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До и После: стильный результат редизайна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
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Кто сказал, что в самых прекрасных городах на нашей планете нет маленьких и неудобных кухонь с ретро-дизайном? Сегодня мы отправляемся в Валенсию, Испания, где витает очарование исторического центра, а близость морского побережья вдохновляет даже в зимнее время года!

Ремонтом этих крохотных кухни и ванной комнатой занимались профессионалы из студии INTERMOBLE COCINAS, которые специализируются именно на переделке ретро-проектов. Сейчас мы увидим, как старая мебель, неудобная планировка и ощущение 80-х быстро улетучиваются с легкой подачи настоящих мастеров!

Кухня до ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Маленькая и неудобная, использующая немного странные варианты отдельных элементов и их комбинаций, эта кухня в стиле ретро очень хотела стать лучше. Чтобы помочь ей, хозяйка наняла дизайнеров, выбрав стиль современный минимализм для интерьера, который обещал стать воплощением ее мечты.

Кухня после ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Присоединенная лоджия помогла расширить площадь кухни, и теперь на ней уместилась стиральная машина с баком для нагрева воды. Плита была выбрана маленькая, как и раковина, что тоже существенно сэкономило пространство этой комнаты. Осталось лишь добавить сюда столовую группу на двоих, и кухня будет полноценной!

При присоединении лоджии был выбран вариант панорамного остекления с дверьми-слайдерами в пол. Декоративная сетка из бетона уже была на всех этажах, но для дизайнерского эффекта такую конструкцию из металла или древесины легко сделать и на одну квартиру.

На кухне мы найдем новую электропроводку, вытяжку, систему «теплого пола» и отделку стен той же керамической плиткой в современном стиле, что выбрана и для пола. Такой комплект инноваций сделал кухню более практичной и удобной, что особенно важно молодой хозяйке.

Ванная до ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Бледная плитка под средиземноморскую мозаику, бойлер прямо над раковиной (помните, он переместился на кухню в зону лоджии) и маленькая сидячая ванная комната не вселяли надежды. Но владелица квартиры была твердо настроена на то, чтобы сделать здесь хороший ремонт. Как ей это удалось, и что именно придумали дизайнеры для ее ванной комнаты, смотрите ниже через фото!

Ванная до ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Старая отделка, созданная еще в 80-х годах, делает комнату на вид не просто старой, но будто даже заброшенной. Такие ванные комнаты существуют по всему миру и тысячи из них ремонтируются прямо сейчас, в эту минуту.

Эта, в Валенсии, имеет еще и очень неудобную планировку, которую дизайнер в итоговом проекте ниже удобно использовал для каждого из элементов. Перенос стиральной машины и бака для нагрева воды на кухню позволил сделать эту ванную комнату стильной, аккуратной и столь же удобной, как и кухня.

Ванная после ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Замена ванной чаши на душевую кабину, установка большой раковины и новая отделка стен и пола изменили эту комнату до неузнаваемости! Кажется, что такого преобразования заслуживает каждая ретро-ванная комната во всем мире. Без исключения! Вы согласны?

Душевая зона после ремонта

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Дизайнер выбрал эффектную плитку сливового цвета для отделки душевой внутри периметра, что сэкономило средства на основную отделку, но выглядит очень стильно и даже роскошно!

Такой прием для душевой вы можете использовать и в своем ремонте, ведь нет ничего лучше, чем заметная капелька люкса в нашем интерьере, которую мы видим каждый день!

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