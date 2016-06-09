Строим беседку своими руками – за 12 шагов

Вы можете выбрать между ленточным, плиточным и столбчатым фундаментом, но самый быстрый и легкий в возведении, а также самый популярный – ленточный. Именно его мы и обсудим в этой статье. Он строится легко, стоит дешево и возводится быстро.

Наметьте на участке площадь беседки с помощью колышков и любой веревки. Снимите верхний слой земли (60 см) и засыпьте основание ямы сначала песком, затем щебнем (10 и 10 см), пройдитесь по насыпи ногами, чтобы утрамбовать.

Оставшиеся 40 см заливаем бетонным раствором с пропорциями 1/3/3 (цемент, песок, щебень). Кроме того, на сам раствор сверху нужно будет уложить гидроизоляционный материал – рубероид, а потом уже на него делать кладку кирпича. Далее кирпич кладем столбиками в 3-4 ряда, а сверху еще один слой рубероида. Такая кладка обеспечивает воздушную прослойку, потому дно беседки не соприкасается с землей, не гниет и не страдает от влаги и холода.