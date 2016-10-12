Если вы хотите, чтобы купленный вами пылесос мог прослужить долгое время, то нужно серьезно отнестись к его выбору. Для этого следует ознакомиться с советами специалистов и основными критериями, в соответствии с которыми следует делать выбор. В данной статье вы узнаете, как правильно выбирать пылесос, на какие характеристики и показатели следует обращать внимание, чтобы выбрать качественный прибор.
Как правильно выбирать пылесос? Передвижение и подвижность пылесоса во многом зависит от длины сетевого шнура. Поэтому нужно помнить, что короткий шнур длиной до 4 м очень ограничит ваше передвижение во время уборки. Но длинный шнур длиной около 15 м будет мешать при перемещении пылесоса. Желательно иметь шнур подлиннее, но в разумных пределах. Если его размер будет составлять от 6 м, то обязательно должна иметься функция автоматического сматывания. Польза этой функции еще состоит и в том, что во время уборки шнур удобно разматывать и фиксировать на нужной длине.
Мощность пылесоса состоит из мощности двигателей (а также скорости сепараторов), мощности всасывания и скорости потери заряда. Для пылесосов с парогенераторами добавочным показателем служит мощность бойлера и давления выброса пара.
Но нужно понимать, что мощность в ваттах, которая обычно указана на крышке пылесоса, имеет не совсем много общего с настоящей мощностью прибора, измеряемой в аэроваттах. Неудачная конструкция пылесоса может привести к тому, что лишь половина потребляемой электроэнергии превращается в мощность всасывания. Поэтому с позиции экономичности нужно учитывать соотношение потребляемой мощности в ваттах к мощности всасывания. Какая нужна мощность всасывания, для каких целей? Вот обычная раскладка нужных показателей мощности:
• 350 аэроВт – мощность для сухой уборки линолеума, паркета, плитки и других гладких поверхностей.
• 400 аэроВт – мощность для использования турбощеток.
• 450 аэроВт – мощность для уборки ковров и длинноворсовых напольных покрытий.
• 550 аэроВт – мощность для влажной уборки ковров.
• 650 аэроВт – мощность для глубокой чистки мягкой мебели.
• 800 аэроВт – мощность для комплексной профессиональной уборки помещения.
Также помните, что при применении мешков-пылесборников мощность снижается по мере их наполнения пылью. Но пылесосы с водными фильтрами не имеют такой минус.
Чаще всего можно встретить пылесосы, имеющие съемный многоразовый пылесборник. Его время от времени очищают от мусора. Объем пылесборника будет зависеть от модели самого пылесоса. К примеру, портативные, вертикальные, аккумуляторные приборы имеют пылесборник объемом 1 л. У стандартных моделей объем составляет от 3 до 6 л. Менее популярными в последнее время считаются пылесосы с мешком для сбора пыли. Это связано с тем, что мешки в основном одноразовые, что влечет за собой дополнительные расходы. Иногда встречаются и многоразовые изделия. Но есть и плюс в одноразовых мешках – вы не контактируете с пылью, достали мешок и выкинули, а из контейнера пыль может разлететься. В пылесосах с аквафильтром фильтрующим элементом является вода. Воздух движется через бак с ней, теряется пыль, мусор, грязь и далее идет к выходному фильтру. Эти модели рекомендуются аллергикам, так как обеспечивается высокая степень очистки воздуха. Тут также нет контакта с разлетающейся пылью при очищении контейнера, поскольку нужно просто вылить воду. Такие пылесосы тяжелее, могут больше шуметь. Есть модели, где можно использовать или аквафильтр, или контейнер для сбора пыли.
Как правильно выбирать пылесос? Первым этапом фильтрации является пылесборник. После того как воздух прошел через него, он идет к двигателю, который защищен дополнительно, чтобы мелкая пыль не скапливалась в лопастях, тем самым вызывая перегрев и механическое засорение. Моторный фильтр не требует замены в течение всего срока службы пылесоса. Только нужно время от времени его промывать и ставить на место. Третьим этапом фильтрации является прохождение очищенного воздуха через фильтры тонкой очистки. К ним относят электростатические фильтры, которые притягивают к себе частицы пыли с противоположным электрическим зарядом, фильтры S-класса и HEPA-фильтры.
У многих пылесосов кроме традиционных насадок есть еще и дополнительные принадлежности и электронные функции, которые иногда очень полезны в процессе уборки помещения. Системы управления пылесосом могут быть механическими, электронными или же комбинированными, при этом панель управления может располагаться и на поверхности пылесоса, и на ручке телескопической трубы. Всевозможные насадки очень разнообразны и многозадачны. Таким примером может быть электрическая щетка с функцией выбивания ковров и мягкой мебели, которая работает на собственном двигателе, а также насадки для химической чистки, ароматизации и увлажнения воздуха.
Как правильно выбирать пылесос? Многие думают, что из-за высокой мощности двигателя повышается уровень шума во время работы пылесоса. Это возможно только в моделях небольшой стоимости. Если техника имеет надлежащее качество, то благодаря конструкционным особенностям снижается повышенная вибрация турбин, а значит, и сами звуковые волны, идущие от них. В разных странах определен диапазон максимально возможной величины шума у работающего пылесоса. Он колеблется от 71 до 92 децибел на расстоянии 50 см от человека. Для сравнения можно привести такой пример – на этом же расстоянии уровень шума тихого шепота составит около 40 Дб. Поэтому по-настоящему тихими в доме будут считаться те приборы, которые имеют уровень шума меньше 70 Дб.
К дополнительным характеристикам можно добавить безопасность (индикаторы заполнения пылесборников, загрязнения воды, остановка двигателя при перегреве, бамперы из латекса, предотвращающие повреждение мебели, защита от перепадов напряжения). Также следует обратить внимание на гарантийный срок обслуживания, который может быть от 1 года до 8 лет, на имя фирмы-производителя и место сборки пылесоса.