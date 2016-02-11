2 миллиона за модульный дом

Ярославский проект модульного летнего дома наверняка понравится тем, что хочет быстро и недорого получить уже готовый дачный домик для своего участка. Такой дом может стать прекрасным местом для жизни в течение 6 теплых месяцев, ведь он оснащен всем необходимым для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Архитектурная студия План_Б спроектировала его специально для жизни за городом. Полуготовые модули изготавливается на заводе, транспортируются на участок и собираются уже на месте.

Общие размеры дома 16 x 5.5 x 4 m или 47.5 m² (длина, высота, ширина / площадь), а также стоимость в 2 миллиона рублей наверняка заставят вас захотеть узнать побольше об этом удивительном проекте!