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Строим беседку своими руками – за 12 шагов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в классическом стиле
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Наступила дачная пора, и вы наверняка уже задумывались о том, как можно благоустроить свой участок для более комфортабельного отдыха. Если у вас на даче или при загородном доме еще нет беседки, подумайте о том, чтобы купить готовую или построить ее самостоятельно, ведь такое дополнение трудно переоценить!

​Прежде чем приступить

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Прежде чем говорить о поэтапном строительстве беседки важно напомнить, что построенная беседка, как нам кажется, просто обязана быть долговечной, крепкой и красивой, но для этого нам нужно и самим потрудиться.

Подготовка

Терраса на крыше дома г. Сочи Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Терраса на крыше дома г. Сочи

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Качественный фундамент, на который не пожалели средств, а также тщательно обработанные материалы для строительства беседки (антикоррозийное средство для металла и антисептик для дерева) помогут вам в этом. Площадка для строительства тоже должна быть подготовлена с пристрастием. Потрудитесь разровнять ее, выбрать все камни и обеспечить место на возвышении, а не в низине.

​План проекта

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Заранее рассчитайте размер беседки, который зависит от типов мероприятий, которые вы хотите в ней проводить. Не стоит делать беседку чуть меньше, чем вам действительно нужно, иначе вы не получите то, «что заказывали» и будете многие годы пытаться вместить всех гостей там, где просто нет места.

Расчет материалов

Altana nr 15, Drewnopol Drewnopol Сад Беседки и теплицы
Drewnopol

Drewnopol
Drewnopol
Drewnopol

Перед тем как приступать к работе, мы настоятельно советуем вам создать на бумаге проект, рассчитать абсолютно все материалы, включая металлические уголки для крепления поштучно, которые все равно лучше купить с небольшим запасом.

​Беседка из дерева

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В данной статье мы рассмотрим пошаговый вариант строительства беседки из дерева, который является достаточно бюджетным, экологичным и простым в монтаже. Нужные материалы легко купить в любом строительном магазине, а с постоянным обновлением слоя лака, масла и антисептика такая беседка будет и достаточно долговечной.

Нет экономии!

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Внимание! Не экономьте на антисептике! Он делает беседку не только свободной от вредоносных (для деревянной беседки) насекомых, но и от самовозгорания, излишней влажности и многих других негативных последствий!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Список необходимых материалов

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

В стандартном строительстве деревянной беседке вам понадобится песок, щебень, сваи (кирпич), цемент и арматура. А также доски, деревянные бруски 40x40 мм, саморезы, металлические уголки и кровельный материал для крыши.

​Строительство фундамента

Студия дизайна интерьера Натали, Студия дизайна Натали Студия дизайна Натали Сад в стиле модерн
Студия дизайна Натали

Студия дизайна интерьера Натали

Студия дизайна Натали
Студия дизайна Натали
Студия дизайна Натали

Вы можете выбрать между ленточным, плиточным и столбчатым фундаментом, но самый быстрый и легкий в возведении, а также самый популярный – ленточный. Именно его мы и обсудим в этой статье. Он строится легко, стоит дешево и возводится быстро.

Наметьте на участке площадь беседки с помощью колышков и любой веревки. Снимите верхний слой земли (60 см) и засыпьте основание ямы сначала песком, затем щебнем (10 и 10 см), пройдитесь по насыпи ногами, чтобы утрамбовать.

Оставшиеся 40 см заливаем бетонным раствором с пропорциями 1/3/3 (цемент, песок, щебень). Кроме того, на сам раствор сверху нужно будет уложить гидроизоляционный материал – рубероид, а потом уже на него делать кладку кирпича. Далее кирпич кладем столбиками в 3-4 ряда, а сверху еще один слой рубероида. Такая кладка обеспечивает воздушную прослойку, потому дно беседки не соприкасается с землей, не гниет и не страдает от влаги и холода.

​Строим беседку

Беседка Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в средиземноморском стиле Дерево Белый
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Беседка

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Теперь, после того как вы построили фундамент, нужно построить саму беседку. Для начала вам нужно будет сделать основание (не пол, а именно основание) из брусков, соединенных досками с помощью гвоздей. Для этого вам понадобятся несущие опоры из деревянного бруска 40x40 мм и другие материалы, например, декоративная сетка.

Таким образом, вы получаете квадрат (или прямоугольник) из дерева, лежащий на вашем фундаменте, посередине тоже укрепленный дополнительными брусками (1-4 шт. в зависимости от размера беседки). По углам вы ставите столбы для основного каркаса, закрепляя их двумя диагональными досками (от столба к основанию). В этих столбах сверху обязательно должны быть выемки для опорной конструкции кровли.

​Установка кровли

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Сад в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Кровлю лучше всего выбрать двускатную, традиционную, с достаточно большим наклоном для ската снега. Можно выбрать материал, идентичный с крышей дачного домика или вашего коттеджа, что будет достаточно привлекательно.

В зависимости от проекта и размера беседки кровлю можно установить самыми разными способами, потому приводить здесь один из вариантов неразумно, так как он сильно зависит от стиля строения.

Декоративное обрамление

Grand Terrace , Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле кантри
Cool Gardens Landscaping

Grand Terrace

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

При обшивке стен беседки вы можете подумать о декоративных деревянных экранах из реек, покраске самой беседки в белый или яркий цвет, а также ее декорировании. Отлично подойдут фонари, светильники, орнаменты, подвесные кашпо с цветами и красивые шторы.

Функциональность

Virginia Water , Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. Сад Беседки и теплицы
Keir Townsend Ltd.

Virginia Water

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

В вашей беседке может найтись место для маленького переносного мангала, а если вы строили на плиточном фундаменте, то и для настоящей каменной или кирпичной дровяной печи. В дополнение можно подумать о дровнице, полочках для хранения кухонной утвари и основной мебели – столовой группе.

​Другие типы беседок

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Кроме деревянных существуют бетонные, кирпичные, стеклянные, металлические и кованые беседки, которые отлично смотрятся в садах разного типа. Среди стилей особенно выделяются классические, брутальный и люксовый типа шале и французский – из белой ковки.

​Беседка или навес?

Minispa, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto Сад Беседки и теплицы
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

В более современном варианте обустройства приусадебного участка мы видим, что навесы значительно опережают по популярности беседки. Тем не менее, беседка остается более практичной, потому как она может быть даже полностью закрытой, с окнами и стенами и с возможностью отдыха в дождливую погоду. Правда, большой навес тоже может быть использован в легкий дождь.

​Беседка в современном стиле

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon Сад Беседки и теплицы
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

В беседке в современном стиле вы также найдете экраны из горизонтальных или вертикальных (а не диагональных) реек, пуфики, стильную и низкую дизайнерскую мебель, мебель из палетт и может быть даже место для TV на одной из стен! Заманчиво, не правда ли?

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