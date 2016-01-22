Солнечный проект дачного коттеджа

Нам полюбился минимализм в своем стремлении свести все к практичности без привлечения дополнительных декоративных элементов. Лаконичность, которую с легкостью можно реализовать в интерьере или экстерьере, смотрится роскошно благодаря умелому выборы текстур и цветов. Студия KUCHERENKO DESIGN сделала на основе простых форм приятный проект коттеджа с летней верандой и собственным садом.

Если вы ищите проект семейного коттеджа в современном стиле и хотите, чтобы дом даже при своей большой площади оставался практичным, легким в уборке и модным, обязательно посмотрите этот проект.