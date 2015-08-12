Выбор пола для кухни – нелегкое дело, ведь вам при этом придется учитывать множество факторов. Идеальный пол для кухни не только должен соответствовать общему стилю пространства и удовлетворять ваши эстетические предпочтения, но и соответствовать ряду практических требований. Так как по ряду причин полы в зоне приготовления пищи подвергаются разным воздействиям, требования к ним выше чем к напольным покрытиям в других комнатах. Главные критерии при выборе пола для кухни - износостойкость, водопрочность, гигиеничность и ударопрочность покрытия.
Эксперты Homify сравнят преимущества и недостатки разных напольных покрытий, чтобы вам было легче выбрать свой идеальный пол для кухни.
Во-первых, пол должен выдерживать довольно агрессивную чистку в связи с постоянным попаданием на него жира и других загрязнений. Кроме того, кухня – это одно из самых оживленных мест в доме, поэтому так важно, чтобы покрытие было устойчивым к стиранию и долговечным.
Во-вторых, полы на кухне подвергаются постоянному воздействию влаги: испарениям от приготовления пищи, брызгам от мытья посуды и просто в связи с частым мытьем. В связи с этим водостойкость – одно из главных качеств идеального пола для кухни. Обратите внимание на гигиеничность покрытия, если вы часто готовите дома. Если вы не хотите протирать полы на кухне каждый день, лучше использовать покрытия, на который жирная пленка образуется не так быстро, например, на керамическую плитку. И последнее немаловажное качество – ударопрочность. Ваш пол должен выдержать падение тяжелой посуды, например, сковороды или большой кастрюли и при этом не дать трещин или царапин.
Керамическая плитка и керамогранит – наиболее популярные покрытия для пола на кухне. В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит и не выделяет токсичных веществ.
К недостаткам плитки можно отнести ее
холодность, что не совсем комфортно для любителей ходить босиком, а также в домах с маленькими детьми. В этом случае придется потратиться на
теплый пол. Еще один недостаток плитки – ее скользкость, особенно при попадении жидкости. Именно поэтому лучше обратить внимание на матовую плитку. Если вы обожаете свою красивую посуду, подумайте еще раз при выборе керамической плитки, ведь ее особенно жесткая поверхность не оставит вашей упавшей посуде ни малейшего шанса уцелеть. И последний момент – это необходимость стяжки пола (выравнивание и подготовка поверхности) перед облицовкой, которая потребует дополнительных затрат и времени.
Деревянный пол и паркет как и в случае с керамической плиткой можно отнести к экологически безопасным материалам. Кроме того, дерево отличается более теплой поверхностью по сравнению с плиткой, что порадует любителей ходить босиком или тех, у кого есть маленькие дети. Благородный вид натурального дерева украсит любой интерьер, ну а если вам по душе более яркие и необычные варианты – паркет к вашим услугам.
При этом деревянные полы и паркет не такие долговечные и более
нежные, чем плитка. Они боятся пятен и жира и требуют более тщательного ухода в виде периодической обработки специальными средствами. И, конечно, пол из натурального дерева – довольно дорогостоящее удовольствие.
Ламинат из МДФ или ДСП отличается недорогой ценой и большим выбором фактур – от имитации дерева до керамической плитки и натурального камня. Этот материал дает большие возможности в дизайне интерьера. Он отличается быстрой и простой укладкой и приятной теплой поверхностью.
Однако его существенным недостатком является низкая влагоустойчивость, поэтому с недавнего времени производители стали выпускать влагостойкий и водостойкий ламинат. Еще одно слабое место ламината – герметичность стыковочных швов между панелями, которые рекомендуется обработать герматиком после укладки.
Линолеум из полимерных материалов – довольно недорогое покрытие (линолеум из натуральных составляющих обойдется вам намного дороже, кроме того, он довольно жесткий и хрупкий по сравнению с синтетическим). Кроме этого преимущества его отличает легкость укладки, высокая влагоустойкость, гигеничность благодаря минимальному количеству стыковочных швов, большой выбор фактур и расцветок под более дорогие материалы – дерево, камень, кафельную плитку. Существует возможность выбрать линолеум с противоскользящим покрытием, а также обработанный антивоспламеняющимся составом. Линолеум – идеальный вариант для любителей тишины, ведь на его поверхности шаги практически не слышно.
К недостаткам линолеума можно отнести его выцветание под воздействием солнечных лучей, его меньшая экологичность по сравнению с кафелем или деревом. Недорогие виды синтетического ленолиума горючие и выделяют при этом токсичные вещества.
Наливной пол – относительно новый вид напольных покрытий, который бы использовался в жилых помещениях. Он представляет собой бесшовное полимерное покрытие на основе полиуретана. К преимуществам наливных полов относится легкий уход за поверхностью, устойчивость к механическим повреждениям, бесшовность и абсолютно гладкая поверхность. Более того, наливной пол очень износостойкий и долговечный (прослужит не менее 40 лет), а также устойчивый к воздействию бытовой химии. Еще одна важная деталь – он абсолютно водонепроницаем и экологически чист. Такой пол позволяет некоторые эксперименты с дизайном: распространены необычные вкрапления или объемные изображения под прозрачным слоем полиуретана, а также имитация разных текстур (как, например, мрамора на иллюстрации).
К негативным сторонам относится трудоемкость процесса наливки такого пола, что и определяет его достаточно высокую стоимость. Еще одна проблема – проблематичный демонтаж конструкции.
Owl in the city
Пробковый пол на кухне можно отнести к необычным вариантам, которые еще не нашли свое распространение в наших краях. При этом пробковый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Главное – это то, что такое покрытие экологически чистое и безопасное, не вызывающий аллергии и даже оказывающий позитивный эффект на людей с проблемами опорно-двигательного аппарата благодаря своим амортизирующим свойствам. Кора пробкового дерева – самый мягкий и теплый материал из всех перечисленных. На нем оседает меньше пыли, он не горюч и не выделяет токсичных веществ при нагревании. Пробковый пол отличается высокой влагоустойчивостью и звукоизоляцией.
Однако при этом цена такого покрытия, а также стоимость укладки довольно высоки. Пробка – натуральный материал, поэтому не стоит рассчитывать на обилие цветовой гаммы. Еще одна особенность покрытия – его пористость, что усложняет содержание его в чистоте, тем более, что применять агрессивную бытовую химию не рекомендуется. Часто для упрощения ухода пробковые полы покрывают специальными лаками, однако это сводит на нет все его преимущества.
Своеобразным компромиссом при поиске идеального пола для кухни является комбинация двух разных покрытий в зоне приготовления пищи и обеденной зоне. Чаще всего в зоне приготовления еды используют более устойчивые к влаге и бытовой химии покрытия – плитку или керамогранит, а в обеденной – более теплые и приятные дерево, ламинат, паркет или пробку. Такое разделение позволяет легко поддерживать чистоту пола, а также привлекательный внешний вид помещения благодаря игре с разными материалами, цветами и фактурами.