Преимущества мебели белого цвета

Белый цвет – символ чистоты и торжественности. Белое платье невесты, белые рубашки первоклассников, белые скатерти на праздниках… Этот цвет просто не может быть не к месту, поэтому он очень популярен и при оформлении интерьеров. Сегодня мы поговорим о мебели белого цвета.
Белая палитра создает ощущение легкости и воздушности. Мебель белого цвета привносит в интерьер больше воздуха, чистоты. С такой обстановкой комната становится свободнее, в ней легче дышится и живется. Существует стереотип, что белый – маркий цвет, но многие забывают, что темные оттенки еще более непрактичны. На черном или темно-коричневом комоде осевшая пыль проявится гораздо быстрее, чем на белом. Поэтому преодолейте предрассудки и отдайте предпочтение белой мебели, прибавляющей свежести интерьеру.
Английском квартале
В интерьерах стилей барокко, ар-деко, классика встречается белая мебель с вкраплениями золота и серебра, изящной резьбой. Такие предметы оформления выглядят неизменно элегантно; во многих странах белый цвет считается признаком роскоши и богатства, именно поэтому в именитых домах мебель белого цвета – не просто красивый декор, а необходимый атрибут, подчеркивающий статус хозяев. В классических интерьерах мебель имеет строгие формы и прямые линии, но при этом белый цвет не создает ощущения чопорности. Напротив, такие предметы – образец утонченного вкуса хозяев дома.
Главное преимущество белой гаммы – ее универсальность. Белый сочетается не только с любыми оттенками, но и с любыми текстурами, а также прекрасно дополняет дизайн интерьера в самых разных стилях. Белый используется и в традиционных оформлениях, и в современных, при этом выглядит гармонично везде. Кроме того, белая мебель никогда не будет выглядеть громоздко, даже если в ней присутствует множество дополнительных элементов.
Белая мебель также гармонично впишется в интерьер стилей лофт, минимализм, винтаж, прованс, в скандинавский стиль. Пожалуй, нет ни одного направления дизайна, где мебель белого цвета была бы неуместной. Для современных стилей поверхность мебели может быть глянцевой, что придаст ей своеобразный гламурный шик. Кроме того, защитный глянцевый слой продлевает срок службы изделия. Для ретро-интерьеров белую мебель искусственно состаривают, используя техники декупаж, кракелюр, шебби. Такая мебель напоминает о прошлых временах и лаконично дополняет романтичные интерьеры с налетом старины.
Впечатление от белой мебели больше всего зависит от того, с каким цветом стен она сочетается. Если это темные оттенки, то интерьер приобретает элегантный вид; предметы белого цвета на их фоне будут выглядеть четко, изящно, лаконично. Если стены имеют светлый тон, то пространство кажется воздушным, подвижным, летающим. Но при этом любое вкрапление темного произведет впечатление массивности. Если же фон интерьера яркий, а предметы мебели – белые, то в интерьере появляются черты неординарности и игривости. В этом случае важно не переусердствовать с красочностью, чтобы не вызвать раздражительный эффект.
Еще одно преимущество белого цвета – это то, что он визуально расширяет рамки пространства. Этим пользуются дизайнеры и архитекторы, окрашивая стены и потолок в белый цвет. Но не только отделка делает комнату привлекательнее: мебель белого цвета тоже помогает зрительно увеличить площадь. Расположите в гостиной небольшого размера или вытянутой формы белый стеллаж или шкаф во всю стену, и комната заметно «выровняется». Белые диваны, кресла и кофейные столики влияют на восприятие гостиной, делая ее более просторной, даже если площадь скромна. Прибавьте к белой мебели несколько аксессуаров в этом же цвете, и интерьер станет гораздо свободнее.
Мебель белого цвета прекрасно дополняет контрастные интерьеры. Например, при серых стенах с черным рисунком и аксессуарами стального цвета белый диван выглядит броско, при этом очень лаконично. Белый сочетается с любыми оттенками, поэтому если вы выбрали мебель в этой гамме, то добавьте в интерьер несколько сочных деталей. Белый диван можно украсить яркими подушками или пледом, а на белом стеллаже красиво расположить детали в любых цветах.
Белая спальня – это эталон утонченности и блаженства, в ней всегда будет уютно и спокойно, ведь мягкие тона настраивают на расслабление. Для спальни лучше всего подбирать мебель белого цвета и слегка контрастные ему оттенки: бледно-розовый, мятный, песочный, голубой. А можно добавить яркую картину стену, как это сделала немецкая студия WAF ARCHITEKTEN, чтобы спальная зона казалась более оригинальной и разнообразной. В окружении такой палитры сны будут самыми сладкими, в пробуждение – легким.
Высокий берег
Некоторых при покупке мебели белого цвета останавливает его прихотливость в уходе. Действительно, чистый, безупречный цвет требует к себе тщательного обращения и постоянной заботы. Если в случае с полками и комодами это не так критично, то белый диван или кресла не потерпят неряшливости. С особенной осторожностью к этому относятся семьи, где есть дети и домашние животные. Но это не должно пугать: для мягкой мебели можно приобрести съемный чехол, который легко отстирается от любых загрязнений. Только в одном случае стоит на самом деле хорошо подумать перед покупкой – когда дело касается белого дивана из кожи, ведь это дорогостоящий предмет, капризный в чистке. Однако трудно устоять перед такой солидной и изысканной мебелью.
Для тех, кто придерживается классики, стоит выбирать мебель чистого белого цвета. Но можно и отходить от традиций – в белой палитре не меньше оттенков, чем в любой другой. Цвет слоновой кости, кремовый или с оттенками розового – выбирайте любой на ваш вкус. Так интерьер приобретет более оригинальный вид и заиграет новыми красками. Вообще, несмотря на все плюсы использования белого цвета в интерьере, не рекомендуется перегружать пространство этой гаммой, иначе комната приобретет налет стерильности и будет похожа на больничную палату. Поэтому экспериментируйте и комбинируйте разные цвета между собой.
Кухня и детская комната заслуживают украшения в виде мебели белого цвета. В детской этот вариант будет универсальным даже для малышей разного пола. А в кухне дополнит любое стилистическое оформление. Сегодня практически все изделия имеют специальные защитные покрытия, которые помогают в уходе, поэтому не стоит переживать о том, что мебель будет слишком пачкаться. Сосредоточьтесь на прекрасном оформлении вашего дома в торжественных белых тонах и создавайте неповторимую атмосферу чистоты, изящества и свежести.