Мини-дом в стиле модерн

Этот очаровательный мини-дом расположен в интересном районе в Германии. Площадь этого жилого района была поделена на очень узкие участки под типовую частную застройку. Все дома построены достаточно давно – несколько десятилетий назад, и многие из них уже нуждаются в капитальном ремонте.

Новый владелец увидел здесь для себя привлекательные перспективы – жить близко к центру города, но в частном доме, который в неудовлетворительном состоянии стоил не так уж и дорого. Он нанял архитектурную студию FingerHaus GmbH для реконструкции и сделал из этого маленького домика прекрасное место для жизни и работы.