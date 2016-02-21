Тур по редизайну и перепланировке в квартире

Маленькая квартира на последнем этаже малоэтажного дома была куплена специально «под капитальный ремонт». Слегка заниженная стоимость из-за ее состояния позволяла вложить определенную сумму в редизайн и дать возможность новым хозяевам получить квартиру их мечты.

Авторы данного проекта начали с тотального смотра квартиры. Они заметили, где и как было нерационально использовано пространство, и как можно его улучшить для молодой пары.

Главными их приоритетами были удобные места для интеллектуальной работы – места, где можно было бы с комфортом разместиться с ноутбуком или почитать книгу. Именно на этом и основывалась новая планировка, и потому в квартире нашлось место для отдельной библиотеки (по совместительству – кабинета) и уголка для чтения в гостиной возле окна.

А пока давайте посмотрим, как комната за комнатой преображалась эта квартира, и что именно было сделано для ее улучшенного внешнего вида.