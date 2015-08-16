Мебель для подвальных помещений: новая жизнь подвала

В вашем подвале негде развернуться? В таком случае лучше отказаться от глобальных планов и следовать традиционному рецепту. Даже комнату для хозяйственных нужд можно изменить до неузнаваемости и сделать еще более удобной и функциональной. Вместо громоздких шкафов или полок обратите внимание на легкие конструкции, монтируемые на стенах. Таким образом вы идеально используете все доступное свободное помещение для размещения белья, бытовой химии и других предметов, используемых в хозяйстве. В результате освободится дополнительное место для стиральной машины и даже для гладильной доски.

Как вы уже заметили, мебель для подвальных помещений отличается в зависимости от назначения помещения. Главный критерий при этом – функциональность, ведь мы не хотим занимать все небольшое пространство громоздкими предметами. Кроме того, не забывайте о сухой атмосфере, ведь сырость и грибок – враги номер один для мебели в подвале.