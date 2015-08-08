Готовый проект дома – за или против?

Кто из нас не мечтает о собственном доме, который всецело и безраздельно принадлежит своему хозяину? Однако путь к достижению этой мечты, как правило, долог и тернист. Строительство дома с нуля – это не только солидные финансовые издержки, но и многочисленные бессонные ночи. Правильно ли архитектор понял поставленную перед ним задачу, не подведут ли строители, не прыгнет ли цена на стройматериалы в самый неподходящий момент. Эти и еще многие другие вопросы на протяжении нескольких лет осложняют жизнь будущим хозяевам собственных дворцов .

Если вы из числа тех, кто не любит ждать, а хочеть получить желаемое за сравнительно небольшие деньги и как можно быстрее, обратите внимание на компании, предлагающие приобрести готовые проекты под ключ. Бытует мнение, что в строительстве таких домов имеется масса скрытых недостатков, поэтому многие склонны относиться к ним с изрядной долей скепсиса. В этой статье мы пытаемся разобраться, насколько оправданы эти опасения.