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Дом счастья в Новогорске

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Особняк в Новогорске , Интерьеры от Марии Абрамовой Интерьеры от Марии Абрамовой Гостиная в классическом стиле
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«Хороший дом создается, а не покупается» -- эти слова принадлежат современной американской писательнице Джойс Мэйнард, с которыми невозможно не согласиться. Так, большая семья с маленькими детьми приобрела двухэтажный дом, который нуждался в создании планировки и увеличении пространства. Организацией работ и созданием проектов занималась дизайнер МарияАбрамова, которая, как мы видим по фото, смогла создать не просто красивые и романтичные интерьеры, но также подарить всему дому ощущение единого «дышащего» пространства.

Чудеса перепланировки

Общая гостиная зона Интерьеры от Марии Абрамовой Гостиная в средиземноморском стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Общая гостиная зона

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Очень часто только что отстроенные дома и квартиры сдаются в эксплуатацию в свободной планировке. Такие помещения, соответственно, нуждаются в доработке, поэтому переезд в новое жилье зачастую затягивается. Тем не менее, отсутствие перегородок – это большой «плюс», позволяющий дизайнерам пустить в ход всю свою фантазию и опыт. Зонирование осуществлялось на основании пожеланий членов семьи, Мария также учитывала особенности жизни и возраст всех будущих обитателей большого дома.

Первый этаж

Общая гостиная зона Интерьеры от Марии Абрамовой Гостиная в классическом стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Общая гостиная зона

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Первый этаж – это открытое пространство со столовой, мягкой зоной и диванной группой, камином, домашним кинотеатром и фортепиано. Центром внимания, безусловно, стала красивейшая лестница с ажурными коваными ограждениями. Их узоры с витражными вставками и ручной патиной создали неповторимый, индивидуальный и оригинальный характер интерьера с элементами стиля модерн.

Продуманный до мелочей…

Общая гостиная зона Интерьеры от Марии Абрамовой Гостиная в средиземноморском стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Общая гостиная зона

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

… декор. Кованые узоры лестничных ограждений нашли поддержку в оформлении камина и массивной чугунной люстры с витиеватыми плетениями. Во всех плавно перетекающих друг в друга помещениях первого этажа преобладают изящные плавные линии. Непрерывные растительные узоры рассыпаны по полу и потолку, мебели, текстиле и лестнице. Стены украшают картинные полотна на тему природы.

Вверх по лестнице

Лестница Интерьеры от Марии Абрамовой Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Лестница

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Как и принято, приватные помещения расположены над зоной гостиной. Поднявшись по лестнице, мы попадаем в пространство спальных: родительская комната, а также две детские – владения нескольких маленьких членов семьи. Каждое помещение выполнено в совершенно разной концепции и является по-своему уникальным.

Родительская спальня

Спальня Интерьеры от Марии Абрамовой Спальня в классическом стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Спальня

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Эта комната является эталоном спокойного и уютного дизайна с классическими элементами. Выполненная в пастельных и белых цветах, она располагает к отдыху и хорошему настроению. Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами раскрывает их в новом свете. Кровать на низких ножках выполнена в стиле ар-деко. Фигурное изголовье с загнутыми боковинами обито дорогим текстилем и декорировано стежкой капитоне. Рядом расположилась с таким же декором изящная банкетка на ножках кабриоли.

Секретная комната

Комната подростка Интерьеры от Марии Абрамовой Детская комнатa в стиле минимализм
Интерьеры от Марии Абрамовой

Комната подростка

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

С позволения ребенка мы заглядываем в детскую комнату.  Её декор настолько сильно контрастирует с остальными интерьерами, что кажется, будто это помещение – только для избранных членов семьи. Комната по-максимуму оборудована для стильной и удобной жизни подростка: кожаный диван невозможно испортить, пролив на него чай, здесь же легко поддерживать порядок благодаря продуманной и удобной системе хранения. Стоит, однако, посмотреть и на другую детскую комнату, которая является не менее интересным объектом в доме.

До и После: Переделка, которая вдохновляет!

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