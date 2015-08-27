Гостиная комната нередко становится центром дома или квартиры. Именно в ней проводится максимум времени, именно в ней принимают гостей или просто собираются в кругу семьи для приятного времяпрепровождения. Поэтому владельцы помещений хотят видеть их идеальными вплоть до мелочей. Мебель, текстиль, аксессуары, отделки и, конечно же, освещение – все должно быть на высоте. Последнее играет одну из важнейших ролей при создании уютной и в то же время эффектной обстановки, добавляет функциональности и комфорта. Поэтому к подбору светильников и месту (местам) их расположения необходимо подойти вдумчиво.

Подвесные светильники продолжают широко использоваться в современном строительстве, несмотря на натиск небольших встраиваемых приборов. Подвесные потолочные светильники, благодаря прогрессивным технологиям получили новый толчок развития за счет высокой художественной составляющей. Они стали не только предметом функционального предназначения, но и важным декоративным дополнением.

Верно подобранные подвесные светильники для гостиной становятся ключевой деталью интерьера, они притягивают внимание и гармонируют с окружающей обстановкой.