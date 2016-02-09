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Проект дома, площадью 90 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Спальня в классическом стиле
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Красивый дизайн-проект интерьеров дома в Барселоне порадует вас современным скандинавским минимализмом от студии Dröm Living. Расположенный на склоне холма, он имеет прекрасный вид на город и площадь всего лишь 90 квадратных метров.

Построенный еще несколько десятилетий назад сейчас он был отремонтирован и пережил масштабный редизайн. Покинув жаркие обьятия традиционного испанского ретро он приобрел скандинавские черты, которые смогли подчеркнуть эстетику каждой, даже самой маленькой комнаты.

​Скандинавская гостиная

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Гостиная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Как вы знаете, в стиле скандинавский минимализм очень часто используется модульная мебель, прохладная цветовая гамма, геометричный текстиль и особенно практичная отделка. Например, в гостиной стены отделаны керамической плиткой под дерево, она добавляет комнате интересный декоративный акцент, оставляя ее легкой в уборке.

Функциональная столовая

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

В столовой мы найдем шикарные модули с обеих сторон от столовой группы, здесь дизайнер организовал главное место для хранения, благодаря которому остальные комнаты будут более просторными и разгруженными.

Отделка

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Столовая комната в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Практичная отделка главных помещений дома составлена из керамической плитки под древесину (для пола и стен) и покраски стен в два кофейных оттенка. А натяжной потолок помог выровнять эту горизонталь в старом доме и встроить изящные светильники.

Кухня

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Кухня в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Кухня находится сразу за столовой и выглядит очень практичной. В лучших традициях современной испанской эклектики мы найдем в этом интерьере мозаичную плитку на полу и легендарные барные стулья яркого цвета в стиле индастриал.

Модули хранения

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Гостиная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Модули хранения в гостиной, столовой  и даже на кухне используют одну и ту же схему в дизайне. С помощью белоснежных фасадов они стараются слегка облегчить собственный размер, стать более незаметными, что особенно хорошо получается благодаря тому, что модули не имеют ручек и каких-либо контрастных декоративных акцентов.

Спальня

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Спальня в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Главная спальня имеет планировку в стиле мастер-сьют – из нее доступна ванная комната, а декорирована она в пепельной цветовой гамме. Специальное изголовье для кровати переходит на зону одной из прикроватных тумбочек, а выключатели света и розетки встроены прямо в это изголовье, как в отеле.

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Ванная комната

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Ванная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Одна из ванных комнат оформлена особенно лаконично, учитывая ее очень маленький размер. Тем не менее, дизайнер нашел место для биде и дополнительных модулей хранения с полочкой для декора.

Также стоит добавить, что во время ремонта по всему дому была проведена система «теплого пола», поэтому даже в спальнях пол выложен керамической плиткой, традиционной для Испании.

Детская

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Спальня в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Истинно скандинавская детская дочери-школьницы оформлена в той же манере, что и другие комнаты в доме. Благодаря модульной системе особенно замечательно вписано в интерьер комнаты рабочее место. А если убрать стул, оно и вовсе становится больше похожим на декоративную полочку.

Изюминка этого интерьера в том, что в комнату добавлены элементы натурального дерева – для конструкции кровати и выступа на стене с окном. Оно делает детскую более уютной и теплой, по сравнению с другими интерьерами, тоже оформленными в скандинавском стиле.

Ванная комната

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Ванная комната в стиле минимализм
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Еще одна ванная комната, на этот раз с полноценной ванной чашей, находится в другой части квартиры. Несомненно удобны двойная раковина и почти незаметный стеклянный экран, который позволяет использовать ванну и для принятия душа.

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