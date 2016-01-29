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Дом, в котором хочется радоваться жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Карамельный снаружи и авангардный внутри – этот проект семейного коттеджа от студии FingerHaus GmbH обещает порадовать вас стильными решениями в дизайне интерьера.

Стиль модерн в работах архитекторов этой фирмы всегда принимает особые черты – он перестает быть на вид слишком простым, а становится взрывом красок и оазисом элегантности, даже не выходя за характерные рамки.

Модный и современный

homify Дома в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Найти тонкую грань между современностью с особенно новыми форматами в остеклении и очаровательным образом традиционного коттеджа порой бывает нелегко. В данном проекте архитекторы решили сделать внешний образ здания более классическим, по общепринятым представлениям о загородном доме, а дизайн интерьера выполнить в современной манере.

Так, фасады стали карамельными, крыша получила традиционный для частных домов в этом районе скат, а живописный сад в пейзажном стиле был разбит с двух сторон участка. Лес на фоне здания тоже придает ему более традиционные очертания, как и нежные розы под окном, и вид на беседку на заднем плане.

Совместная работа

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Совместная работа природы, которая еще до покупки этого участка создала здесь настоящий оазис тишины, спокойствия и умиротворения вкупе с крупными деревьями, и ландшафтных архитекторов, которые добавили этому месту очарования весеннего французского сада, удалась на славу!

Кроме того, на террасе мы найдем маленький водопад, установленный в камне и имеющий небольшой водоем под собой. Сам водопад используется и как поилка для птиц, что привлекает мелких пташек, за которыми особенно любят наблюдать дети.

Со стороны сада терраса оформлена камнем, а мощение было произведено натуральным деревом местной породы. На просторной террасе нашлось место и столовой группе, и уголку для чаепитий и бесед, и многочисленным растениям в кашпо, и водоему.

Гостиная

homify Гостиная в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Расположение мебели в гостиной нестандартное – обычный вариант не устроил активную молодую семью, которая хотела сделать свою жизнь более оригинальной после переезда из типовой квартиры.

В гостиной появился камин, угловой диван с особенным расположением в центре комнаты, чтобы за диваном было место, которое чаще всего используется детьми во время игр. Так дети не мешают родителям смотреть телевизор и сами довольны новым домом.

Кухня

homify Кухня в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Мульти-функциональная и очень стильная кухня выполнена в очень современном формате! Яркое и эклектичное сочетание красного, серого и белого, а также металла и древесины выглядит здесь просто очаровательно!

Здесь есть и большой холодильник, рассчитанный на всю семью, и кухонный остров, очень удобный для продуманной сервировки, а встроенные духовку и микроволновую печь мы найдем в отдельной нише на красной акцентной стене.

Раковина, на традиционный манер, здесь находится у окна, а плита вмонтирована в кухонный остров и имеет вытяжку, встроенную в конструкцию с подсветкой на потолке.

Столовая

homify Столовая комната в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарная столовая, расположенная посреди дома, может похвастаться разными стульями, которые особенно нравятся детям. Сама столовая группа рассчитана на 8 персон и отлично подойдет для семейной вечеринки, праздновании Дня Рождения или ужина для друзей.

Главная спальня

homify Спальня в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Просторная главная спальня имеет интересный формат остекления – три окна под кровлей со скошенным верхом открывают вид на ели на соседнем участке. Предусмотрительно установленные жалюзи на нижней части окон позволяют сохранить приватность от соседей, не жертвуя освещением, а черные акценты добавляют светлой комнате геометричности и серьезности.

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Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главная ванная комната тоже оформлена с использованием черного цвета. Душевая здесь шикарно разместилась за стеной с раковиной и зеркалом, а окно в пол имеет вид на лес, который буквально просится внутрь комнаты.

Семейная идиллия

homify Терраса в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Для семейного отдыха и жизни такой дом – настоящая находка. Он практичен, удобен, основан на определенном бюджете и безопасен для детей. Кроме того, он достаточно большой и для создания приватности для каждого члена семьи.

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