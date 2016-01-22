Солнечный проект дачного коттеджа

Нам полюбился минимализм в своем стремлении свести все к практичности без привлечения дополнительных декоративных элементов. Лаконичность, которую с легкостью можно реализовать в интерьере или экстерьере, смотрится роскошно благодаря умелому выборы текстур и цветов. Студия KUCHERENKO DESIGN сделала на основе простых форм приятный проект коттеджа с летней верандой и собственным садом.
Если вы ищите проект семейного коттеджа в современном стиле и хотите, чтобы дом даже при своей большой площади оставался практичным, легким в уборке и модным, обязательно посмотрите этот проект.
Домик, по интерьерам которого нам предстоит сегодня прогуляться, внешне смотрится весьма сдержанно. Привлекательная комбинированная отделка из натуральной древесины и оштукатуренных фасадов выглядит по-современному очаровательно.
На первом этаже находится открытая веранда с большим обеденным столом и удобными креслами. Её расположение идеально подходит для комфортного отдыха в дни, когда температура воздуха, кажется, достигает своего максимального предела. Просторная веранда – основное место для развлечений детей и взрослых и днем, и вечером. Стены фасада украшают миниатюрные светильники – современные фонари с хромированным основанием.
По другую сторону дома и недалеко от главного входа на участок находится площадка для детских игр. Для этой цели на земле предполагается разместить газонную георешетку – она делает газон износостойким и одновременно может использоваться для стоянки автомобиля.
В этом доме несколько гостиных. Так, например, одна расположена прямо над входом в дом и имеет небольшой балкон со стеклянным ограждением. Она оформлена в бело-бирюзовых тонах и предназначена для спокойного отдыха в кругу близких. Здесь же был размещен бар и небольшая кухня, однако обеды в этом доме проходят в другом пространстве.
Обеденный стол также выполняет и функцию бара – высокие стулья имеют небольшие спинки, поэтому на них можно отдыхать продолжительное время. В центре стола находится раковина, таким образом, он будет использоваться как рабочая поверхность для приготовления различных блюд. Для столешницы выбран черный камень, который по цвету сочетается с обивкой стульев.
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Кухня с открытой планировкой плавно перетекает в гостиную. Зонирование осуществлено при помощи использования различных напольных покрытий, разного уровня потолков и мебели. Шикарная и современная кухня в дизайне фасадов стоит буквально на грани между минимализмом и строгим урбанизмом. Сам гарнитур функционален, и его украшает аккуратная хромированная фурнитура.