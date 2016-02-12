Архитектурные стили: 15 идей для вашего коттеджа

Иногда греческие колонны и отделка в стиле модерн действительно хорошо сочетаются. Например, как в этом проекте от студии ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA.

Эклектичный стиль всегда подразумевает микс различных традиций в украшении дома, но очень часто имеет основу именно из минимализма или модерна. В данном случае мы также заметили итальянское влияние в этом доме – его форма, крыша, маленькие окна на втором этаже и особый узкий вытянутый вид очень напоминают традиционные тосканские виллы.