Гид по ремонту квартиры с пристрастием

Когда приходит время перемен и вам уже не терпится начать ремонт, стоит сначала продумать план – подготовиться, рассчитать смету, а также выделить основные моменты, которые вам хотелось бы учесть.
В этой статье мы рассмотрим главные составляющие ремонта – новую отделку, коммуникации, подготовку квартиры к расстановке мебели и создание освещения с помощью проекта студии LIGHT&SALT DESIGN. Данная статья также относится к категории «До и После» и вы увидите фото-снимки преобразований одной городской квартиры.
Для начала вам стоит взять лист бумаги или тетрадь, чтобы записать все ваши мысли по поводу ремонта. На первой странице вам стоит начать говорить лишь о недостатках. Например, плохое освещение, как на этой кухне, так как лоджия забрала весь солнечный свет, невысокие потолки, которые хочется подчеркнуть, слишком холодная цветовая гамма, недостаток площади (например, мало места для сервировки).
Итак, для каждой комнаты нужно выделить 7-10 основных недостатков, которые стоит изменить, включая мелкие (не там расположенные розетки, к примеру). Подумайте о неудобствах планировки, расстановке мебели, окнах, дверях, потолке, цветах и текстурах и найдите все, что вам не нравится в каждой комнате!
В этом проекте кухня стала потрясающим образцом минимализма – двери-слайдеры на лоджию теперь впускают больше света, а кофейные оттенки делают интерьер пряным и теплым. Кухонный гарнитур белого цвета визуально выглядит меньше, а глянцевые поверхности добавляют интерьеру гламура и шика.
Желаемый эффект для каждой комнаты стоит описать в 4-5 прилагательных, например «теплая», «глянцевая», «просторная», «минималистичная», «аккуратная». При покупке каждого материала и предмета мебели ориентируйтесь именно на эти качества.
В первую очередь вам нужно подумать о планировании технической начинки квартиры – установке таких систем, как «Умный дом», новой электрической проводке, выключателях и розетках, дверях и окнах, монтаже «теплого пола» и натяжного или гипсокартонного потолка. Эти основные вещи должны быть решены до того, как вы начнете создавать дизайнерский проект, основанный на материалах отделки, мебели, цветах и декоре.
Напомним, что розетки могут быть незаметными, и их никогда не бывает слишком много, просто стоит выбрать дизайнерские, чтобы даже они смотрелись, как декор. Встроенные в потолок светильники (маленькие, точечные, будто звездное небо) смотрятся более уютно, чем крупные и при этом разноцветные элементы (исключение – подсветка пола или потолка по всему периметру).
Также если вы думаете о системе «Теплый пол» или «Умный дом», лучше вложить средства в эти технологии, чтобы сразу скоординировать весь проект и выбрать те материалы и планировку, которая будет учитывать данные функции.
Не упускайте возможности сделать что-то еще лучше.
Не экономьте на качестве, но не забывайте и про распродажи.
Выбирайте то, с чем согласны оба (все члены семьи).
Никогда не ругайтесь (если вы ссоритесь – это всего лишь значит, что кто-то настаивает на своем варианте).
Не покупайте продукты онлайн (исключение – проверенные марки или то, что вы уже протестировали в реальном магазине).
Отдыхайте и берите перерывы.
Подкрепляйте свои идеи собранными фотографиями интерьеров в интернете.
Любите то, что вы делаете и оставляйте место для новых идей, которые придут к вам в будущем.
В этом проекте гостиная получилась гораздо более просторной на вид, чем была. Несмотря на отсутствие мебели, которое, безусловно, временное, мы видим, что комната преобразилась и стала более приятной на вид.
Главное правило ремонта с пристрастием всего лишь одно – воплощайте свои мечты! Если вы хотели гардеробную – просто найдите ей место! Если вы хотите сделать дочке детскую принцессы – начинайте прямо сейчас! Если вы верите в себя и готовы учиться хорошему и правильному ремонту, то у вас все получится, со временем!
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