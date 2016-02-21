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Тур по редизайну и перепланировке в квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в скандинавском стиле
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Маленькая квартира на последнем этаже малоэтажного дома была куплена специально «под капитальный ремонт». Слегка заниженная стоимость из-за ее состояния позволяла вложить определенную сумму в редизайн и дать возможность новым хозяевам получить квартиру их мечты.

Авторы данного проекта начали с тотального смотра квартиры. Они заметили, где и как было нерационально использовано пространство, и как можно его улучшить для молодой пары.

Главными их приоритетами были удобные места для интеллектуальной работы – места, где можно было бы с комфортом разместиться с ноутбуком или почитать книгу. Именно на этом и основывалась новая планировка, и потому в квартире нашлось место для отдельной библиотеки (по совместительству – кабинета) и уголка для чтения в гостиной возле окна.

А пока давайте посмотрим, как комната за комнатой преображалась эта квартира, и что именно было сделано для ее улучшенного внешнего вида.

Спальня до ремонта

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Спальня до ремонта имела достаточно габаритные размеры, но гостиная была увеличена как раз за счет этой комнаты. Плюс в будущем в ней запланирована очень вместительная система хранения, поэтому на фото ниже она окажется меньше

​Спальня после ремонта

homify Спальня в скандинавском стиле
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Та же комната после ремонта может похвастаться свежей отделкой и шикарным шкафом-купе с различными приятными дополнениями, например, комодом и зеркалом для макияжа.

Кухня до ремонта

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Стандартные фасады, расположение в линию и отсутствие каких либо нововведений последние 15 лет сделали эту кухню образцовым примером корейского ретро.

Кухня после ремонта

homify Столовая комната в скандинавском стиле
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homify
homify

В процессе перепланировки кухня была объединена с гостиной и стала гораздо более солнечной, а дверь в кабинет была перемещена вправо так, чтобы гарнитуру досталось более удобное место.

Но даже важнее данных преобразований то, что в квартире были разобраны деревянные перекрытия под крышей (напоминаем вам, что этаж у квартиры был последний) для увеличения высоты потолков. В итоге владельцы получили естественный пологий скат и утепление современными материалами, а также красивую подсветку, подчеркивающую нестандартный потолок.

Гостиная после ремонта

homify Гостиная в скандинавском стиле
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Раньше эта особенно маленькая гостиная вряд ли подошла для того, чтобы организовать встречу с друзьями, теперь же здесь достаточно места, солнца и воздуха, чтобы хорошо провести время в компании.

Уголок для чтения

homify Спальня в скандинавском стиле
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Уголок у окна, ради которого к квартире была присоединена лоджия, появился за счет оборудования большого подоконника и использования его в качестве столешницы на двоих.

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Отдельная лоджия в гостиной

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В Корее мы часто может встретить такие лоджии. Невероятно узкие, с распашными дверьми они когда-то были прекрасной инновацией в сейчас уже старых домах.

Присоединенная лоджия в гостиной

homify Рабочий кабинет в скандинавском стиле
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homify

Еще раз обращая ваше внимание на рабочий уголок в гостиной, заметим, как красиво было использовано пространство лоджии.

Планировка

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Уголок у окна в гостиной вы можете найти в правом верхнем углу под названием «Book bar», а слева от него – главную спальню с большим шкафом-купе. Ниже от спальни вы найдете кабинет, а справа от него – кухню и ванную комнату.

Ванная комната

homify Ванная комната в скандинавском стиле
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homify
homify

Еще одно местечко, куда стоит заглянуть – ванная комната, которая до ремонта была в абсолютно плачевном состоянии. Сейчас она сверкает белоснежным кафелем и сантехникой, а новая отделка потолка делает его чуть выше, а комнату – просторнее.

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