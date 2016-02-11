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Проект подмосковного таунхауса в Жуковке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Дома в стиле лофт
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Интересный проект реально построенного таунхауса выполнен архитектурной студией Baboshin.Com, и мы надеемся, понравится нашим читателям. Прогуливаясь по его интерьерам, помните, что этот дом прямо сейчас уже населен счастливой семьей новых владельцев. Их мечта уже сбылась, и мы предлагаем вместе порадоваться их новоселью!

Таунхаусы, столь популярные в Великобритании и на северо-востоке США, постепенно заселяют и современные пригороды столиц Восточной Европы. Конкретно данный проект порадует вас большой общей площадью, тремя спальнями, 3,5 ванными комнатами и кабинетом на первом этаже. Кроме того, в доме при спальнях есть две гардеробных, а дизайн интерьера выполнен в современном стиле с элементами luxury-гламура.

Дизайн экстерьера

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Дома в стиле лофт
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Дизайн экстерьера данного таунхауса выполнен в традиционной манере – идеальная кирпичная кладка и классические декоративные оштукатуренные элементы всегда составляли отличную партию. Только в отличие от ярко-красных таунхаусов Великобритании или американских браунстоунов, здесь мы найдем темно-серый кирпич, изысканный и модный во все времена.

Гаражи предусмотрительно расположены вне здания, построенного в традиционном стиле, и не меняют его классического облика.

Комплекс таунхаусов

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Дома в стиле лофт
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Некоторые таунхаусы в данном поселке расположены рядом друг с другом, других же соединяют лишь гаражи. Выполнены они все в едином стиле и симметричны, что делает район похожим на британский пригород или атмосферное местечко старой-доброй Праги.

Жизнь в стиле таунхаус отличается от стандартной пригородной – в ней есть особое очарование, большая динамика и, как правило, более развитая инфраструктура. Таунхаусы особенно красивы в дизайнерских комплексах, а их интерьеры профессиональны и эксклюзивны.

​Дизайн интерьера

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Гостиная в стиле минимализм
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

В этом таунхаусе мы найдем шикарную открытую планировку и отделку в современном стиле – малиновые стены, панорамное остекление и глянцевая белая кухня являются хитами сезона в оформлении загородных домов.

В гостиной вы найдете зону зимнего сада с традиционной английской стеклянной крышей, а сам дом настолько просторен, что подойдет и для большой семьи.

​Солнечная ванная комната

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Ванная комната в стиле модерн
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Одна из ванных комнат в этом проекте оформлена в эко-стиле – приятный оранжевый оттенок, теплота дерева и стильное освещение выглядят как раз соответствующе современному дому.

Гламурная ванная комната

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Ванная комната в стиле модерн
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Главная ванная комната оформлена в малиново-серой цветовой гамме, имеет большую ванную чашу полумесяцем и дизайн интерьера в стиле минимализм с элементами гламура. В ней мы найдем окно с традиционной расстекловкой и стильную подсветку зеркала.

Вид на таунхаусы

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Дома в стиле лофт
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Прогуливаясь по улице, вы наверняка замечаете, как архитектура меняет облик района или даже целого города. Если дома построены по английской традиции, здесь начинает витать шарм британского обаяния, добавляя любому новому дому особенную атмосферу, а сам район кажется не только что застроенным, а очаровательным и статным, находящимся на этом месте уже долгие десятилетия.

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Позитивная ванная комната

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Ванная комната в стиле модерн
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Еще одна оранжевая ванная комната оформлена для детской. Она очень позитивна и смотрится особенно прелестно в сочетании с сантехникой и керамикой в стиле минимализм.

Дизайн лестницы

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Кухня в стиле минимализм
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Рядом с кухонным островом мы найдем и лестницу в белых тонах, но с настоящими деревянными ступенями. Лестница – важная часть любого пригородного дома и тем более – таунхауса, ведь она почти всегда становится фокусом композиции в парадной прихожей и является отражением всего дома не только для гостей, но и для самих хозяев.

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