До и После: бюджетный рационализм

Сегодня мы отправляемся в Аргентину, чтобы посмотреть, как одна молодая семья купила старый, но при этом очень добротно построенный кирпичный коттедж и переоборудовала его на свой вкус. Вся изначальная постройка осталась практически нетронутой, но были добавлены пристройки, произведена перепланировка, а также редизайн фасадов и полный капитальный ремонт внутри здания.

Все это спроектировали и скоординировали специалисты из Estudio de Arquitectura Lasala Mariana, которые проделали просто грандиозную работу и при этом создали бюджетный проект, как и мечтали хозяева.