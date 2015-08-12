Идеальный пол для кухни

Керамическая плитка и керамогранит – наиболее популярные покрытия для пола на кухне. В ее пользу говорит то, что плитка отличается долговечностью и износостойкостью, а также неприхотлива в уходе и невосприимчива к воздействию воды и агрессивных чистящих средств. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов формы, расцветок, фактур и размеров плитки. Она способна стать не только функциональным, но и стильным элементом вашего интерьера. Более того – она экологична, не горит и не выделяет токсичных веществ.

К недостаткам плитки можно отнести ее холодность , что не совсем комфортно для любителей ходить босиком, а также в домах с маленькими детьми. В этом случае придется потратиться на теплый пол . Еще один недостаток плитки – ее скользкость, особенно при попадении жидкости. Именно поэтому лучше обратить внимание на матовую плитку. Если вы обожаете свою красивую посуду, подумайте еще раз при выборе керамической плитки, ведь ее особенно жесткая поверхность не оставит вашей упавшей посуде ни малейшего шанса уцелеть. И последний момент – это необходимость стяжки пола (выравнивание и подготовка поверхности) перед облицовкой, которая потребует дополнительных затрат и времени.