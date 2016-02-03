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Нестандартный дом для большой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Дома в стиле модерн
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Полностью эксклюзивный проект коттеджа, реализованный в Республике Корея, вряд ли напомнит вам другие азиатские проекты, о которых мы писали для вас на homify. В данном случае архитекторы из студии SNOW AIDE практически полностью отошли от традиций своей страны, предлагая абсолютно новый облик корейского семейного дома

Общая площадь проекта в 287 квадратных метров кажется невероятной – издалека столь внушительная и эффектная конструкция, кажется, как минимум, вдвое больше. Тем не менее, данный формат оказался оптимальным для семьи заказчиков и достаточно бюджетным, чтобы вписаться в выделенные средства.

​Вид сверху

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Дома в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Архитектор же нашел выход из положения – он потрясающим образом организовал цокольный этаж на одном уровне с террасами чуть ниже основного дома (на фотографии выше внизу справа), а также вместил все остальные комнаты в два крыла дома с многочисленными необычными выступами.

Планировка

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Дома в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Необычная конструкция в виде ломаной линии еще и расположена на склоне так, что ее уровням пришлось действительно постараться, чтобы стать единым целым – настоящим семейным домом. Такое расположение и нестандартные объемы были продиктованы оригинальной формой участка, которая практически не оставляла иного выбора.

Дизайн экстерьера

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Дома в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Фасады отделаны бетонными плитами, натуральной древесиной и железными декоративными пластинами (черные горизонтальные). Остекление чаще всего не имеет расстекловки, впуская больше света в дом.

Само здание расположено на склоне таким образом, чтобы с верхних уровней открывался живописный вид на долину поверх зеленого района городка на окраине. Здесь, в окружении зеленых хвойных лесов, холмов и пышной растительности, кажется, можно прожить прекрасную жизнь!

Дизайн интерьера

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Попадая внутрь, мы будто оказываемся в сказке – медового цвета паркет, блеск стекла и металлов, а также брутальные бетонные элементы заставляют нас по-новому взглянуть на современный дизайн интерьера. Комбинации материалов и оттенков делают этот дом, даже еще не наполненный мебелью и декором, полноценным проектом в дизайне интерьера.

Гостиная

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Гостиная в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Особого внимания заслуживает гостиная, размещенная на подиуме и имеющая панорамное остекление с трех сторон. Залитая солнцем, что очень важно в пасмурные дни, она имеет все шансы стать для семьи любимым местом в доме.

На нее выходят балконы второго уровня со стеклянными экранами, а за дверьми в сад скрывается полноценная терраса. Потолок реализован в морской тематике – голубые ниши в гипсокартоне имеют подсветку, а люстра похожа на настоящую медузу.

Лестничный холл

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

На втором этаже, поднявшись по лестнице и направляясь в детские спальни, мы находим потрясающий ракурс для фотосъемки – в нем отражается вся эстетика комбинации материалов, подсветки и блеска дизайнерских акцентов.

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По пути в детские

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Детская комната в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Продвигаясь дальше, мы попадаем в коридор, ведущий в две детские комнаты. Яркая раскраска, удобный подиум и общая ширина коридора являются специальной стратегией для создания здесь игровой комнаты в дополнение к детских спальням.

Ванная комната

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Ванная комната в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Еще одно необычное место с панорамным остеклением – элегантная ванная комната с видом на лес. Так, сама ванная чаша, созданная на традиционный манер, душевая и туалетная зоны, удачно разграничены стеклянными экранами и потому выглядят, как единое целое.

Столовая

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Столовая комната в стиле модерн
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

Спускаясь на уровень ниже от гостиной, мы найдем столовую комнату, а за ней – кухню, украшенную клумбой с тропическими растениями и стильными светильниками.

Прихожая

Z-House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

В прихожей есть еще одна лестница, возле нее – интересный стеллаж для книг и барная стойка, которая является частью черной глянцевой кухни. Необычная планировка не позволяет сразу определить, где находятся разные комнаты, но в этом и есть главный плюс данного проекта – его оригинальность.

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