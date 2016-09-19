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Деревянный и недорогой домик мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
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Симпатичный проект деревянного дома, построенного в прекрасном и живописном районе Турции, выглядит именно так – современно, стильно и даже слегка минималистично. Новые вариации деревянных домов гораздо менее брутальны, чем традиционные, и оттого гораздо лучше подходят на роль домика в пригороде.

Данный проект был реализован компанией Kuloğlu Orman Ürünleri под столицей страны Анкарой и выглядит очень вдохновляюще. Такой дом можно поставить практически на любом ровном участке в любом уголке земного шара и он будет выглядеть превосходно!

Кроме деревянной структуры, красивой обшивки деревянной фасадной доской в горизонтальном формате и большой угловой веранды этот дом имеет отделку цоколя плиткой под камень и удобную планировку.

Внешний вид дома

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Современный тип остекления, где многие окна гораздо больше, чем стандартные и начинаются гораздо ближе к уровню пола, тоже делает такой деревянный дом на вид гораздо более современным, чем его предшественники.

Большая веранда с деревянными перилами просто незаменима в летнее время года. В Анкаре бывает особо жаркое, сухое и длинное лето, поэтому без веранды и отдыха на свежем воздухе здесь просто не обойтись!

Дом построен на изначально ровном участке, а сам комплекс зданий также имеет отдельную стоянку для гаража и дополнительный хозяйственный домик для бытовых нужд.

Гостиная

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Гостиная в стиле минимализм
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Войдя в дом с веранды, вы сразу попадаете в гостиную. Здесь вы найдете угловой диван, отделку стен и потолка вагонкой, а также современный натуральный паркет – отполированный и глянцевый. Гостиная является частью открытой планировки первого этажа и находится в одном помещении с кухней.

Кухня

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Кухня в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Современная и просторная кухня расположилась слева от входа и укомплектована всем необходимым, включая газовую плиту, посудомоечную машину, двойную раковину у окна и даже дровяную печь!

Ванная комната

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Ванная комната в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Для практичности в ванной комнате была реализована отделка керамической плиткой примерно до высоты 2,2 метров. Такой подход вместе с особо высокими потолками позволяет немного сэкономить, а также сделать ванную более удобной в использовании и уборке.

Детская

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Спальня в стиле модерн
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Просторная детская комната для двоих тоже расположена в комнате с особенно высокими потолками, а бюджетная обстановка объясняется тем, что данный проект действительно доступен обычным семьям.

В доме есть и вторая спальня (для родителей), а сами архитекторы могут предложить вам варианты с 3-мя или даже 4-мя спальнями в формате такого дома.

​Декор на веранде

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Балкон и терраса в стиле модерн
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Красивая расстекловка основных окон, натуральный деревянный сайдинг цвета меда, красивые кованые фонари и предусмотрительная москитная сетка на двери – отличный вариант для оформления веранды в загородном доме.

Без последней, например, было бы просто невозможно в летний вечер открыть дверь для еще больше проветривания, а в столь жарком климате, как турецкий, это просто необходимо. Пол выложен практичной керамической плиткой

С веранды открываются красивые виды на турецкие прерии – здесь, будто в саванне или на Диком Западе, поля большую часть времени имеют золотистый оттенок.

Аккуратный и красивый

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Интересно и то, что дом имеет традиционную двускатную крышу, веранда – собственную кровлю, а сам дом выглядит особенно современно и стильно, несмотря на строительство из дерева. Все материалы, использованные в строительстве, являются местными и экологически чистыми, что дает возможность турецким фирмам продолжать традиционное деревянное строительство в своей стране.

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