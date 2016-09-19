Деревянный и недорогой домик мечты

Симпатичный проект деревянного дома, построенного в прекрасном и живописном районе Турции, выглядит именно так – современно, стильно и даже слегка минималистично. Новые вариации деревянных домов гораздо менее брутальны, чем традиционные, и оттого гораздо лучше подходят на роль домика в пригороде.

Данный проект был реализован компанией Kuloğlu Orman Ürünleri под столицей страны Анкарой и выглядит очень вдохновляюще. Такой дом можно поставить практически на любом ровном участке в любом уголке земного шара и он будет выглядеть превосходно!

Кроме деревянной структуры, красивой обшивки деревянной фасадной доской в горизонтальном формате и большой угловой веранды этот дом имеет отделку цоколя плиткой под камень и удобную планировку.