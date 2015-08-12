Дом счастья в Новогорске

С позволения ребенка мы заглядываем в детскую комнату. Её декор настолько сильно контрастирует с остальными интерьерами, что кажется, будто это помещение – только для избранных членов семьи. Комната по-максимуму оборудована для стильной и удобной жизни подростка: кожаный диван невозможно испортить, пролив на него чай, здесь же легко поддерживать порядок благодаря продуманной и удобной системе хранения. Стоит, однако, посмотреть и на другую детскую комнату, которая является не менее интересным объектом в доме.