Дом, в котором хочется радоваться жизни

Найти тонкую грань между современностью с особенно новыми форматами в остеклении и очаровательным образом традиционного коттеджа порой бывает нелегко. В данном проекте архитекторы решили сделать внешний образ здания более классическим, по общепринятым представлениям о загородном доме, а дизайн интерьера выполнить в современной манере.

Так, фасады стали карамельными, крыша получила традиционный для частных домов в этом районе скат, а живописный сад в пейзажном стиле был разбит с двух сторон участка. Лес на фоне здания тоже придает ему более традиционные очертания, как и нежные розы под окном, и вид на беседку на заднем плане.