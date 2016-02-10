Дом, который поражает!

Проект, который поразит вас не только нестандартной планировкой, необычным форматом остекления и азиатскими традициями в дизайне интерьера.

Этот дом в пригороде Сеула реализован компанией MLNP Architects, которая специализируется на эксклюзивных проектах с множеством нестандартных деталей. Обычно клиенты приносят им целый список требований как головоломку, которую нужно собрать в процессе проектирования.

Так и этот дом – он рожден противоречиями и их гармоничным сочетанием, а также тем, что нужно было сделать по мнению архитектора и тем, что хотели воплотить сами клиенты. В итоге мы получаем коттедж, который не сравнится с другими на улице, так как буквально создает иной образ жизни, не покидая традиционного сеульского пригорода.