Из дома-катастрофы в дом мечты!

Узкие, по-средиземноморски очаровательные улочки в центре Лиссабона не все выглядят опрятно и красиво. Многие исторические здания до сих пор находятся в плачевном состоянии и требуют масштабной реконструкции. Пока более туристически значимые районы уже распустились, переливаясь как цветы на весенней поляне разноцветными домиками и огненными крышами, дальние уголки города все еще восстанавливаются.
Так, этот в прошлом просторный и очень привлекательный дом тоже был куплен новым владельцем для капитального ремонта и превращения в аутентичную средиземноморскую виллу. Он позвал на помощью специалистов из Pedro Quintela Studio, которые создали не только дизайн-проект для фасадов и интерьеров, но и провели капитальный ремонт стен, кровли, дверей и окон, дымоходов и каждой мелочи в доме. Посмотрим, что у них получилось?
Похожий на средневековый замок в миниатюре, этот дом был построен
еще в позапрошлом веке и с тех пор пережил многое. Заброшенный уже несколько десятилетий он стоял на узкой и извилистой улице. Наверняка многие соседи считали, что дом будет снесен, ведь район рядом расширялся благодаря высотным постройкам в стиле модерн и новым домам в других современных стилях.
Тем не менее, новый владелец увидел потрясающую возможность превратить этот дом в мекку португальского исторического образа жизни. Он хотел вернуть его в изначальное состояние, а затем добавить нотки luxury и современные удобства для туристов, чтобы он стал абсолютно идеальным!
Трудно поверить, что этот дом был выстроен из того, что мы видели на первой фотографии! Кажется, что эта лиссабонская вилла всегда поддерживалась добрыми хозяевами в порядке и опрятности, а не построена на основе полуразрушенного здания.
Традиционный стиль постройки выдержан в этом доме особенно строго. Каменные заборы, глиняная штукатурка на стенах, черепичные крыши и обилие местной, слегка рыжеватой древесины полностью соответствует образу-идеалу.
На этой фотографии мы видим дом до ремонта с торца и заднего фасада. Построенный, как отчетливо видно на фотографии, из камней различных форм и размеров, он все-таки выстоял, сохранив основные стены и прочный каменный фундамент!
Новая штукатурка, отделка камнем в историческом стиле, декоративные кронштейны для крыши на заднем фасаде, и дом вновь засиял красотой и великолепием! Посмотрите вниз по улице – там стоит еще один дом, с бело-голубым экстерьером, который когда-то был так же восстановлен, и теперь улица стала свежей и очень привлекательной!
Кухня расположилась в том необычном полукруглом выступе у дороги, который был при ремонте оформлен новым декоративным камнем. За главной кухонной столешницей (в сторону парадного входа) слева находится гостиная, а справа – маленькая столовая.
Удивительно очаровательные и функциональные интерьеры ждут нас внутри этого дома. Потрясающая кухня, основанная на столешницах и полках изогнутой формы из натуральной древесины, создана по эксклюзивному заказу. Потолочные балки – новые, но их специально оставили открытыми, чтобы сделать интерьер более соответствующим общему образу.
Небольшая площадь дома смогла вместить на первом этаже маленькую кухню и гостиную открытого плана, а также гостевую туалетную комнату, тогда как на втором этаже разместилась спальня и ванная.
Стильная этническая спальня с элементами стиля рустик имеет в нескольких местах декоративную подсветку и собственный балкон на парадном фасаде здания. Пол здесь сделан местными мастерами из натурального дерева, а кровля оставлена открытой, как на первом этаже.
Стильный дизайн интерьера в средиземноморском стиле подразумевает открытую планировку первого этажа.
Изумительная ванная комната, декор которой основан на сочетании золотистой мозаики и натурального дерева, выглядит потрясающе!
Балкон при спальне на втором этаже не менее очарователен, круглый год он идеален для отдыха!
Еще одно потрясающее место для отдыха – терраса на крыше со встроенными зонами патио, лавочками, летним душем и местом для шезлонгов.
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