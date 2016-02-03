Нестандартный дом для большой семьи

Полностью эксклюзивный проект коттеджа, реализованный в Республике Корея, вряд ли напомнит вам другие азиатские проекты, о которых мы писали для вас на homify. В данном случае архитекторы из студии SNOW AIDE практически полностью отошли от традиций своей страны, предлагая абсолютно новый облик корейского семейного дома

Общая площадь проекта в 287 квадратных метров кажется невероятной – издалека столь внушительная и эффектная конструкция, кажется, как минимум, вдвое больше. Тем не менее, данный формат оказался оптимальным для семьи заказчиков и достаточно бюджетным, чтобы вписаться в выделенные средства.