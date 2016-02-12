Гид по ремонту квартиры с пристрастием

В первую очередь вам нужно подумать о планировании технической начинки квартиры – установке таких систем, как «Умный дом», новой электрической проводке, выключателях и розетках, дверях и окнах, монтаже «теплого пола» и натяжного или гипсокартонного потолка. Эти основные вещи должны быть решены до того, как вы начнете создавать дизайнерский проект, основанный на материалах отделки, мебели, цветах и декоре.

Напомним, что розетки могут быть незаметными, и их никогда не бывает слишком много, просто стоит выбрать дизайнерские, чтобы даже они смотрелись, как декор. Встроенные в потолок светильники (маленькие, точечные, будто звездное небо) смотрятся более уютно, чем крупные и при этом разноцветные элементы (исключение – подсветка пола или потолка по всему периметру).

Также если вы думаете о системе «Теплый пол» или «Умный дом», лучше вложить средства в эти технологии, чтобы сразу скоординировать весь проект и выбрать те материалы и планировку, которая будет учитывать данные функции.