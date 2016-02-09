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Мини-дом в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле минимализм
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Этот очаровательный мини-дом расположен в интересном районе в Германии. Площадь этого жилого района была поделена на очень узкие участки под типовую частную застройку. Все дома построены достаточно давно – несколько десятилетий назад, и многие из них уже нуждаются в капитальном ремонте.

Новый владелец увидел здесь для себя привлекательные перспективы – жить близко к центру города, но в частном доме, который в неудовлетворительном состоянии стоил не так уж и дорого. Он нанял архитектурную студию FingerHaus GmbH для реконструкции и сделал из этого маленького домика прекрасное место для жизни и работы.

Дом-мечта

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что этот дом – маленький, а новому владельцу пришлось заказывать дополнительную пристройку к дому (в два этажа), полностью реконструировать кровлю и менять коммуникации, именно после стараний, заботы и воплощения каждой идеи он стал именно тем, кем должен был стать – домом мечты для одной немецкой семьи.

Планировка участка

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Необычный узкий, но при этом длинный участок был распланирован в линеечку. Вдали вы видите деревянные ворота – въезд с улицы, далее идет сам дом с подъездной площадкой и дорогой, ведущей в старый сарай, который сейчас используется как навес для автомобиля. На переднем плане мы найдем красивую газонную площадку, окруженную со всех сторон клумбами и деревьями, а возле дома, рядом с зоной панорамного остекления – небольшой внутренний дворик по типу углубленного арабского патио со столовой группой.

Дизайн экстерьера

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Со стороны улицы видно, как просто и лаконично выглядит парадный фасад дома. Кажется, что в нем вряд ли будут красивые и светлые комнаты, а скорее – маленькие и темные, но это утверждение в корне неверно.

Окружение

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Далее по улице мы найдем еще множество таких домов, но формат их остекления оставляет некоторые лазейки для обустройства приватных комнат. Проще говоря, в некоторых домах по соседству на наружных стенах отсутствуют окна, и именно напротив них архитектор создавал окна для данного дома.

Что дала пристройка

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Небольшая пристройка дала возможность для реализации панорамного остекления, ведь старая постройка не допускала расширения оконных проемов по определенным законодательным нормам. Так, с помощью пристройки дом получил шикарную гостиную с распашными дверьми в сад и во внутренний дворик.

Новая лестница

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Важным шагом в реконструкции дома стал монтаж абсолютно новой лестницы. Она была выполнена местными мастерами по заказу FingerHaus и точно соответствует всем размерам проемов.

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Дизайн интерьера

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Возвращаясь к потрясающей солнечной гостиной с тремя блоками панорамного остекления, мы найдем здесь дизайн интерьера в стиле модерн, красиво оформленный в песочной цветовой гамме.

Спальня

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Одна из спален разместилась на третьем этаже прямо под крышей. Рядом с ней – кабинет, а сама она напоминает уютный уголок, где могут присниться исключительно добрые сны.

Кабинет

homify Рабочий кабинет в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

В лестничном холле с двумя мансардными окнами расположен кабинет на двоих. Просторный и светлый он отлично помогает использовать полезное пространство. За ним (за дальней дверью) мы найдем гостевую спальню.

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

На втором этаже есть еще одна спальня над гостиной с панорамным остеклением и ванная комната в стиле модерн. Отделка плиткой в ней реализована в современном формате, а не от пола до потолка, а душевая кабина спрятана за «поворотом» в нише за раковиной.

Уютный райончик

homify Деревянные двери
homify

homify
homify
homify

Рядом с этими интересными узкими домами с жилыми мансардами мы найдем традиционный немецкий пригород, где вдоль улицы растет множество деревьев, сады ухожены, а птицы поют почти круглый год!

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