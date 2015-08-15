Диваны в интерьере гостиной

Второй по значимости пункт, после габаритов, при выборе дивана в интерьер гостиной – его обивка и фактура. Здесь многое будет зависеть от личных предпочтений и ценового диапазона. Не секрет, что натуральные материалы наиболее долговечны и практичны, но будут стоить больше своих искусственных собратьев. Наиболее качественными материалами для обивки дивана считаются флок, велюр, шенилл. Обивка из флока легко чистится и подходит для хозяев с домашними животными, однако этот материал не так удобен для сна. Велюр очень мягкий и уютный, но привередливый в уходе. Ворсистый шенилл долговечен и имеет богатый выбор расцветок. Также для обивки диванов используется жаккард, хлопок, шерсть, микрофибра, тефлоновая ткань. Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому ответственно подойдите к выбору дивана в интерьер гостиной.