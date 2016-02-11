Проект подмосковного таунхауса в Жуковке

Интересный проект реально построенного таунхауса выполнен архитектурной студией Baboshin.Com, и мы надеемся, понравится нашим читателям. Прогуливаясь по его интерьерам, помните, что этот дом прямо сейчас уже населен счастливой семьей новых владельцев. Их мечта уже сбылась, и мы предлагаем вместе порадоваться их новоселью!

Таунхаусы, столь популярные в Великобритании и на северо-востоке США, постепенно заселяют и современные пригороды столиц Восточной Европы. Конкретно данный проект порадует вас большой общей площадью, тремя спальнями, 3,5 ванными комнатами и кабинетом на первом этаже. Кроме того, в доме при спальнях есть две гардеробных, а дизайн интерьера выполнен в современном стиле с элементами luxury-гламура.