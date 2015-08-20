Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Преимущества мебели белого цвета

нет компании нет компании
Квартира в ЖК "Высокий берег", Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле лофт
Loading admin actions …

Белый цвет – символ чистоты и торжественности. Белое платье невесты, белые рубашки первоклассников, белые скатерти на праздниках… Этот цвет просто не может быть не к месту, поэтому он очень популярен и при оформлении интерьеров. Сегодня мы поговорим о мебели белого цвета.

Удивительная практичность

Anbau, Photography in the picture Photography in the picture Кухня в стиле модерн
Photography in the picture

Photography in the picture
Photography in the picture
Photography in the picture

Белая палитра создает ощущение легкости и воздушности. Мебель белого цвета привносит в интерьер больше воздуха, чистоты. С такой обстановкой комната становится свободнее, в ней легче дышится и живется. Существует стереотип, что белый – маркий цвет, но многие забывают, что темные оттенки еще более непрактичны. На черном или темно-коричневом комоде осевшая пыль проявится гораздо быстрее, чем на белом. Поэтому преодолейте предрассудки и отдайте предпочтение белой мебели, прибавляющей свежести интерьеру.

Дань традициям

Дизайн интерьера гостиной в квартире в "Английском квартале" Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Дизайн интерьера гостиной в квартире в Английском квартале

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

В интерьерах стилей барокко, ар-деко, классика встречается белая мебель с вкраплениями золота и серебра, изящной резьбой. Такие предметы оформления выглядят неизменно элегантно; во многих странах белый цвет считается признаком роскоши и богатства, именно поэтому в именитых домах мебель белого цвета – не просто красивый декор, а необходимый атрибут, подчеркивающий статус хозяев. В классических интерьерах мебель имеет строгие формы и прямые линии, но при этом белый цвет не создает ощущения чопорности. Напротив, такие предметы – образец утонченного вкуса хозяев дома.

Многогранный цвет

21 homify Гостиная в стиле минимализм
homify

21

homify
homify
homify

Главное преимущество белой гаммы – ее универсальность. Белый сочетается не только с любыми оттенками, но и с любыми текстурами, а также прекрасно дополняет дизайн интерьера в самых разных стилях. Белый используется и в традиционных оформлениях, и в современных, при этом выглядит гармонично везде. Кроме того, белая мебель никогда не будет выглядеть громоздко, даже если в ней присутствует множество дополнительных элементов.

Современные течения

Дизайн кухни в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Кухня в стиле минимализм
ILKIN GURBANOV Studio

Дизайн кухни в Баку

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Белая мебель также гармонично впишется в интерьер стилей лофт, минимализм, винтаж,  прованс, в скандинавский стиль. Пожалуй, нет ни одного направления дизайна, где мебель белого цвета была бы неуместной. Для современных стилей поверхность мебели может быть глянцевой, что придаст ей своеобразный гламурный шик. Кроме того, защитный глянцевый слой продлевает срок службы изделия. Для ретро-интерьеров белую мебель искусственно состаривают, используя техники декупаж, кракелюр, шебби. Такая мебель напоминает о прошлых временах и лаконично дополняет романтичные интерьеры с налетом старины.

Союз мебели и стен

квартира в центре города, Center of interior design Center of interior design Спальня в эклектичном стиле
Center of interior design

квартира в центре города

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Впечатление от белой мебели больше всего зависит от того, с каким цветом стен она сочетается. Если это темные оттенки, то интерьер приобретает элегантный вид; предметы белого цвета на их фоне будут выглядеть четко, изящно, лаконично. Если стены имеют светлый тон, то пространство кажется воздушным, подвижным, летающим. Но при этом любое вкрапление темного произведет впечатление массивности. Если же фон интерьера яркий, а предметы мебели – белые, то в интерьере появляются черты неординарности и игривости. В этом случае важно не переусердствовать с красочностью, чтобы не вызвать раздражительный эффект.

Когда не видно границ

Проект совмещенного помещения столовая,кухня гостиная. Частная квартира Екатеринбург , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Столовая комната в средиземноморском стиле
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект совмещенного помещения столовая,кухня гостиная. Частная квартира Екатеринбург

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Еще одно преимущество белого цвета – это то, что он визуально расширяет рамки пространства. Этим пользуются дизайнеры и архитекторы, окрашивая стены и потолок в белый цвет. Но не только отделка делает комнату привлекательнее: мебель белого цвета тоже помогает зрительно увеличить площадь. Расположите в гостиной небольшого размера или вытянутой формы белый стеллаж или шкаф во всю стену, и комната заметно «выровняется». Белые диваны, кресла и кофейные столики влияют на восприятие гостиной, делая ее более просторной, даже если площадь скромна. Прибавьте к белой мебели несколько аксессуаров в этом же цвете, и интерьер станет гораздо свободнее.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Игра с контрастами

-, Vinilos con Arte Vinilos con Arte Гостиная в стиле модерн
Vinilos con Arte

Vinilos con Arte
Vinilos con Arte
Vinilos con Arte

Мебель белого цвета прекрасно дополняет контрастные интерьеры. Например, при серых стенах с черным рисунком и аксессуарами стального цвета белый диван выглядит броско, при этом очень лаконично. Белый сочетается с любыми оттенками, поэтому если вы выбрали мебель в этой гамме, то добавьте в интерьер несколько сочных деталей. Белый диван можно украсить яркими подушками или пледом, а на белом стеллаже красиво расположить детали в любых цветах.

Воздушная спальня

Modernisierung und Umbau einer Gründerzeit-Wohnung in Berlin Charlottenburg, WAF Architekten WAF Architekten Спальня в стиле модерн
WAF Architekten

WAF Architekten
WAF Architekten
WAF Architekten

Белая спальня – это эталон утонченности и блаженства, в ней всегда будет уютно и спокойно, ведь мягкие тона настраивают на расслабление. Для спальни лучше всего подбирать мебель белого цвета и слегка контрастные ему оттенки: бледно-розовый, мятный, песочный, голубой. А можно добавить яркую картину стену, как это сделала немецкая студия WAF ARCHITEKTEN, чтобы спальная зона казалась более оригинальной и разнообразной. В окружении такой палитры сны будут самыми сладкими, в пробуждение – легким.

Роскошные диваны

Квартира в ЖК "Высокий берег", Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле лофт
Галина Глебова

Квартира в ЖК Высокий берег

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Некоторых при покупке мебели белого цвета останавливает его прихотливость в уходе. Действительно, чистый, безупречный цвет требует к себе тщательного обращения и постоянной заботы. Если в случае с полками и комодами это не так критично, то белый диван или кресла не потерпят неряшливости. С особенной осторожностью к этому относятся семьи, где есть дети и домашние животные. Но это не должно пугать: для мягкой мебели можно приобрести съемный чехол, который легко отстирается от любых загрязнений. Только в одном случае стоит на самом деле хорошо подумать перед покупкой – когда дело касается белого дивана из кожи, ведь это дорогостоящий предмет, капризный в чистке. Однако трудно устоять перед такой солидной и изысканной мебелью.

50 оттенков белого

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиная в скандинавском стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Загородный дом под Петербургом

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Для тех, кто придерживается классики, стоит выбирать мебель чистого белого цвета. Но можно и отходить от традиций – в белой палитре не меньше оттенков, чем в любой другой. Цвет слоновой кости, кремовый или с оттенками розового – выбирайте любой на ваш вкус. Так интерьер приобретет более оригинальный вид и заиграет новыми красками. Вообще, несмотря на все плюсы использования белого цвета в интерьере, не рекомендуется перегружать пространство этой гаммой, иначе комната приобретет налет стерильности и будет похожа на больничную палату. Поэтому экспериментируйте и комбинируйте разные цвета между собой.

Кухня и детская

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Детская комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Кухня и детская комната заслуживают украшения в виде мебели белого цвета. В детской этот вариант будет универсальным даже для малышей разного пола. А в кухне дополнит любое стилистическое оформление. Сегодня практически все изделия имеют специальные защитные покрытия, которые помогают в уходе, поэтому не стоит переживать о том, что мебель будет слишком пачкаться. Сосредоточьтесь на прекрасном оформлении вашего дома в торжественных белых тонах и создавайте неповторимую атмосферу чистоты, изящества и свежести.

Рациональная расстановка мебели в гостиной

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо