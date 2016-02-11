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До и После: бюджетный рационализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Дома в стиле модерн
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Сегодня мы отправляемся в Аргентину, чтобы посмотреть, как одна молодая семья купила старый, но при этом очень добротно построенный кирпичный коттедж и переоборудовала его на свой вкус. Вся изначальная постройка осталась практически нетронутой, но были добавлены пристройки, произведена перепланировка, а также редизайн фасадов и полный капитальный ремонт внутри здания.

Все это спроектировали и скоординировали специалисты из Estudio de Arquitectura Lasala Mariana, которые проделали просто грандиозную работу и при этом создали бюджетный проект, как и мечтали хозяева.

Дом до ремонта

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Дома в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Именно в таком состоянии семья купила для себя этот дом с участком земли. Маленький традиционный палисадник, открытая кирпичная кладка и несимметричный, но стандартный для Аргентины фасад выдавали в нем постройку 70-х годов.

Такой дом может простоять еще достаточно долго, более полувека, с придирчивым капитальным ремонтом и заменой коммуникаций, поэтому владельцы, посоветовавшись с архитектором, решили провести все работы по преобразованию.

Дом после ремонта

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Дома в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

После шикарного редизайна фасады стали аккуратными, современными и стильными, в центре дом получил новую пристройку, выступающую в сторону улицы, парадный вход был сделан в пристройке с ее левой стороны, а гараж – справа с отдельным входом в дом.

Оттенки темного шоколада в отделке фасадов помогли сделать дом более современным и оформить в стиле модерн, далеко отойдя от традиционного кирпичного коттеджа, который мы видели на предыдущем фото.

Интерьер столовой

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Столовая комната в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Также заменили все коммуникации, трубы, проводку и кровлю, а внутри был сделан капитальный ремонт. Пол покрыт керамической плиткой практически во всех комнатах, как часто можно встретить в Южной Америке, стены покрашены краской с использованием акцентных стен, а мебель была использована в стиле модерн.

Интерьер гостиной

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Гостиная в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Гостиная декорирована в современном стиле. И хотя ее интерьер очень сильно зависел от бюджета, тем не менее, мы видим стильную пепельную цветовую гамму с использованием белых и черных акцентов, а также декоративный камень на стене за TV, добавляющий интерьеру необходимый контраст.

Выход в коридор

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Гостиная в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Сама гостиная – это и есть та самая пристройка, которая выступает в сторону улицы. Благодаря ей в доме получилось создать просторную зону для отдыха и развлечений, а также вынести зону столовой из маленькой кухни.

Мощеная площадка

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Дома в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

А еще перед домом была создана мощеная площадка, которая красиво оформила пристройку и даже сделала меньшую свободную площадь более функциональной. Здесь же находится и главный вход в здание, который ведет в тот коридор с красными стенами, который вы могли заметить на предыдущих фотографиях.

​Общий вид здания

Obra Barrio Jardín, Estudio de arquitectura Lasala Mariana Estudio de arquitectura Lasala Mariana Дома в стиле модерн
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Obra Barrio Jardín

Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana
Estudio de arquitectura Lasala Mariana

Напомним, что кровля была полностью заменена и, ради пристройки, продлена в том же формате на всю новую площадь центрального объема дома. Слева мы найдем окно кухни, справа – ворота гаража в традиционном стиле, и посмотрев на первое фото «До ремонта», вы наверняка увидите весьма существенные изменения.

Подобные проекты напоминают нам о том, что все возможно, и любая ваша мечта может быть реализована. Вам просто нужно обратиться к человеку с опытом, хорошим вкусом, к тому, кто порадовался бы вашим идеям и с нетерпением воплотил бы их в жизнь.

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