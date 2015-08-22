Например, хорошо смотрится кирпичный дом в стиле модерн. Такой дом имеет плавные линии, отличающиеся своей сложностью и выразительностью, растительные узоры и орнаменты. Если вам не нравятся новомодные тенденции, то лучше остановиться на классическом стиле фасада. В данном случае кирпич не комбинируют с современными материалами, главное – соблюдать все правила пропорции и размеров. Дом, построенный в стиле хай-тек, не оставит никого равнодушным. В нем можно воплотить все самые смелые фантазии. Обычно кирпич сочетают с металлическими и стеклянными элементами. Также используются разные технологические новшества, причудливые формы, все это лишний раз подчеркнет преимущества кирпичных домов. Самым роскошным стилем для кирпичного дома является барокко. Он характеризуется сложными конструкциями, изгибами, колоннами. Все это придает фасаду величественный вид. Если вам по душе оригинальность и эксцентризм, то выбирайте именно этот стиль. Хороши и замковые, готические элементы в оформлении дома. Такое строение имеет большие окна, возвышающиеся башни, высокие своды. В данном случае желательно, чтобы был соответствующий дизайн ландшафта и большая площадь участка. Многие предпочитают английский стиль для дома из кирпича. Его характеризуют незаметный фундамент, низко расположенные окна с панорамным остеклением, высокая крыша и фронтоны, просторные навесы.