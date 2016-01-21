Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Величественный сруб из красного кедра

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Loading admin actions …

Если вы мечтаете о невероятно красивом коттедже для своей семьи, обязательно посмотрите этот прекрасный дом от студии Royal Wood, который смотрится, точно сошедшая со страниц книги иллюстрация к сказочным произведениям. Этот проект амбициозный и стильный. Он выглядит привлекательно и снаружи, и внутри, однако основная его ценность — в синтезе современного и экологичного строительства. Сегодня мы предлагаем нашим читателям  оценить его уют, практичность и комфорт.

Снежное сияние

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Уютный деревянный дом — это мечта многих из нас, кто стремится жить в гармонии с окружающим миром. Какую бы значимость в области строительных материалов ни занимали такие тренды, как бетон или кирпич, именно дерево остается символом строительства комфортного современного загородного жилья.

Сказка к нам приходит

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Популярность деревянных срубов объясняется в первую очередь экологичностью и сохранением «дышащих» природных свойств дерева. В качестве строительного материала компания Royal Wood  использует лучшие породы древесины: ангарская и карельская сосны, сибирский кедр, а также элитный красный канадский кедр. Проектирование, поставка и строительство деревянных срубов осуществляется «под ключ». Сбор нужного и качественного бревна на сруб осуществляется исключительно вручную.

Лучшее сырье и проверенные веками техники

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Жить в домах из красного канадского кедра солидно, так как совершенно очевидно, что они созданы для того, чтобы служить веками. Каждая деталь, каждый элемент такого дома — это результат кропотливой работы плотников, которым нет равных в искусстве обработки древесины. Вне всякого сомнения, мы смотрим на непревзойденный пример строительства, в котором сочетаются новейшие технологии, качественное сырье и древнейшие техники рубки.

Тонкости строительства

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Внешний вид сруба немного брутален, основателен и в то же время сказочный. Такой эффект достигнут благодаря тому, что рубить можно лишь возрастной кедр, который успел оставить обильное и полноценное потомство. Именно поэтому он имеет столь величественные размеры (диаметры бревна начинаются от 360-560 мм до 1000-1500 мм). Такие дома очень быстро прогреваются и долго остаются теплыми. Кроме того, в домах из кедра прекрасно дышится и спится благодаря «дышащей» структуре древесины.

Популярность домов в России

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Столовая комната в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Общая площадь этого дома из красного кедра — 480 м2, расположение – город Пушкино. Снаружи сруб выполнен в традиционном стиле: он имеет большие свесы кровли, защищающие стены от осадков, двухскатную крышу, позволяющую равномерно разделить нагрузку во время осадков по всему периметру. Фасад украшают массивные колонны и фермы с балками, которые создают необычайный эффект.

Достоинства кедра

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Гостиная в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Одним из приятных достоинств материала является высокое содержание смол, что подарит такому дому нежный кедровый аромат на долгие годы. Несмотря на свою мягкую структуру, древесина  имеет один из самых низких показателей теплопроводности, что благоприятным образом сказывается на микроклимате помещений. В зимнее время такой дом способен сохранять тепло, а в жаркие дни – живительную прохладу. Как и любой другой материал, кедр нуждается в специальной обработке, защищающей от короедов, жучков и обычного гниения, однако процесс обработки не является трудоемким. 

Предлагаем вам взглянуть на не менее красивые интерьеры этого великолепного дома.

Внимание: хай-тек для дома!
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо