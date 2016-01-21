Величественный сруб из красного кедра

Одним из приятных достоинств материала является высокое содержание смол, что подарит такому дому нежный кедровый аромат на долгие годы. Несмотря на свою мягкую структуру, древесина имеет один из самых низких показателей теплопроводности, что благоприятным образом сказывается на микроклимате помещений. В зимнее время такой дом способен сохранять тепло, а в жаркие дни – живительную прохладу. Как и любой другой материал, кедр нуждается в специальной обработке, защищающей от короедов, жучков и обычного гниения, однако процесс обработки не является трудоемким.

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