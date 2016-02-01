Книги в качестве декора интерьера. Идеи для книголюбов

Книги для многих из нас — при всём обилии в нашей жизни телевидения, интернета, социальных сетей, бук-ридеров и прочих гаджетов — остаются незаменимым другом и помощником. Поэтому разговоры о том, что книга перестала быть необходимостью, а постепенно превращается в анахронизм, остаются разговорами. На которые тем меньше реагируешь, чем у тебя больше книг.
Вопрос в другом — как разместить книги в зачастую не самых просторных жилых помещениях? Это актуально не только для «хрущёвок» или девятиэтажек, но и для загородного жилья, где намного просторнее. Ведь надо не просто организовать хранение книг, но и обеспечить к ним лёгкий доступ. И, главное, чтобы это было красиво.
Также интересным решением станет покупка мебели, например, дивана или кресла, со специальными нишами для хранения альбомов и журналов. Такой вариант очень удобен и не занимает дополнительного пространства.
Если у вас нет возможности выделить под библиотеку целую стену, ваш вариант — напольные стеллажи. Они занимают меньше места, их можно расставить вдоль стен, а сверху повесить картины, цветочные горшки или рамки для фотографий. К этим полкам можно придвинуть кровать и готово! Теперь у вас есть большое интересное изголовье.
Для небольшой спальни такой стеллаж, используемый как изголовье, является одним из лучших способов, чтобы объединить два предмета мебели в один. Эту идею можно использовать и в большой по площади спальне. Попробуйте соединить несколько секций книжных полок, чтобы сделать одну большую вдоль всей стены.
Используется как сам проём (проход), так и пространство вокруг него. Заполнение книжными полками стены с дверью или окном — лежащая на поверхности идея. Её привлекательность в простоте реализации и в максимально рациональном использовании пространства.
Функциональность примыкающих к двери или окну стен, как правило, нулевая в обычных интерьерах. Не пора ли начинать с этой неоправданной традицией бороться? И начинать можно с собственного жилья, которое от этого только выиграет.
Представление о книжной полке как о деревянном коробе с теми или иными пропорциями, который крепится на стене и в который складываются книги, устарело давным-давно. К сожалению, производители массовой мебели продолжают жить в позапрошлом веке, и редко можно встретить в продаже что-либо оригинальное, красивое и удобное, что продолжает быть книжной полкой. А ведь возможны самые разнообразные способы изготовления книжных полок, которые — без потери функциональности — станут ярким и запоминающимся элементом интерьера.
Тем, у кого коллекция поменьше, придется постараться визуально ее увеличить. Наклонные полки выполнят эту задачу с легкостью, и они же позволят разместить любимые безделушки в молодежном, стильном, неформальном виде. Современные книжные полки бывают самых разнообразных форм и размеров, есть даже специально спроектированные шестиугольные книжные полки, «плавающие полки» и прочие удивительные дизайнерские разработки. Поместите такие полки в медиа-зоне в гостиной или в углу спальни, и вам не понадобятся другие настенные элементы декора.
Если у вас недостаточно места или книг для полноценной большой библиотеки, не расстраивайтесь – даже у самой маленькой квартиры или дома есть большой потенциал. Вы можете использовать пространство под лестницей, установив там встроенный шкаф или превратить в книжные полки сами ступени.