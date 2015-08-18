Необычные балюстрады

В архитектурном и дизайнерском оформлении зданий и интерьера помещений балюстрадам всегда отводилась особая роль. Данные строительные элементы не только украшают, но и являются весьма функциональными изделиями, которые зачастую используются для оформления фасадов, балконов, мостиков и лестниц.

Как правило балюстрада представляет собой ограждение, состоящее из вертикальных опорных элементов (тумб, балясин), поддерживающих горизонтальный элемент (поручень). Балясины устанавливаются на тумбах и закрепляются сверху поручнем — в результате получается изысканное украшение, способное облагородить практически любой интерьер загородного дома или даже квартиры.

Сегодня эти изделия переживают некий ренессанс — новые материалы взамен старым без ущерба позволяют сочетать прежнюю функциональность и практичность с новой эстетикой. Именно о таких необычных балюстрадах пойдет речь в этой статье.