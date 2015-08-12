Дом счастья в Новогорске

«Хороший дом создается, а не покупается» -- эти слова принадлежат современной американской писательнице Джойс Мэйнард, с которыми невозможно не согласиться. Так, большая семья с маленькими детьми приобрела двухэтажный дом, который нуждался в создании планировки и увеличении пространства. Организацией работ и созданием проектов занималась дизайнер МарияАбрамова, которая, как мы видим по фото, смогла создать не просто красивые и романтичные интерьеры, но также подарить всему дому ощущение единого «дышащего» пространства.
Очень часто только что отстроенные дома и квартиры сдаются в эксплуатацию в свободной планировке. Такие помещения, соответственно, нуждаются в доработке, поэтому переезд в новое жилье зачастую затягивается. Тем не менее, отсутствие перегородок – это большой «плюс», позволяющий дизайнерам пустить в ход всю свою фантазию и опыт. Зонирование осуществлялось на основании пожеланий членов семьи, Мария также учитывала особенности жизни и возраст всех будущих обитателей большого дома.
Первый этаж – это открытое пространство со столовой, мягкой зоной и диванной группой, камином, домашним кинотеатром и фортепиано. Центром внимания, безусловно, стала красивейшая лестница с ажурными коваными ограждениями. Их узоры с витражными вставками и ручной патиной создали неповторимый, индивидуальный и оригинальный характер интерьера с элементами стиля модерн.
… декор. Кованые узоры лестничных ограждений нашли поддержку в оформлении камина и массивной чугунной люстры с витиеватыми плетениями. Во всех плавно перетекающих друг в друга помещениях первого этажа преобладают изящные плавные линии. Непрерывные растительные узоры рассыпаны по полу и потолку, мебели, текстиле и лестнице. Стены украшают картинные полотна на тему природы.
Как и принято, приватные помещения расположены над зоной гостиной. Поднявшись по лестнице, мы попадаем в пространство спальных: родительская комната, а также две детские – владения нескольких маленьких членов семьи. Каждое помещение выполнено в совершенно разной концепции и является по-своему уникальным.
Эта комната является эталоном спокойного и уютного дизайна с классическими элементами. Выполненная в пастельных и белых цветах, она располагает к отдыху и хорошему настроению. Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами раскрывает их в новом свете. Кровать на низких ножках выполнена в стиле ар-деко. Фигурное изголовье с загнутыми боковинами обито дорогим текстилем и декорировано стежкой капитоне. Рядом расположилась с таким же декором изящная банкетка на ножках кабриоли.
С позволения ребенка мы заглядываем в детскую комнату. Её декор настолько сильно контрастирует с остальными интерьерами, что кажется, будто это помещение – только для избранных членов семьи. Комната по-максимуму оборудована для стильной и удобной жизни подростка: кожаный диван невозможно испортить, пролив на него чай, здесь же легко поддерживать порядок благодаря продуманной и удобной системе хранения. Стоит, однако, посмотреть и на другую детскую комнату, которая является не менее интересным объектом в доме.