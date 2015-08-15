Диваны в интерьере гостиной

Диван – это центр гостиной. На нем располагаются гости для бесед, члены семьи – для просмотра телевизора или игр. Диван должен быть не только комфортным, но и привлекательным, чтобы дополнять и гармонично подчеркивать интерьер гостиной. Мы собрали важные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе этого предмета мебели.
Разновидность углового дивана – полукруглая модель с отсутствием острых углов. Она не менее функциональна, чем ее прародитель, при этом выглядит более нестандартно и броско, что может стать изюминкой современного интерьера гостиной. Полукруглый диван можно расположить перед домашним кинотеатром или камином, сделав его центром композиции. Чтобы такая модель выглядела в гостиной гармонично, повторите в интерьере еще раз полукруглую линию, и диван не будет выглядеть чужеродно среди острых углов. Если не хотите экспериментировать, то расположите диван у стены или в углу по традиционному методу.
Для начала необходимо определиться с размерами комнаты. Если площадь гостиной достаточно большая, то уместным будет величественный диван соответствующих габаритов. Обратите внимание на угловую модель: она сглаживает углы комнаты и подходит для просторных помещений. Зачастую угловые диваны оснащены разнообразными дополнениями, например, столиком, подставкой и даже мини-баром. Сложно представить более подходящую мебель в гостиной для большой семьи и для тех, кто любит принимать у себя гостей.
Еще один вариант для вместительных гостиных – два дивана небольших размеров. Их можно расположить друг напротив друга, если вы придерживаетесь принципа симметрии при расстановке мебели. Особенно часто такую расстановку используют в гостиной классического стиля. Или можно поставить их буквой «Г», имитируя угловой диван. Не обязательно приставлять диваны вплотную к стене, при вместительной гостиной более оригинально будут смотреться диваны посреди комнаты. Но такой вариант подойдет лишь тем, у кого нет нехватки свободного пространства. Не забывайте оставлять площадь 1-1,5 метра на проходы.
Для гостиной скромных размеров выбирайте такие же миниатюрные диваны. Важна соразмерность: в маленькой комнате громоздкий диван будет выглядеть не к месту, и, к тому же, займет лишнюю площадь, которую можно использовать более рационально. Маленькие диваны тоже не обделены функциями: раскладной диван для гостиной пригодится во время долгих визитов друзей, кроме того, удобно иметь диван с отсеками для хранения постельного белья. Еще один секретный прием для маленьких помещений – мебель светлых оттенков. Классический белый, нежный беж, розовый, серый, цвет слоновой кости и еще множество вариаций отлично подойдут в качестве цвета дивана обладателям скромной гостиной.
Принято считать, что эталонная форма гостиной – квадрат. Но, конечно же, далеко не всегда встречаются комнаты с такой геометрией. Если ваша гостиная имеет вытянутую прямоугольную площадь, то «выровнять» ее поможет диван, расположенный у меньшей стены. Для гостиной такой формы также часто используют зонирование; в этом случае диван, установленный поперек комнаты в центре, может стать своеобразной перегородкой, разделяющей зону отдыха и столовую или рабочую зону. Здесь же применим уже упомянутый выше г-образный диван вкупе с кофейным столиком посредине мягкой группы. Для гостиной вытянутой формы подходящей будет ассиметричная расстановка мебели.
Второй по значимости пункт, после габаритов, при выборе дивана в интерьер гостиной – его обивка и фактура. Здесь многое будет зависеть от личных предпочтений и ценового диапазона. Не секрет, что натуральные материалы наиболее долговечны и практичны, но будут стоить больше своих искусственных собратьев. Наиболее качественными материалами для обивки дивана считаются флок, велюр, шенилл. Обивка из флока легко чистится и подходит для хозяев с домашними животными, однако этот материал не так удобен для сна. Велюр очень мягкий и уютный, но привередливый в уходе. Ворсистый шенилл долговечен и имеет богатый выбор расцветок. Также для обивки диванов используется жаккард, хлопок, шерсть, микрофибра, тефлоновая ткань. Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому ответственно подойдите к выбору дивана в интерьер гостиной.
Бесспорно, кожаный диван – фаворит для любых хозяев. Натуральная кожа износоустойчива, а что уж говорить о ее внешнем виде: кожаный диван сделает шикарным даже простой невзрачный интерьер гостиной. Однако его цена «кусается», да и будет очень обидно, если диван испортят домашние животные или маленькие дети. Поэтому многие предпочитают диваны из искусственных заменителей кожи, которые часто внешне ничем не уступают оригиналу. Но, конечно, стоит выбирать более дорогостоящие аналоги, если не хотите, чтобы диван очень быстро потрескался и пришел в негодность.
Цвет дивана – третья составляющая при выборе подходящей модели. Здесь все полностью зависит от отделки гостиной и общего стиля. В интерьере сдержанных тонов смело и небанально будет смотреться яркий диван. Продублируйте его цвет еще в нескольких деталях, и получите эффектную обстановку. Пастельную гамму интерьера хорошо дополнит серый, коричневый, синий или черный диван. Главное, цвет дивана не должен совпадать с оттенком стен, пола и потолка, иначе все оформление сольется в одно большое пятно и потеряет привлекательность. Не бойтесь белого дивана: уже давно придуманы съемные чехлы, облегчающие чистку. К тому же, белый цвет впишется в абсолютно любую гамму и стиль.
Когда гостиная выполняет еще и функцию спальни (если это квартира-студия, например), то дивану предъявляются особые требования. Он должен быть не только красивым, дополняющим интерьер гостиной, но и удобным. Опирайтесь на те размеры, что позволяет площадь комнаты, а также обращайте внимание на механизм трансформации: диван должен без труда складываться и раскладываться, при этом не скрипеть. Наполнитель и обивка тоже немаловажны: мягкий уютный диван с натуральный наполнителем будет комфортным и для сидения, и для сна, а качественная и простая в уходе обивка обеспечит дивану долгий срок эксплуатации.
Даже самый дорогой и роскошный диван, неправильно вписанный в интерьер гостиной, может испортить все оформление. Например, диван на изогнутых ножках с жаккардовой обивкой подойдет для стиля классика и модерн, но никак не для современных направлений. В минималистических интерьерах наиболее гармонично будут смотреться низкие мягкие диваны с большими подушками. А для стиля кантри и прованс придется к месту компактная модель с нежной цветочной обивкой. Выбирайте диван как лаконичное дополнение вашей гостиной, и тогда интерьер будет восприниматься целостно и создавать самое приятное впечатление.