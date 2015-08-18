Необычные балюстрады

В архитектурном и дизайнерском оформлении зданий и интерьера помещений балюстрадам всегда отводилась особая роль. Данные строительные элементы не только украшают, но и являются весьма функциональными изделиями, которые зачастую используются для оформления фасадов, балконов, мостиков и лестниц.
Как правило балюстрада представляет собой ограждение, состоящее из вертикальных опорных элементов (тумб, балясин), поддерживающих горизонтальный элемент (поручень). Балясины устанавливаются на тумбах и закрепляются сверху поручнем — в результате получается изысканное украшение, способное облагородить практически любой интерьер загородного дома или даже квартиры.
Сегодня эти изделия переживают некий ренессанс — новые материалы взамен старым без ущерба позволяют сочетать прежнюю функциональность и практичность с новой эстетикой. Именно о таких необычных балюстрадах пойдет речь в этой статье.
Стеклянные лестницы и балюстрады великолепно вписываются во все современные интерьеры. Дизайнеры широко используют стекло для реализации любых проектов, они всегда смотрятся уместно и стильно. Для работы используется очень прочное прозрачное стекло. Такое решение делает пространство более легким и светлым. То есть, по сути, стандартный функциональный элемент превращается в изысканный предмет декора, подчеркивающий оригинальность дизайна помещения.
Может показаться, что стеклянная поверхность очень хрупкая, но это не так. Качественные балюстрады из стекла полностью выдерживают всю расчетную нагрузку, которая используется при проектировании ограждений. Современный материал позволяет возводить такие конструкции без металлических и деревянных каркасов, то есть, получать красивое, ровное полотно. За счет безупречно обработанного края можно обойтись вовсе без перил, но, как правило, их все же ставят для создания уюта.
В качестве основного материала для изготовления деревянных балясин принято использовать сосну, ольху и ясень. В некоторых случаях будет уместно нанесение резьбы. Основные преимущества деревянного ограждения заключаются в натуральном цвете, легкой обработке и относительно невысокой массы конструкции. Беспроблемная эксплуатация и отсутствие тщательного ухода предопределяет популярность элементов.
Комбинированное ограждение – новый и очень красивый вид ограждений. В его основе заложена деревянная балясина и хромированная труба. Деревянная составляющая может быть изготовлена любой формы и окрашена в цвет по вашему выбору.
В данном случае дизайнер Дарья Баранович спроектировала ограждение лестницы без границы, оно продолжается до самого потолка. Превращаясь в легкую перегородку, которая визуально отделяет пространство комнаты от конструкции лестницы.
Особой красоты, даже изысканности, можно добиться, заполняя промежутки между стойками различными элементами. Например, кованые узоры, орнамент придадут лестнице неповторимый колорит. Как говорят мастера, кованые перила радуют глаз и душу. Следует также иметь в виду, что кованые ограждения внутри помещения будут отвлекать внимание от самой лестницы.
По многообразию форм, фактур и прочности кованые лестничные ограждения значительно превосходят другие виды ограждений. Кованые перила для лестниц и лестничные ограждения выглядят эстетичными, красивыми и практически невесомыми, сохраняя при этом завидную прочность и долговечность. Лестница с коваными перилами и ограждениями в доме является одним из показателей респектабельности и состоятельности его владельца.
Применение перфорированного листа в качестве ограждений, с каждым годом становится все популярнее. Ведь какой материал, как не он наиболее удачным образом сочетает в себе эстетические и функциональные качества. Изделия из перфорации обладают рядом уникальных преимуществ, которые оптимальны для современной архитектуры и строительства. Перфорированный лист – это не только альтернативное решение классическим балюстрадам.
Перфорированный металлический лист, при наружном применении, за счет своей уникальной структуры позволяет снизить уровень шума с улиц и магистралей городов и обеспечивает комфортные условия работы и отдыха
Отверстия в листе могут быть выбиты различной формы, размеров, и даже повторить изображение портрета или рисунка. Поэтому использование перфорированного листа – это всегда новые и неограниченные возможности для современного дизайна и строительства.
Балюстрады этого типа могут быть каменными или бетонными. Натуральный материал красив и может стать прекрасным дополнением для оформления большой загородной резиденции в классическом или восточном стиле.
При этом у каменных балюстрад есть два серьезных недостатка — монтаж таких конструкций выходит дороже самой балюстрады. Кроме того, ограждения из камня очень тяжелы и их эксплуатацию всегда сопровождает риск обрушения.
Самыми востребованными являются балясины из камня известняк белый в крапинку, ракушечник желтый, коричневый, серый, бежевого и желтого песчаника. Камень известняк для балясин популярен из-за своей податливости в обработке и белого цвета. Основными видами известняка для балясин являются – белый Лабкинский известняк в крапинку, белый, желтый, розовый известняк Акушинский. Ракушечник применяется серый (каякентский), коричневый (рукельский камень), желтый (дербентский). Песчаник используется назруллаевский желтый, розовый и бежевый.
Нетрадиционным, но интересным решением оформления лестницы станут балясины из полиуретана. Пластиковые комплектующие балюстрады имеют определенные преимущества перед аналогами из древесины, бетона, камня и гипса. Балясины из данного материала:
- Более долговечны в сравнении с деревянными;
- Обладают меньшим весом, чем бетонные и каменные;
- Устойчивы к влажности в отличие от гипсовых;
- Их легче монтировать, чем тяжелые аналоги;
- Можно отлить совершенно любые формы;
- Изделия из ПВХ не подвержены гниению и не деформируются под влиянием осадков и прочих факторов. Это делает балясины из данного материала подходящими для обустройства наружных ограждений.
Пластиковые ограждения не требуют специфических средств для ухода за ними. Достаточно протереть перила влажной губкой или тканью, чтобы удалить пыль.
А какие балюстрады подойдут вашему дизайну?