До и После: бюджетный рационализм

Сегодня мы отправляемся в Аргентину, чтобы посмотреть, как одна молодая семья купила старый, но при этом очень добротно построенный кирпичный коттедж и переоборудовала его на свой вкус. Вся изначальная постройка осталась практически нетронутой, но были добавлены пристройки, произведена перепланировка, а также редизайн фасадов и полный капитальный ремонт внутри здания.
Все это спроектировали и скоординировали специалисты из Estudio de Arquitectura Lasala Mariana, которые проделали просто грандиозную работу и при этом создали бюджетный проект, как и мечтали хозяева.
Именно в таком состоянии семья купила для себя этот дом с участком земли. Маленький традиционный палисадник, открытая кирпичная кладка и несимметричный, но стандартный для Аргентины фасад выдавали в нем постройку 70-х годов.
Такой дом может простоять еще достаточно долго, более полувека, с придирчивым капитальным ремонтом и заменой коммуникаций, поэтому владельцы, посоветовавшись с архитектором, решили провести все работы по преобразованию.
После шикарного редизайна фасады стали аккуратными, современными и стильными, в центре дом получил новую пристройку, выступающую в сторону улицы, парадный вход был сделан в пристройке с ее левой стороны, а гараж – справа с отдельным входом в дом.
Оттенки темного шоколада в отделке фасадов помогли сделать дом более современным и оформить в стиле модерн, далеко отойдя от традиционного кирпичного коттеджа, который мы видели на предыдущем фото.
Также заменили все коммуникации, трубы, проводку и кровлю, а внутри был сделан капитальный ремонт. Пол покрыт керамической плиткой практически во всех комнатах, как часто можно встретить в Южной Америке, стены покрашены краской с использованием акцентных стен, а мебель была использована в стиле модерн.
Гостиная декорирована в современном стиле. И хотя ее интерьер очень сильно зависел от бюджета, тем не менее, мы видим стильную пепельную цветовую гамму с использованием белых и черных акцентов, а также декоративный камень на стене за TV, добавляющий интерьеру необходимый контраст.
Сама гостиная – это и есть та самая пристройка, которая выступает в сторону улицы. Благодаря ей в доме получилось создать просторную зону для отдыха и развлечений, а также вынести зону столовой из маленькой кухни.
А еще перед домом была создана мощеная площадка, которая красиво оформила пристройку и даже сделала меньшую свободную площадь более функциональной. Здесь же находится и главный вход в здание, который ведет в тот коридор с красными стенами, который вы могли заметить на предыдущих фотографиях.
Напомним, что кровля была полностью заменена и, ради пристройки, продлена в том же формате на всю новую площадь центрального объема дома. Слева мы найдем окно кухни, справа – ворота гаража в традиционном стиле, и посмотрев на первое фото «До ремонта», вы наверняка увидите весьма существенные изменения.
Подобные проекты напоминают нам о том, что все возможно, и любая ваша мечта может быть реализована. Вам просто нужно обратиться к человеку с опытом, хорошим вкусом, к тому, кто порадовался бы вашим идеям и с нетерпением воплотил бы их в жизнь.
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