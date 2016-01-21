Величественный сруб из красного кедра

Если вы мечтаете о невероятно красивом коттедже для своей семьи, обязательно посмотрите этот прекрасный дом от студии Royal Wood, который смотрится, точно сошедшая со страниц книги иллюстрация к сказочным произведениям. Этот проект амбициозный и стильный. Он выглядит привлекательно и снаружи, и внутри, однако основная его ценность — в синтезе современного и экологичного строительства. Сегодня мы предлагаем нашим читателям оценить его уют, практичность и комфорт.
Уютный деревянный дом — это мечта многих из нас, кто стремится жить в гармонии с окружающим миром. Какую бы значимость в области строительных материалов ни занимали такие тренды, как бетон или кирпич, именно дерево остается символом строительства комфортного современного загородного жилья.
Популярность деревянных срубов объясняется в первую очередь экологичностью и сохранением «дышащих» природных свойств дерева. В качестве строительного материала компания Royal Wood использует лучшие породы древесины: ангарская и карельская сосны, сибирский кедр, а также элитный красный канадский кедр. Проектирование, поставка и строительство деревянных срубов осуществляется «под ключ». Сбор нужного и качественного бревна на сруб осуществляется исключительно вручную.
Жить в домах из красного канадского кедра солидно, так как совершенно очевидно, что они созданы для того, чтобы служить веками. Каждая деталь, каждый элемент такого дома — это результат кропотливой работы плотников, которым нет равных в искусстве обработки древесины. Вне всякого сомнения, мы смотрим на непревзойденный пример строительства, в котором сочетаются новейшие технологии, качественное сырье и древнейшие техники рубки.
Внешний вид сруба немного брутален, основателен и в то же время сказочный. Такой эффект достигнут благодаря тому, что рубить можно лишь возрастной кедр, который успел оставить обильное и полноценное потомство. Именно поэтому он имеет столь величественные размеры (диаметры бревна начинаются от 360-560 мм до 1000-1500 мм). Такие дома очень быстро прогреваются и долго остаются теплыми. Кроме того, в домах из кедра прекрасно дышится и спится благодаря «дышащей» структуре древесины.
Общая площадь этого дома из красного кедра — 480 м2, расположение – город Пушкино. Снаружи сруб выполнен в традиционном стиле: он имеет большие свесы кровли, защищающие стены от осадков, двухскатную крышу, позволяющую равномерно разделить нагрузку во время осадков по всему периметру. Фасад украшают массивные колонны и фермы с балками, которые создают необычайный эффект.
Одним из приятных достоинств материала является высокое содержание смол, что подарит такому дому нежный кедровый аромат на долгие годы. Несмотря на свою мягкую структуру, древесина имеет один из самых низких показателей теплопроводности, что благоприятным образом сказывается на микроклимате помещений. В зимнее время такой дом способен сохранять тепло, а в жаркие дни – живительную прохладу. Как и любой другой материал, кедр нуждается в специальной обработке, защищающей от короедов, жучков и обычного гниения, однако процесс обработки не является трудоемким.
Предлагаем вам взглянуть на не менее красивые интерьеры этого великолепного дома.