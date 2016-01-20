До и После: стильный результат редизайна

Кто сказал, что в самых прекрасных городах на нашей планете нет маленьких и неудобных кухонь с ретро-дизайном? Сегодня мы отправляемся в Валенсию, Испания, где витает очарование исторического центра, а близость морского побережья вдохновляет даже в зимнее время года!
Ремонтом этих крохотных кухни и ванной комнатой занимались профессионалы из студии INTERMOBLE COCINAS, которые специализируются именно на переделке ретро-проектов. Сейчас мы увидим, как старая мебель, неудобная планировка и ощущение 80-х быстро улетучиваются с легкой подачи настоящих мастеров!
Маленькая и неудобная, использующая немного странные варианты отдельных элементов и их комбинаций, эта кухня в стиле ретро очень хотела стать лучше. Чтобы помочь ей, хозяйка наняла дизайнеров, выбрав стиль современный минимализм для интерьера, который обещал стать воплощением ее мечты.
Присоединенная лоджия помогла расширить площадь кухни, и теперь на ней уместилась стиральная машина с баком для нагрева воды. Плита была выбрана маленькая, как и раковина, что тоже существенно сэкономило пространство этой комнаты. Осталось лишь добавить сюда столовую группу на двоих, и кухня будет полноценной!
При присоединении лоджии был выбран вариант панорамного остекления с дверьми-слайдерами в пол. Декоративная сетка из бетона уже была на всех этажах, но для дизайнерского эффекта такую конструкцию из металла или древесины легко сделать и на одну квартиру.
На кухне мы найдем новую электропроводку, вытяжку, систему «теплого пола» и отделку стен той же керамической плиткой в современном стиле, что выбрана и для пола. Такой комплект инноваций сделал кухню более практичной и удобной, что особенно важно молодой хозяйке.
Бледная плитка под средиземноморскую мозаику, бойлер прямо над раковиной (помните, он переместился на кухню в зону лоджии) и маленькая сидячая ванная комната не вселяли надежды. Но владелица квартиры была твердо настроена на то, чтобы сделать здесь хороший ремонт. Как ей это удалось, и что именно придумали дизайнеры для ее ванной комнаты, смотрите ниже через фото!
Старая отделка, созданная еще в 80-х годах, делает комнату на вид не просто старой, но будто даже заброшенной. Такие ванные комнаты существуют по всему миру и тысячи из них ремонтируются прямо сейчас, в эту минуту.
Эта, в Валенсии, имеет еще и очень неудобную планировку, которую дизайнер в итоговом проекте ниже удобно использовал для каждого из элементов. Перенос стиральной машины и бака для нагрева воды на кухню позволил сделать эту ванную комнату стильной, аккуратной и столь же удобной, как и кухня.
Замена ванной чаши на душевую кабину, установка большой раковины и новая отделка стен и пола изменили эту комнату до неузнаваемости! Кажется, что такого преобразования заслуживает каждая ретро-ванная комната во всем мире. Без исключения! Вы согласны?
Дизайнер выбрал эффектную плитку сливового цвета для отделки душевой внутри периметра, что сэкономило средства на основную отделку, но выглядит очень стильно и даже роскошно!
Такой прием для душевой вы можете использовать и в своем ремонте, ведь нет ничего лучше, чем заметная капелька люкса в нашем интерьере, которую мы видим каждый день!
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