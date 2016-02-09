Проект дома, площадью 90 метров

Красивый дизайн-проект интерьеров дома в Барселоне порадует вас современным скандинавским минимализмом от студии Dröm Living. Расположенный на склоне холма, он имеет прекрасный вид на город и площадь всего лишь 90 квадратных метров.

Построенный еще несколько десятилетий назад сейчас он был отремонтирован и пережил масштабный редизайн. Покинув жаркие обьятия традиционного испанского ретро он приобрел скандинавские черты, которые смогли подчеркнуть эстетику каждой, даже самой маленькой комнаты.