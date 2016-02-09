Мини-дом в стиле модерн

Этот очаровательный мини-дом расположен в интересном районе в Германии. Площадь этого жилого района была поделена на очень узкие участки под типовую частную застройку. Все дома построены достаточно давно – несколько десятилетий назад, и многие из них уже нуждаются в капитальном ремонте.
Новый владелец увидел здесь для себя привлекательные перспективы – жить близко к центру города, но в частном доме, который в неудовлетворительном состоянии стоил не так уж и дорого. Он нанял архитектурную студию FingerHaus GmbH для реконструкции и сделал из этого маленького домика прекрасное место для жизни и работы.
Несмотря на то, что этот дом – маленький, а новому владельцу пришлось заказывать дополнительную пристройку к дому (в два этажа), полностью реконструировать кровлю и менять коммуникации, именно после стараний, заботы и воплощения каждой идеи он стал именно тем, кем должен был стать – домом мечты для одной немецкой семьи.
Необычный узкий, но при этом длинный участок был распланирован в линеечку. Вдали вы видите деревянные ворота – въезд с улицы, далее идет сам дом с подъездной площадкой и дорогой, ведущей в старый сарай, который сейчас используется как навес для автомобиля. На переднем плане мы найдем красивую газонную площадку, окруженную со всех сторон клумбами и деревьями, а возле дома, рядом с зоной панорамного остекления – небольшой внутренний дворик по типу углубленного арабского патио со столовой группой.
Со стороны улицы видно, как просто и лаконично выглядит парадный фасад дома. Кажется, что в нем вряд ли будут красивые и светлые комнаты, а скорее – маленькие и темные, но это утверждение в корне неверно.
Далее по улице мы найдем еще множество таких домов, но формат их остекления оставляет некоторые лазейки для обустройства приватных комнат. Проще говоря, в некоторых домах по соседству на наружных стенах отсутствуют окна, и именно напротив них архитектор создавал окна для данного дома.
Небольшая пристройка дала возможность для реализации панорамного остекления, ведь старая постройка не допускала расширения оконных проемов по определенным законодательным нормам. Так, с помощью пристройки дом получил шикарную гостиную с распашными дверьми в сад и во внутренний дворик.
Важным шагом в реконструкции дома стал монтаж абсолютно новой лестницы. Она была выполнена местными мастерами по заказу FingerHaus и точно соответствует всем размерам проемов.
Возвращаясь к потрясающей солнечной гостиной с тремя блоками панорамного остекления, мы найдем здесь дизайн интерьера в стиле модерн, красиво оформленный в песочной цветовой гамме.
Одна из спален разместилась на третьем этаже прямо под крышей. Рядом с ней – кабинет, а сама она напоминает уютный уголок, где могут присниться исключительно добрые сны.
В лестничном холле с двумя мансардными окнами расположен кабинет на двоих. Просторный и светлый он отлично помогает использовать полезное пространство. За ним (за дальней дверью) мы найдем гостевую спальню.
На втором этаже есть еще одна спальня над гостиной с панорамным остеклением и ванная комната в стиле модерн. Отделка плиткой в ней реализована в современном формате, а не от пола до потолка, а душевая кабина спрятана за «поворотом» в нише за раковиной.
Рядом с этими интересными узкими домами с жилыми мансардами мы найдем традиционный немецкий пригород, где вдоль улицы растет множество деревьев, сады ухожены, а птицы поют почти круглый год!
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