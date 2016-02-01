Книги в качестве декора интерьера. Идеи для книголюбов

Книги для многих из нас — при всём обилии в нашей жизни телевидения, интернета, социальных сетей, бук-ридеров и прочих гаджетов — остаются незаменимым другом и помощником. Поэтому разговоры о том, что книга перестала быть необходимостью, а постепенно превращается в анахронизм, остаются разговорами. На которые тем меньше реагируешь, чем у тебя больше книг.

Вопрос в другом — как разместить книги в зачастую не самых просторных жилых помещениях? Это актуально не только для «хрущёвок» или девятиэтажек, но и для загородного жилья, где намного просторнее. Ведь надо не просто организовать хранение книг, но и обеспечить к ним лёгкий доступ. И, главное, чтобы это было красиво.