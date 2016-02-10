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Дом, который поражает!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
One Roof House, mlnp architects mlnp architects Гостиная в стиле модерн
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Проект, который поразит вас не только нестандартной планировкой, необычным форматом остекления и азиатскими традициями в дизайне интерьера.

Этот дом в пригороде Сеула реализован компанией MLNP Architects, которая специализируется на эксклюзивных проектах с множеством нестандартных деталей. Обычно клиенты приносят им целый список требований как головоломку, которую нужно собрать в процессе проектирования.

Так и этот дом – он рожден противоречиями и их гармоничным сочетанием, а также тем, что нужно было сделать по мнению архитектора и тем, что хотели воплотить сами клиенты. В итоге мы получаем коттедж, который не сравнится с другими на улице, так как буквально создает иной образ жизни, не покидая традиционного сеульского пригорода.

Оригинальность во всем

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Дома в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Присмотревшись даже на главное фото, вы сразу найдете множество отличий этого дома от других проектов в стиле модерн. Например, узкий и вытянутый фасад, использование световых окон в самой конструкции здания без остекления (на фото слева), георешетка вместо традиционного газона, а также парковочное место под навесом из самого здания и лавочку справа, рассчитанную на целую компанию.

Наверху вы можете найти мансардные окна, расположенные на разной высоте, двери-слайдеры в сад на кухне и в гостиной вдали, а также необычайную подсветку мансардного этажа на фронтоне – будто традиционная рисовая бумага начала воспламеняться, и весь дом сейчас засверкает блеском огня.

Для справки, в Сеуле есть зимние дни с температурой до -20 градусов по Цельсию, что делает данный формат остекления вполне подходящим вариантом и для Восточной Европы.

Панорамное остекление и свободная зона

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Гостиная в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

В азиатских проектах мы часто находим такие места – уголки в гостиной без мебели, широкие коридоры или лестничные холлы, казалось бы, без определенной функции, ничем не занятые места на террасах или даже уголки на кухне, не примечательные и будто пустые.

Часто в этих местах есть и зоны панорамного остекления, а объяснить их присутствие в азиатском доме достаточно легко, если знать культуру страны. На самом деле азиатский модерн вовсе не похож на немецкий и он не строго рассчитан по квадратным метрам на каждого члена семьи ради рационального использования каждого уголка. В азиатском доме тут и там мы найдем уголки, комнаты и местечки, которые не имеют мебели и рассчитаны на… игры детей, которые так часто не учитываются в современных «парадных» проектах коттеджей!

В этом доме мы нашли такую зоны возле лестницы, под ней и напротив, и даже в зоне барной стойки есть уголок для детских игрушек на заднем плане фотографии выше.

Мульти-кухня

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Столовая комната в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Весьма необычна планировка кухни, она особенно просторная и шикарная, рассчитана на большую семью и не только на хранение продуктов и бытовых предметов, но и игрушек. Дальний шкаф создан специально для этого, чтобы дети в уголке для завтрака у окна могли рисовать, делать домашние задание и просто заниматься любым видом любимого творчества. Так, мама на кухне всегда рядом, а дети – на виду, в прекрасном местечке с обилием солнечного света.

Кстати, в азиатской культуре до сих пор семью и с 3-4 детьми считают вполне обычной, а вовсе не исключением из современных правил, поэтому большая кухня здесь скорее необходимость, чем роскошь.

Детская гостиная

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

На втором этаже мы найдем еще одно интересное место – вторую детскую гостиную, с диваном и узким столом по типу барной стойки вдоль окна для творчества, выполнения домашнего задания или для ноутбука.

Библиотека

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Но еще более интересным местом являются мансардные уголки. Здесь, пройдя по второму этажу до лестницы на мансарду (мы ее также видели на фотографии кабинета выше), мы находим начало детской библиотеки на ступенях!

Кабинет

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Детская библиотека продолжается в мансардном кабинете. Здесь круглый стол на четыре персоны позволяет всем разместиться с удобством.

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Домашний кинотеатр

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Гостиная в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

В другой части мансардного этажа мы нашли домашний кинотеатр с проектором, идеально подходящий для семьи с маленькими детьми. Здесь можно установить мебель, пуфы, мягкие пледы и текстиль, а пол имеет встроенный подогрев.

Терраса

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Столовая комната в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

С другой стороны от лестницы под козырьком для защиты от солнца и ветра расположена семейная терраса.

Вечерний вид

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Дома в стиле модерн
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

С этого ракурса мы можем увидеть, что на первом этаже разместились открытые пространства, на втором – детская гостиная и спальни, а на мансардных – кабинет и домашний кинотеатр.

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