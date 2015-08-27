Гостиная комната нередко становится центром дома или квартиры. Именно в ней проводится максимум времени, именно в ней принимают гостей или просто собираются в кругу семьи для приятного времяпрепровождения. Поэтому владельцы помещений хотят видеть их идеальными вплоть до мелочей. Мебель, текстиль, аксессуары, отделки и, конечно же, освещение – все должно быть на высоте. Последнее играет одну из важнейших ролей при создании уютной и в то же время эффектной обстановки, добавляет функциональности и комфорта. Поэтому к подбору светильников и месту (местам) их расположения необходимо подойти вдумчиво.
Подвесные светильники продолжают широко использоваться в современном строительстве, несмотря на натиск небольших встраиваемых приборов. Подвесные потолочные светильники, благодаря прогрессивным технологиям получили новый толчок развития за счет высокой художественной составляющей. Они стали не только предметом функционального предназначения, но и важным декоративным дополнением.
Верно подобранные подвесные светильники для гостиной становятся ключевой деталью интерьера, они притягивают внимание и гармонируют с окружающей обстановкой.
Каждый вид светильников имеет свои достоинства, выбор зависит только от предпочтений, технических и материальных возможностей.
Для стандартных блочных и панельных домов потолки подняты на 2,5-3 метра в зависимости от проекта дома. И для частных домов такие показатели не редкость. Для таких гостиных имеет смысл приобрести потолочный плафон прилегающий к поверхности потолка. По конструкции светильник должен быть прикрепляемым непосредственно к основной поверхности потолка, так сказать, «прижатым». Он не занизит потолки и добавить пространству воздуха.
Если же у вас наоборот высокие потолки, то распространенном выбором является потолочная люстра из хрусталя. Это, конечно, шикарный выбор, который подойдет просторным гостиным в классическом стиле. Хрустальная люстра придаст интерьеру вашей гостиной некоторую нотку праздничности и торжественности
Для невысоких потолков такие люстры совершенно не подойдут. Эти осветительные приборы будут смотреться тяжело, громоздко и в некоторой степени нелепо.
У любителей изысканной роскоши пользуются популярностью итальянские светильники, изготовленные из роскошного муранского стекла. Этот материал, родиной которого является Италия, позволяет создавать истинные шедевры всевозможных форм, расцветок и размеров. Такой предмет освещения по-настоящему украсит интерьер вашей гостиной, выступит в роли основной изюминки.
Даже самое лаконичное и сдержанное помещение «оживится», если вы украсите его люстрой или другим светильником из муранского стекла. К тому же, многие муранские светильники эксклюзивны, что делает их еще более ценными.
Если ваш интерьер выполнен в классическом английском или кантри стиле, то вы смело можете дополнить его коваными подвесными светильниками.
Кованые люстры и светильники доминируют в декоре дома, привносят статусность и надежность. Ковка и кованые орнаменты довольно часто используются для украшения светильников. Преимущества подобных светильников, это изящные формы, стильная, долговечная и непереходящая красота. А так как они всегда делаются вручную, вы можете не сомневаться, что ваши люстры уникальны.
Если ваша гостиная выполнена в эклектичном стиле, то и люстра должна соответствовать заданному тону. Прекрасным выбором будет современная интерпретация классической люстры. Так, например, в интерьере гостиной в Париже дизайнеры из YurovDesign повесили люстры в стиле
роскошный минимализм. Эти потолочные светильники напоминают нам о роскоши, но в тоже время в них отсутствует громоздкость классических хрустальных люстр. Они воздушны, изысканы и изящны.
Такие светильники произведут незабываемое впечатление о вашей гостиной.
Для гостиных совмещенных с кухней или столовой подойдет многоуровневое освещение. Подвесные светильники направленного света будут подходящим выбором. Они не будут
перебивать друг друга, а наоборот помогут выделить зоны с помощью света.
Плюс такого освещения в том, что светильники можно включать как вместе, так и по отдельности.
А какие подвесные светильники для гостиной выберете вы?