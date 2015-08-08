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До и После: Как гадкий утенок превращается в лебедя

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Гостиная в стиле модерн
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За что мы особенно любим рубрику До и После, так это за то, что рассказанные в ней истории имеют счастливый конец. Изображенный на фото дом (честнее будет назвать его сараем), казалось был обречен в одиночестве доживать свой век, но судьба распорядилась иначе. 

Эту полуразвалившуюся постройку сложно назвать лакомым кусочком для инвесторов, но нашлись смельчаки, которые поверили в то, что из этого гадкого утенка может получиться прекрасный лебедь.  Они почти за бесценок выкупили сарай и вместе с опытными польскими архитекторами Анной и Анатолием Кучинскими занялись его переделкой.

До: Раньше здесь был коровник?

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Доподлинно неизвестно, какое помещение было здесь до начала реконструкции, но его форма подозрительно напоминает коровник. Неужели этот видавший виды сарай можно превратить во что-то стоящее?

После: Сельская идиллия

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Разумеется, чтобы сделать дом пригодным для проживания, архитекторам пришлось в первую очередь укрепить его каркас. Далее были улучшены тепло- и звукоизоляция, и фасад дома был облицован кирпичом. Черные бревна, имевшие до реконструкции скорее устрашающий вид, на фоне белого кирпича стали выглядеть совершенно по-другому.

До: Фасад со стороны

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Эта ветхая постройка была абсолютно непригодна для проживания еще и потому, что в ней едва ли могла поместиться семья из трех человек. Даже окружающие ее красоты не могли компенсировать таких ужасных условий. Сложно представить, как можно наслаждаться чистым воздухом, живописным природным ландшафтом и благолепием расположенного неподалеку озера, когда крыша над головой вот-вот обвалится.

После: Как с картинки

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в стиле кантри
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Вот это переделка! Один из боковых фасадов дома украсила чудесная деревянная терраса, взглянув на которую, у нас не остается сомнений, что гадкий утенок превратился таки в прекрасного и изящного лебедя. Если раньше на новых хозяев дома смотрели как на безумцев, то теперь им можно только позавидовать, ведь теперь они живут в потрясающе стильном и необычном доме.

Проблемы с материалами

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Несмотря на то, что архитекторы прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить как можно больше элементов, характерных для здания в его предыдущем воплощении, по понятным причинам в новом доме их осталось совсем немного. Неприглядная штукатурка была удалена, а на ее месте появился покрашенный в белый цвет кирпич. Плитка в оригинальным узором была выкуплена у владельца соседнего хутора.

Очаровательная входная дверь

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Молодый звезды европейской архитектуры потрудились на славу и создали дом, который идеально вписывается в сельский пейзаж, при этом он выглядит очень современно и незаурядно. Чего стоят только расположенные рядом двери, одна из которых выполнена из дерева, а другая – из стекла.

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До: Типичный сарай

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Перед тем, как с постройкой начали твориться настоящие чудеса, ее интерьер ничем не отличался от интерьера обычного сарая. Характерный для амбаров деревянный потолок поддерживается многочисленными балками, необходимыми для его укрепления.

После: Невероятные преображения

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Гостиная в стиле модерн
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

От таких изменений просто захватывает дух! Архитекторы воспроизвели характерную для деревенских сараев форму потолка, адаптировав ее под жилое помещение. Огромное пространство с белыми деревянными стенами буквально наполнено светом и свежестью. Интерьер гостиной выполнен в скандинавском стиле с удобной мебелью и минималистичным декором.

После: Современная кухня

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Кухня в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Несмотря на то, что после переделки жилой дом стал значительно выше, его жилая площадь осталась относительно небольшой. Но и в этом случае креативные архитекторы не растерялись и использовали это пространство по максимуму. Абсолютным хитом кухни стали узкие продолговатые окна, необычная форма которых вносит в помещение нотки экстравагантности.

После: Спальня в стиле потертый шик

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Спальня в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

И наконец, нам удалось проникнуть в самую приватную комнату дома – спальню. Как видим, владельцы дома остались верны минималистичному скандинавскому стилю. При этом, скромная меблировка комнаты вовсе не помешала ей выглядеть модно и уютно.

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