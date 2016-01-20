До и После: стильный результат редизайна

Присоединенная лоджия помогла расширить площадь кухни, и теперь на ней уместилась стиральная машина с баком для нагрева воды. Плита была выбрана маленькая, как и раковина, что тоже существенно сэкономило пространство этой комнаты. Осталось лишь добавить сюда столовую группу на двоих, и кухня будет полноценной!

При присоединении лоджии был выбран вариант панорамного остекления с дверьми-слайдерами в пол. Декоративная сетка из бетона уже была на всех этажах, но для дизайнерского эффекта такую конструкцию из металла или древесины легко сделать и на одну квартиру.

На кухне мы найдем новую электропроводку, вытяжку, систему «теплого пола» и отделку стен той же керамической плиткой в современном стиле, что выбрана и для пола. Такой комплект инноваций сделал кухню более практичной и удобной, что особенно важно молодой хозяйке.