холл в стиле кантри. Только представьте – раньше на этой площади был основной вход в здание (справа от зеркала), а за зеркалом был единственный модуль хранения верхней одежды.
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