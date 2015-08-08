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Готовый проект дома – за или против?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
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Кто из нас не мечтает о собственном доме, который всецело и безраздельно принадлежит своему хозяину? Однако путь к достижению этой мечты, как правило, долог и тернист. Строительство дома с нуля – это не только солидные финансовые издержки, но и многочисленные бессонные ночи. Правильно ли архитектор понял поставленную перед ним задачу, не подведут ли строители, не прыгнет ли цена на стройматериалы в самый неподходящий момент. Эти и еще многие другие вопросы на протяжении нескольких лет осложняют жизнь будущим хозяевам собственных дворцов.

Если вы из числа тех, кто не любит ждать, а хочеть получить желаемое за сравнительно небольшие деньги и как можно быстрее, обратите внимание на компании, предлагающие приобрести готовые проекты под ключ. Бытует мнение, что в строительстве таких домов имеется масса скрытых недостатков, поэтому многие склонны относиться к ним с изрядной долей скепсиса. В этой статье мы пытаемся разобраться, насколько оправданы эти опасения.

Избушка на солидном фундаменте

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Перед нами очаровательный деревянный домик – творение рук архитекторов из студии LK & Projekt SP. Z O.O. Не теряющий актуальности сруб со скошенной крышей с нетерпением ждет своих новых хозяев. Издалека может показаться, что это вовсе не жилая постройка, а дом-музей, но чем ближе мы подходим к нему, тем больше обнаруживаем элементов, указывающих на то, что это никакой не сказочный теремок, а вполне современное здание.

Вид со стороны

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Боковой фасад дома впечатляет даже больше переднего. Стены из бетонных блоков покрыты несколькими слоями минеральной ваты. В последнее время мы все чаще слышим предостережения медиков, рекомендующих воздержаться от использования этого материала. Несмотря на идеальную звуко- и теплоизоляцию, минеральные волокна содержат смолы, наносящие вред организму человека. Впрочем, есть у этого материала и немало защитников, которые утверждают, что при правильной эксплуатации, минеральная вата не несет угрозы здоровью.

Уютная столовая

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Столовая комната в рустикальном стиле
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Вид из окна не разочаровал нас. Лесная поляна обещает хозяевам современной избушки множество романтичных прогулок. Впрочем, изумительный природный ландшафт будет сопровождать вас как за утренней чашкой кофе, так и во время вечерней трапезы. Неповторимы аромат и согревающий цвет дерева превратят жизнь обитателей столовой в сказку наяву.

Теплый интерьер

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Гостиная в рустикальном стиле
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Судя по всему архитекторы этого дома внимательно изучили все наши советы по созданию домашнего светодизайна из Книги идей ’10 советов, как подобрать освещение в гостиную’. Приглушенный свет встроенных ламп мягко опускается на деревянные стены гостиной, подчеркивая их уникальный узор, созданный самой природой.

В полной гармонии с природой

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Гостиная в рустикальном стиле
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Благодаря большим окнам, интерьер дома находится в непрерывном контакте с окружающей его природой. Из каждой комнаты этой современной избушки жители могут любоваться величественным спокойствием густого соснового леса. Необычная деревянная скамейка, являющаяся естественным продолжением окна может быть использована и в качестве удобного кресла, и в качестве гостевой кровати.

Проект

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Деревянные дома
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

А вот как выглядел этот дом на стадии проектирования. 

Общая информация о проекте: 

- Жилая площадь дома – 263,87 м2 

- Высота здания: 8.93 м 

- Минимальный размер участка: 26.80 до 18.73 метров 

- Ориентировочная стоимость: 9 млн рублей

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