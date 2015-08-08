Готовый проект дома – за или против?

Кто из нас не мечтает о собственном доме, который всецело и безраздельно принадлежит своему хозяину? Однако путь к достижению этой мечты, как правило, долог и тернист. Строительство дома с нуля – это не только солидные финансовые издержки, но и многочисленные бессонные ночи. Правильно ли архитектор понял поставленную перед ним задачу, не подведут ли строители, не прыгнет ли цена на стройматериалы в самый неподходящий момент. Эти и еще многие другие вопросы на протяжении нескольких лет осложняют жизнь будущим хозяевам собственных
дворцов.
Если вы из числа тех, кто не любит ждать, а хочеть получить желаемое за сравнительно небольшие деньги и как можно быстрее, обратите внимание на компании, предлагающие приобрести готовые проекты под ключ. Бытует мнение, что в строительстве таких домов имеется масса скрытых недостатков, поэтому многие склонны относиться к ним с изрядной долей скепсиса. В этой статье мы пытаемся разобраться, насколько оправданы эти опасения.
Перед нами очаровательный деревянный домик – творение рук архитекторов из студии LK & Projekt SP. Z O.O. Не теряющий актуальности сруб со скошенной крышей с нетерпением ждет своих новых хозяев. Издалека может показаться, что это вовсе не жилая постройка, а дом-музей, но чем ближе мы подходим к нему, тем больше обнаруживаем элементов, указывающих на то, что это никакой не сказочный теремок, а вполне современное здание.
Боковой фасад дома впечатляет даже больше переднего. Стены из бетонных блоков покрыты несколькими слоями минеральной ваты. В последнее время мы все чаще слышим предостережения медиков, рекомендующих воздержаться от использования этого материала. Несмотря на идеальную звуко- и теплоизоляцию, минеральные волокна содержат смолы, наносящие вред организму человека. Впрочем, есть у этого материала и немало защитников, которые утверждают, что при правильной эксплуатации, минеральная вата не несет угрозы здоровью.
Вид из окна не разочаровал нас. Лесная поляна обещает хозяевам современной избушки множество романтичных прогулок. Впрочем, изумительный природный ландшафт будет сопровождать вас как за утренней чашкой кофе, так и во время вечерней трапезы. Неповторимы аромат и согревающий цвет дерева превратят жизнь обитателей столовой в сказку наяву.
Судя по всему архитекторы этого дома внимательно изучили все наши советы по созданию домашнего светодизайна из Книги идей ’10 советов, как подобрать освещение в гостиную’. Приглушенный свет встроенных ламп мягко опускается на деревянные стены гостиной, подчеркивая их уникальный узор, созданный самой природой.
Благодаря большим окнам, интерьер дома находится в непрерывном контакте с окружающей его природой. Из каждой комнаты этой современной избушки жители могут любоваться величественным спокойствием густого соснового леса. Необычная деревянная скамейка, являющаяся естественным продолжением окна может быть использована и в качестве удобного кресла, и в качестве гостевой кровати.
А вот как выглядел этот дом на стадии проектирования.
Общая информация о проекте:
- Жилая площадь дома – 263,87 м2
- Высота здания: 8.93 м
- Минимальный размер участка: 26.80 до 18.73 метров
- Ориентировочная стоимость: 9 млн рублей