Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Книги в качестве декора интерьера. Идеи для книголюбов

www.homify.ru www.homify.ru
A2 house, vps architetti vps architetti Рабочий кабинет в стиле модерн
Loading admin actions …

Книги для многих из нас — при всём обилии в нашей жизни телевидения, интернета, социальных сетей, бук-ридеров и прочих гаджетов — остаются незаменимым другом и помощником. Поэтому разговоры о том, что книга перестала быть необходимостью, а постепенно превращается в анахронизм, остаются разговорами. На которые тем меньше реагируешь, чем у тебя больше книг.

Вопрос в другом — как разместить книги в зачастую не самых просторных жилых помещениях? Это актуально не только для «хрущёвок» или девятиэтажек, но и для загородного жилья, где намного просторнее. Ведь надо не просто организовать хранение книг, но и обеспечить к ним лёгкий доступ. И, главное, чтобы это было красиво.

Кровати и кресла с нишами для книг и журналов

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH Спальная комната Кровати и изголовья
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

Также интересным решением станет покупка мебели, например, дивана или кресла, со специальными нишами для хранения альбомов и журналов. Такой вариант очень удобен и не занимает дополнительного пространства.

Напольные книжные стеллажи в качестве изголовья кровати

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Если у вас нет возможности выделить под библиотеку целую стену, ваш вариант — напольные стеллажи. Они занимают меньше места, их можно расставить вдоль стен, а сверху повесить картины, цветочные горшки или рамки для фотографий. К этим полкам можно придвинуть кровать и готово! Теперь у вас есть большое интересное изголовье.

Для небольшой спальни такой стеллаж, используемый как изголовье, является одним из лучших способов, чтобы объединить два предмета мебели в один. Эту идею можно использовать и в большой по площади спальне. Попробуйте соединить несколько секций книжных полок, чтобы сделать одну большую вдоль всей стены.

Дверной проём как библиотека

A2 house, vps architetti vps architetti Рабочий кабинет в стиле модерн
vps architetti

A2 house

vps architetti
vps architetti
vps architetti

Используется как сам проём (проход), так и пространство вокруг него. Заполнение книжными полками стены с дверью или окном — лежащая на поверхности идея. Её привлекательность в простоте реализации и в максимально рациональном использовании пространства. 

Функциональность примыкающих к двери или окну стен, как правило, нулевая в обычных интерьерах. Не пора ли начинать с этой неоправданной традицией бороться? И начинать можно с собственного жилья, которое от этого только выиграет.

Оригинальные книжные полки

dom ul.Goplan Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Гостиная в стиле модерн
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Представление о книжной полке как о деревянном коробе с теми или иными пропорциями, который крепится на стене и в который складываются книги, устарело давным-давно. К сожалению, производители массовой мебели продолжают жить в позапрошлом веке, и редко можно встретить в продаже что-либо оригинальное, красивое и удобное, что продолжает быть книжной полкой. А ведь возможны самые разнообразные способы изготовления книжных полок, которые — без потери функциональности — станут ярким и запоминающимся элементом интерьера.

Угловая библиотека

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Тем, у кого коллекция поменьше, придется постараться визуально ее увеличить. Наклонные полки выполнят эту задачу с легкостью, и они же позволят разместить любимые безделушки в молодежном, стильном, неформальном виде. Современные книжные полки бывают самых разнообразных форм и размеров, есть даже специально спроектированные шестиугольные книжные полки, «плавающие полки» и прочие удивительные дизайнерские разработки. Поместите такие полки в медиа-зоне в гостиной или в углу спальни, и вам не понадобятся другие настенные элементы декора.

Библиотека в лестнице

One Roof House, mlnp architects mlnp architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

Если у вас недостаточно места или книг для полноценной большой библиотеки, не расстраивайтесь – даже у самой маленькой квартиры или дома есть большой потенциал. Вы можете использовать пространство под лестницей, установив там встроенный шкаф или превратить в книжные полки сами ступени.

Использование узоров в интерьере - полезные советы
Какой вариант хранения книг понравился вам больше всего? Оставляйте свои комментарии.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо