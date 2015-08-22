На сегодняшний момент для строительства домов используют самые разнообразные материалы, которые отличаются не только по внешнему виду, но и набором достоинств и недостатков. Но такой материал, как кирпич, не теряет своей актуальности и популярности. Это связано с его положительными свойствами. Преимущества кирпичных домов многочисленны. Каждое из них мы рассмотрим в данной статье отдельно и подробно.
Данный материал очень любят архитекторы, так как с его помощью можно создавать уникальные проекты и различные эксперименты. Посредством кирпича можно выполнить самые необычные пожелания заказчиков. Благодаря его небольшому размеру и технологии кладки, дизайнеры могут воплощать самые разнообразные идеи в проектировании домов. Вы сможете выбрать любое количество этажей, любую планировку комнат, создать любой внешний вид фасада.
Преимущества кирпичных домов, прежде всего, включают в себя их прочность. Эта характеристика материала является одной из главных. Если вы желаете построить по-настоящему долговечный дом, то кирпич – это единственный подходящий для этого строительный материал. Прочность у него достаточно высокая. Данная особенность обозначается на кирпиче при помощи буквы М, возле которой пишут цифры, означающие степень прочности. Цифры дают информацию о том, какую нагрузку способен выдержать данный вид кирпича. Чтобы построить дом или коттедж высотой не более 3 этажей, достаточно будет кирпича с маркировкой М100. Построенные кирпичные стены будут прочные, плотные. Они выдержат вес большого телевизора или большой полки для книг. Если вы собираетесь строить многоэтажный кирпичный дом, то материал нужен с обозначением М150 и выше. Выпускаются кирпичи и с особой прочностью маркой М200 и выше.
Преимущества кирпичных домов состоят и в том, что дома, построенные из данного материала, отличаются своей долговечностью. Если кирпичный дом построить правильно, то ремонт фасада может не понадобиться еще 100-150 лет. Такие данные подтверждены официальными ГОСТами. Также самим можно увидеть многовековые кирпичные постройки, которые имеют отличный внешний вид. Такого долгого срока службы нет ни у одного современного материала. Долговечность обусловлена тем, что кирпич устойчив к большинству внешних природных факторов. Кирпичным стенам нестрашна жара, дожди, ветра, снега и остальные разрушающие воздействия. Кирпич устойчив к образованию плесени, грибка, к насекомым и грызунам.
Изготовление кирпича осуществляется посредством смешения глины, воды и песка. Поэтому данный материал абсолютно натуральный, экологичный и безопасный. Имея определенную структуру, кирпич отлично пропускает воздух, являясь дышащим материалом. В нем не начинаются процессы гниения, не заводятся вредители. Это явные преимущества перед древесиной. Благодаря кирпичным стенам, в доме регулируется влажность, в связи с этим создаются комфортные условия для проживания. Вне зависимости от погодных условий в доме из кирпича всегда будет тепло и сухо, а влажность будет распределяться равномерно.
Учитывая климат в России, для постройки домов и коттеджей следует приобретать материал устойчивый к морозам. Чем выше будет показатель морозоустойчивости, тем более долговечным будет дом. Морозостойкость означает способность материала выдерживать такие процессы, как замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Обозначается это свойство буквой F, рядом ставится цифра, обозначающая число циклов заморозки и оттаивания. В среднем для наших климатических условий вполне подойдет 35 или 50 циклов.Данный материал очень любят архитекторы, так как с его помощью можно создавать уникальные проекты и различные эксперименты. Посредством кирпича можно выполнить самые необычные пожелания заказчиков. Благодаря его небольшому размеру и технологии кладки, дизайнеры могут воплощать самые разнообразные идеи в проектировании домов. Вы сможете выбрать любое количество этажей, любую планировку комнат, создать любой внешний вид фасада.
Есть возможность выбора различного вида кирпича, который отличается по внешнему виду и по свойствам. Палитра используемых цветов для создания кирпича огромна – можно купить кирпич привычного красного или белого цветов, а можно найти и достаточно нестандартные цветовые решения. Для кирпичных стен используется любая отделка, даже можно некоторые участки оставить в имеющемся виде, так получится столь популярный стиль интерьера под названием лофт. Если кладку делали аккуратно, то даже может не понадобиться наружная отделка, что достаточно сэкономит семейный бюджет. Кирпич отлично сочетается и с другими видами материалов. Архитектурный стиль также можно выбрать, какой нравится.
Например, хорошо смотрится кирпичный дом в стиле модерн. Такой дом имеет плавные линии, отличающиеся своей сложностью и выразительностью, растительные узоры и орнаменты. Если вам не нравятся новомодные тенденции, то лучше остановиться на классическом стиле фасада. В данном случае кирпич не комбинируют с современными материалами, главное – соблюдать все правила пропорции и размеров. Дом, построенный в стиле хай-тек, не оставит никого равнодушным. В нем можно воплотить все самые смелые фантазии. Обычно кирпич сочетают с металлическими и стеклянными элементами. Также используются разные технологические новшества, причудливые формы, все это лишний раз подчеркнет преимущества кирпичных домов. Самым роскошным стилем для кирпичного дома является барокко. Он характеризуется сложными конструкциями, изгибами, колоннами. Все это придает фасаду величественный вид. Если вам по душе оригинальность и эксцентризм, то выбирайте именно этот стиль. Хороши и замковые, готические элементы в оформлении дома. Такое строение имеет большие окна, возвышающиеся башни, высокие своды. В данном случае желательно, чтобы был соответствующий дизайн ландшафта и большая площадь участка. Многие предпочитают английский стиль для дома из кирпича. Его характеризуют незаметный фундамент, низко расположенные окна с панорамным остеклением, высокая крыша и фронтоны, просторные навесы.
Преимущества кирпичных домов заключены и в том, что они устойчивы к воздействию высоких температур. Этот материал огнеупорный, соответствует всем нормам пожарной безопасности. Таким образом, возможность возгорания сводится к минимуму, а возможность сохранить свое имущество во время пожара возрастает. При сильном пожаре прочность кирпича может ухудшиться, но в любом случае стены выстоят. Вы даже можете поставить в комнате большой камин и без опаски использовать его.
Кирпичными стенами обеспечивается достойная и надежная шумоизоляция. Они представляют собой отличный звуковой барьер. Особенно это свойство актуально и важно для тех домов, которые находятся вблизи автомобильной трассы.
Таким образом, преимущества кирпичных домов достаточно очевидны и в них нет сомнений. Кирпич является единственным строительным материалом, который уже проверен временем. Длительное время его функциональные особенности не будут ухудшаться, а внешний вид будет оставаться все тем же. Это стало возможным благодаря тому, что кирпич просто производится, он неприхотливый при строительстве. Обладая такими серьезными преимуществами, кирпич по праву может называться надежным, прочным и безопасным материалом. Несомненно, у этого материала есть и различные недостатки, но их не стоит пугаться, так как они не имеют такой весомости, как преимущества.