Из дома-катастрофы в дом мечты!

Узкие, по-средиземноморски очаровательные улочки в центре Лиссабона не все выглядят опрятно и красиво. Многие исторические здания до сих пор находятся в плачевном состоянии и требуют масштабной реконструкции. Пока более туристически значимые районы уже распустились, переливаясь как цветы на весенней поляне разноцветными домиками и огненными крышами, дальние уголки города все еще восстанавливаются.

Так, этот в прошлом просторный и очень привлекательный дом тоже был куплен новым владельцем для капитального ремонта и превращения в аутентичную средиземноморскую виллу. Он позвал на помощью специалистов из Pedro Quintela Studio, которые создали не только дизайн-проект для фасадов и интерьеров, но и провели капитальный ремонт стен, кровли, дверей и окон, дымоходов и каждой мелочи в доме. Посмотрим, что у них получилось?