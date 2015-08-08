До и После: Как гадкий утенок превращается в лебедя

За что мы особенно любим рубрику До и После , так это за то, что рассказанные в ней истории имеют счастливый конец. Изображенный на фото дом (честнее будет назвать его сараем), казалось был обречен в одиночестве доживать свой век, но судьба распорядилась иначе.

Эту полуразвалившуюся постройку сложно назвать лакомым кусочком для инвесторов, но нашлись смельчаки, которые поверили в то, что из этого гадкого утенка может получиться прекрасный лебедь. Они почти за бесценок выкупили сарай и вместе с опытными польскими архитекторами Анной и Анатолием Кучинскими занялись его переделкой.