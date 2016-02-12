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Архитектурные стили: 15 идей для вашего коттеджа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
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В этой статье вы узнаете о 15 самых популярных стилях в частной архитектуре, начиная от неоднозначной эклектики и заканчивая модным стилем лофт. Трендовые проекты, созданные архитекторами homify, помогут вам определить собственные предпочтения. Найдите свой любимый стиль, оцените его возможности, а затем заходите в нашу галерею фотографий и ищите с помощью фильтров дома именно в нужном вам стиле.

Эклектика

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Дома в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Иногда греческие колонны и отделка в стиле модерн действительно хорошо сочетаются. Например, как в этом проекте от студии ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA.

Эклектичный стиль всегда подразумевает микс различных традиций в украшении дома, но очень часто имеет основу именно из минимализма или модерна. В данном случае мы также заметили итальянское влияние в этом доме – его форма, крыша, маленькие окна на втором этаже и особый узкий вытянутый вид очень напоминают традиционные тосканские виллы.

Азиатский

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Азиатский минимализм и модерн все чаще переплетаются между собой, создавая интересные сочетания на фоне собственных традиций и мировых трендов.

Азиатский стиль чаще всего приносит белые фасады, черные рамы для окон, двери-слайдеры в большом количестве с выходом на многочисленные террасы и помосты, открытую планировку второго этажа, сад камней и также кровлю с пологим скатом и небольшие по размеру комнаты.

Голливудский

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудский стиль становится все более популярным. Унаследовавший лучшие качества модерна и ар-деко он выглядит особенно шикарно в своем характером формате – виллы с террасами, бассейном и видом с небольшого холма на окрестные пейзажи.

Невозможно устоять перед шикарной организацией зон отдыха на террасах, спален с панорамным видом и остеклением сразу трех стен, гостиной, которая может легко стать местом для маленькой вечеринки, и глянца, витающего в воздухе.

Модерн

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Дома в стиле модерн
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Строгий, рациональный и практичный… Модерн может быть простым и драматичным, позитивным или сохранять нейтралитет. Благодаря своему тотальному удобству он – главный стиль в оформлении современных частных коттеджей по всему миру.

Средиземноморский каменный

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Дома в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Определенный тип средиземноморских вилл, как эта в турецком Бодруме или как тысячи других в Испании, Италии, на Сицилии и Кипре, выстроены именно из местного камня. Современные их вариации сейчас безумно популярны в европейских средиземноморских странах.

Рустик

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Стиль рустик, который в Восточной Европе проявляется как строение из сруба, а например, в США может выглядеть так, как на фотографии сверху, становится все более востребованным в последнее время. Новые дизайнерские приемы, сглаживающие брутальность древесины и железа, позволяют большему количеству семей выбирать именно данный формат для домика в пригороде или на природе.

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Обратитесь к нам!

Эко-дом

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Отделанный натуральной древесиной внутри и снаружи эко-дом можно также распознать по солнечным панелям, тепловому насосу, специальным эко-системам утилизации отходов и даже ветряным мельницам на заднем дворике!

​Ар-деко

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Буквально созданный для вечеринки в стиле Гетсби или просто роскошной семейной жизни стиль ар-деко в частной архитектуре изобилует плавными линиями, декором в виде кругов и солнц, горизонтальными контрастными линиями в декоре фасадов, колоннами, мрамором и декоративным камнем в отделке.

Минимализм

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Ощущение полного расслабления и спокойной эстетики добивается архитектор, проектируя дом в стиле минимализм. Он создан для жизни, практичен и прямолинеен, а уборка в нем превращается в удовольствие.

В современном минимализме используются простые линии, комбинированная отделка фасадов с основой из оштукатуренных стен, панорамное остекление, а также белый цвет – явный фаворит последних сезонов.

Классический

Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Классических стилей – от пышного позолоченного барокко до легкого классицизма –достаточно много. Объединяет их стремление к традиционной роскоши, статный и благородный вид, а также множество декоративных украшений (карнизов, колонн), украшенные дымоходы, фронтоны и особенно красивые парадные подъезды и крыльцо.

Тропический

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 2, ANG42 ANG42 Дома в тропическом стиле
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

Тропический стиль может существенно отличаться в разных странах. На Бали мы встретим маленькое бунгало с деревянной обшивкой, в Мексике – дом из бетона, но в ярких красках и с мебелью в тропическом стиле, а во Флориде, США найдем каркасный домик в английском колониальном стиле, но оформленный в тропическом или стиле коастал.

Традиционный кирпичный

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture Дома в классическом стиле
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

Традиционный европейский особняк – что-то среднее между модерном и классикой, он позволяет нам удивиться его монументальности и скромной роскоши. Американские браунстоуны, английские поместья и таунхаусы – все они выглядят как коттеджи, которые вырвались вперед в сторону шика и классики.

Средиземноморский

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Дома в средиземноморском стиле
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

Современный средиземноморский стиль представлен постройками из бетона в теплых природных тонах с черепичной крышей, элементами ковки, арочными дверьми и окнами. Плюс дорожки, мощеные мрамором, открытая анфилада и ставни на окнах.

Скандинавский стиль

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Современный скандинавский стиль – это особенная атмосфера домика в лесу, который становится крепостью для одной семьи на зимний период. Выглядит такой дом очень современно, имеет экологичную отделку, использует натуральную древесину в большом количестве и панорамное остекление.

Лофт

homify Дома в стиле лофт Стекло
homify

homify
homify
homify

Дома в стиле лофт, специальное построенные, а не преобразованные из старых фабричных зданий, обычно имеют двускатную кровлю, двусветное освещение. Чаще всего они построены по каркасной технологии из древесины или металла, а также имеют характерный для стиля формат панорамного остекления.

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