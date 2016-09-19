Деревянный и недорогой домик мечты

Симпатичный проект деревянного дома, построенного в прекрасном и живописном районе Турции, выглядит именно так – современно, стильно и даже слегка минималистично. Новые вариации деревянных домов гораздо менее брутальны, чем традиционные, и оттого гораздо лучше подходят на роль домика в пригороде.
Данный проект был реализован компанией Kuloğlu Orman Ürünleri под столицей страны Анкарой и выглядит очень вдохновляюще. Такой дом можно поставить практически на любом ровном участке в любом уголке земного шара и он будет выглядеть превосходно!
Кроме деревянной структуры, красивой обшивки деревянной фасадной доской в горизонтальном формате и большой угловой веранды этот дом имеет отделку цоколя плиткой под камень и удобную планировку.
Современный тип остекления, где многие окна гораздо больше, чем стандартные и начинаются гораздо ближе к уровню пола, тоже делает такой деревянный дом на вид гораздо более современным, чем его предшественники.
Большая веранда с деревянными перилами просто незаменима в летнее время года. В Анкаре бывает особо жаркое, сухое и длинное лето, поэтому без веранды и отдыха на свежем воздухе здесь просто не обойтись!
Дом построен на изначально ровном участке, а сам комплекс зданий также имеет отдельную стоянку для гаража и дополнительный хозяйственный домик для бытовых нужд.
Войдя в дом с веранды, вы сразу попадаете в гостиную. Здесь вы найдете угловой диван, отделку стен и потолка вагонкой, а также современный натуральный паркет – отполированный и глянцевый. Гостиная является частью открытой планировки первого этажа и находится в одном помещении с кухней.
Современная и просторная кухня расположилась слева от входа и укомплектована всем необходимым, включая газовую плиту, посудомоечную машину, двойную раковину у окна и даже дровяную печь!
Для практичности в ванной комнате была реализована отделка керамической плиткой примерно до высоты 2,2 метров. Такой подход вместе с особо высокими потолками позволяет немного сэкономить, а также сделать ванную более удобной в использовании и уборке.
Просторная детская комната для двоих тоже расположена в комнате с особенно высокими потолками, а бюджетная обстановка объясняется тем, что данный проект действительно доступен обычным семьям.
В доме есть и вторая спальня (для родителей), а сами архитекторы могут предложить вам варианты с 3-мя или даже 4-мя спальнями в формате такого дома.
Красивая расстекловка основных окон, натуральный деревянный сайдинг цвета меда, красивые кованые фонари и предусмотрительная москитная сетка на двери – отличный вариант для оформления веранды в загородном доме.
Без последней, например, было бы просто невозможно в летний вечер открыть дверь для еще больше проветривания, а в столь жарком климате, как турецкий, это просто необходимо. Пол выложен практичной керамической плиткой
С веранды открываются красивые виды на турецкие прерии – здесь, будто в саванне или на Диком Западе, поля большую часть времени имеют золотистый оттенок.
Интересно и то, что дом имеет традиционную двускатную крышу, веранда – собственную кровлю, а сам дом выглядит особенно современно и стильно, несмотря на строительство из дерева. Все материалы, использованные в строительстве, являются местными и экологически чистыми, что дает возможность турецким фирмам продолжать традиционное деревянное строительство в своей стране.
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