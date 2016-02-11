2 миллиона за модульный дом

Ярославский проект модульного летнего дома наверняка понравится тем, что хочет быстро и недорого получить уже готовый дачный домик для своего участка. Такой дом может стать прекрасным местом для жизни в течение 6 теплых месяцев, ведь он оснащен всем необходимым для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
Архитектурная студия План_Б спроектировала его специально для жизни за городом. Полуготовые модули изготавливается на заводе, транспортируются на участок и собираются уже на месте.
Общие размеры дома 16 x 5.5 x 4 m или 47.5 m² (длина, высота, ширина / площадь), а также стоимость в 2 миллиона рублей наверняка заставят вас захотеть узнать побольше об этом удивительном проекте!
Модный экстерьер здания, основанный на комбинации двух материалов – натуральной древесины и металлических панелей – выглядит очень современно. Урбанистический дизайн объясняется особенностями конструкции строения на сваях, а также модными тенденциями. Сейчас стили лофт и индастриал, часто разбавленные капелькой эко-дизайна, который вы увидите в дизайне интерьера, особенно популярны.
Этот модульный дом может быть установлен где угодно и даже отапливаться небольшими металлическими печами. Поэтому он может быть дачей, времянкой, местом отдыха всей семьи, местом, где можно собраться с друзьями отпраздновать день рождения, отличным офисом за городом или прекрасной возможностью дешево построить дом на морском побережье.
Такие модульные дома очень популярны в США и Западной Европе, а также набирают популярность в Южной Америке, Австралии и Восточной Европе. Они заранее просчитаны и все материалы проверены на совместимость, каждый шов уже прошел испытание временем на других проектах и каждый элемент будет работать на вас, а не вы на него, постоянно выполняя ремонтные работы. Модульный дом – отличная альтернатива собственному строительству, ведь при нем вы экономите не только бюджет, но и силы, деньги, ваши выходные, которые вы будете проводить следующие 4 года с семьей, а не на изматывающей стройке.
Внутри дома есть просторная комната для семейного досуга и две спальни, а также ванная комната. Таким образом, комфортно в доме могут жить до 4 человек (включая двух маленьких детей), а диван в гостиной может быть раскладным для размещения гостей.
Эргономичная планировка подразумевает открытую зону кухни, столовой и гостиной и даже небольшой прихожей со встроенным шкафом в основной части здания. Рядом находится и туалетная комната с душевой. Две спальни – одна детская, проходная, с двумя кроватями (которые могут быть и двухярусными) и приватная главная спальня с двуспальной кроватью и большой гардеробной расположены в правой части здания.
Один из фасадов здания является полностью приватным, что позволяет легко расположить дом вдоль улицы или так, чтобы происходящее внутри не видели соседи. Терраса – приятное дополнение к такому дому, она имеет весьма большую площадь – около 30 квадратных метров и является главным местом для летнего досуга на свежем воздухе.
На время отъезда или на весь зимний период дом может легко становиться неприметным и практически не привлекающим внимания – все панорамное остекление прячется от возможности быть разбитым, как и все входы.
На XVI Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома» проект занял III место в номинации «Проект-идея загородного дома».
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