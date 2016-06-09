Строим беседку своими руками – за 12 шагов

Наступила дачная пора, и вы наверняка уже задумывались о том, как можно благоустроить свой участок для более комфортабельного отдыха. Если у вас на даче или при загородном доме еще нет беседки, подумайте о том, чтобы купить готовую или построить ее самостоятельно, ведь такое дополнение трудно переоценить!
Прежде чем говорить о поэтапном строительстве беседки важно напомнить, что построенная беседка, как нам кажется, просто обязана быть долговечной, крепкой и красивой, но для этого нам нужно и самим потрудиться.
Качественный фундамент, на который не пожалели средств, а также тщательно обработанные материалы для строительства беседки (антикоррозийное средство для металла и антисептик для дерева) помогут вам в этом. Площадка для строительства тоже должна быть подготовлена с пристрастием. Потрудитесь разровнять ее, выбрать все камни и обеспечить место на возвышении, а не в низине.
Заранее рассчитайте размер беседки, который зависит от типов мероприятий, которые вы хотите в ней проводить. Не стоит делать беседку чуть меньше, чем вам действительно нужно, иначе вы не получите то, «что заказывали» и будете многие годы пытаться вместить всех гостей там, где просто нет места.
Перед тем как приступать к работе, мы настоятельно советуем вам создать на бумаге проект, рассчитать абсолютно все материалы, включая металлические уголки для крепления поштучно, которые все равно лучше купить с небольшим запасом.
В данной статье мы рассмотрим пошаговый вариант строительства беседки из дерева, который является достаточно бюджетным, экологичным и простым в монтаже. Нужные материалы легко купить в любом строительном магазине, а с постоянным обновлением слоя лака, масла и антисептика такая беседка будет и достаточно долговечной.
Внимание! Не экономьте на антисептике! Он делает беседку не только свободной от вредоносных (для деревянной беседки) насекомых, но и от самовозгорания, излишней влажности и многих других негативных последствий!
В стандартном строительстве деревянной беседке вам понадобится песок, щебень, сваи (кирпич), цемент и арматура. А также доски, деревянные бруски 40x40 мм, саморезы, металлические уголки и кровельный материал для крыши.
Вы можете выбрать между ленточным, плиточным и столбчатым фундаментом, но самый быстрый и легкий в возведении, а также самый популярный – ленточный. Именно его мы и обсудим в этой статье. Он строится легко, стоит дешево и возводится быстро.
Наметьте на участке площадь беседки с помощью колышков и любой веревки. Снимите верхний слой земли (60 см) и засыпьте основание ямы сначала песком, затем щебнем (10 и 10 см), пройдитесь по насыпи ногами, чтобы утрамбовать.
Оставшиеся 40 см заливаем бетонным раствором с пропорциями 1/3/3 (цемент, песок, щебень). Кроме того, на сам раствор сверху нужно будет уложить гидроизоляционный материал – рубероид, а потом уже на него делать кладку кирпича. Далее кирпич кладем столбиками в 3-4 ряда, а сверху еще один слой рубероида. Такая кладка обеспечивает воздушную прослойку, потому дно беседки не соприкасается с землей, не гниет и не страдает от влаги и холода.
Теперь, после того как вы построили фундамент, нужно построить саму беседку. Для начала вам нужно будет сделать основание (не пол, а именно основание) из брусков, соединенных досками с помощью гвоздей. Для этого вам понадобятся несущие опоры из деревянного бруска 40x40 мм и другие материалы, например, декоративная сетка.
Таким образом, вы получаете квадрат (или прямоугольник) из дерева, лежащий на вашем фундаменте, посередине тоже укрепленный дополнительными брусками (1-4 шт. в зависимости от размера беседки). По углам вы ставите столбы для основного каркаса, закрепляя их двумя диагональными досками (от столба к основанию). В этих столбах сверху обязательно должны быть выемки для опорной конструкции кровли.
Кровлю лучше всего выбрать двускатную, традиционную, с достаточно большим наклоном для ската снега. Можно выбрать материал, идентичный с крышей дачного домика или вашего коттеджа, что будет достаточно привлекательно.
В зависимости от проекта и размера беседки кровлю можно установить самыми разными способами, потому приводить здесь один из вариантов неразумно, так как он сильно зависит от стиля строения.
При обшивке стен беседки вы можете подумать о декоративных деревянных экранах из реек, покраске самой беседки в белый или яркий цвет, а также ее декорировании. Отлично подойдут фонари, светильники, орнаменты, подвесные кашпо с цветами и красивые шторы.
В вашей беседке может найтись место для маленького переносного мангала, а если вы строили на плиточном фундаменте, то и для настоящей каменной или кирпичной дровяной печи. В дополнение можно подумать о дровнице, полочках для хранения кухонной утвари и основной мебели – столовой группе.
Кроме деревянных существуют бетонные, кирпичные, стеклянные, металлические и кованые беседки, которые отлично смотрятся в садах разного типа. Среди стилей особенно выделяются классические, брутальный и люксовый типа шале и французский – из белой ковки.
В более современном варианте обустройства приусадебного участка мы видим, что навесы значительно опережают по популярности беседки. Тем не менее, беседка остается более практичной, потому как она может быть даже полностью закрытой, с окнами и стенами и с возможностью отдыха в дождливую погоду. Правда, большой навес тоже может быть использован в легкий дождь.
В беседке в современном стиле вы также найдете экраны из горизонтальных или вертикальных (а не диагональных) реек, пуфики, стильную и низкую дизайнерскую мебель, мебель из палетт и может быть даже место для TV на одной из стен! Заманчиво, не правда ли?
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