Как правильно выбирать пылесос

Мощность пылесоса состоит из мощности двигателей (а также скорости сепараторов), мощности всасывания и скорости потери заряда. Для пылесосов с парогенераторами добавочным показателем служит мощность бойлера и давления выброса пара.

Но нужно понимать, что мощность в ваттах, которая обычно указана на крышке пылесоса, имеет не совсем много общего с настоящей мощностью прибора, измеряемой в аэроваттах. Неудачная конструкция пылесоса может привести к тому, что лишь половина потребляемой электроэнергии превращается в мощность всасывания. Поэтому с позиции экономичности нужно учитывать соотношение потребляемой мощности в ваттах к мощности всасывания. Какая нужна мощность всасывания, для каких целей? Вот обычная раскладка нужных показателей мощности:

• 350 аэроВт – мощность для сухой уборки линолеума, паркета, плитки и других гладких поверхностей.

• 400 аэроВт – мощность для использования турбощеток.

• 450 аэроВт – мощность для уборки ковров и длинноворсовых напольных покрытий.

• 550 аэроВт – мощность для влажной уборки ковров.

• 650 аэроВт – мощность для глубокой чистки мягкой мебели.

• 800 аэроВт – мощность для комплексной профессиональной уборки помещения.

Также помните, что при применении мешков-пылесборников мощность снижается по мере их наполнения пылью. Но пылесосы с водными фильтрами не имеют такой минус.