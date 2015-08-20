Рациональная расстановка мебели в гостиной

Если вы въехали в новую квартиру или задумали сделать косметический ремонт, то вам придется столкнуться с вопросом расстановки мебели в гостиной. Для этого потребуется задействовать и аналитические навыки, и творческие способности, чтобы сделать гостиную по-настоящему удобной и при этом красивой. Грамотная расстановка подразумевает несколько этапов, о которых мы расскажем ниже.
Первым делом решите, какой вы видите свою гостиную. Будет ли это комната, где собирается семья за просмотром телевизора, или библиотека, или гостиная, совмещенная со спальней, или место приема гостей. Как правило, в гостиной сочетаются несколько функций, поэтому нужно понять, чего вы ожидаете от нового пространства. Можно сосредоточиться только на одном назначении, а можно продумать зонирование пространства. От ваших пожеланий и идей будет зависеть то, как расставить мебель в гостиной.
Когда определено назначение гостиной и есть соображения по ее обустройству, необходимо освободить комнату, чтобы иметь четкое представление о ее форме, и провести замеры пространства, что даст вам понять, какой ширины и высоты мебель подойдетдля гостиной. Это все можно сделать с помощью рулетки. Также нелишним будет измерить лестницы, проемы, коридоры, через которые будет (или не будет) проходить мебель. Некоторым помогает нарисованный план комнаты и вырезанные в нужном масштабе предметы обстановки, которые можно переместить и посмотреть, как это будет выглядеть. Это значительно сэкономит время и силы, если вы не хотите двигать тяжелую мебель до тех пор, пока вас не устроит ее расположение. Также существуют специальные программы по объемному моделированию пространства, где можно поэкспериментировать с новой обстановкой.
Идеальной формой гостиной считается квадрат, но это – большая редкость. Обычно комната имеет неправильную или прямоугольную форму, что стоит учитывать при расстановке мебели в гостиной. Чтобы «выровнять» площадь, используется зонирование площади на функциональные части. Другие варианты – расставлять мебель небольшими группами или в одной из частей комнаты установить шкаф или небольшой подиум, зрительно расширяющие узкую комнату. И учтите тот факт, что мебель должна быть соразмерна пространству.
На Морской(Краснодар)
Размер гостиной имеет большое значение при выборе и расстановке мебели. Если комната маленькая, для нее не подойдет крупногабаритная громоздкая мебель – она будет еще больше уменьшать размеры комнаты. В случае с малометражной гостиной применим девиз минимализма: «меньше – значит больше». Для такой гостиной подбирайте небольшую приземистую мебель без ножек. Кроме того, помните и о том, что множество предметов будут совсем не к месту и займут и без того скромную площадь. Поэтому оставьте только самое необходимое и закажите функциональную мебель.
Для счастливых обладателей больших гостиных гораздо больше вариантов по оформлению интерьера и расстановке мебели. Здесь уже вовсе не обязательно искать миниатюрную мебель, но и разбрасываться квадратными метрами тоже не стоит. В больших гостиных лучше всего делать зонирование: одну часть комнаты задействуйте под семейные встречи, а другую – под отдых или рабочее место. Разделителем зон может также выступать мебель: например, между зоной просмотра телевизора и обеденной может стоять диван спинкой к столу. Или стеллаж разграничит зону отдыха и работы.
Традиционный метод расстановки мебели в гостиной – симметричный. Он подходит обладателям комнат правильных форм и классического, сдержанного стиля. Предметы мебели размещаются симметрично относительно точки фокуса. Идеальный пример такой расстановки – обеденная зона, где вокруг массивного стола расположены стулья. Симметричный метод выглядит всегда беспроигрышно, но не совсем подходит для реализации смелых идей. Любителями креатива больше придется по вкусу ассиметричный способ, в котором соседствует разная мебель и множество мелких деталей. Он придает дизайну оригинальности и позволяет реализовать самые разнообразные идеи оформления интерьера, но требует тщательного плана расстановки мебели и аксессуаров.
Оставляйте больше свободного пространства для перемещения. Не приставляйте мебель вплотную друг другу, любой объект должен иметь хотя бы метр вокруг себя, чтобы к нему можно было беспрепятственно подходить. Убирайте все барьеры, мешающие попасть из одной зоны гостиной в другую. Мебель для сидения должна располагаться открыто, как бы призывая на ней посидеть. Поэтому не ставьте диваны, стулья и кресла спиной к входной двери. Мебель по углам комнаты – тоже не самый удачный способ рационально использовать пространство. Она отнимает полезную площадь и выглядит довольно скучно. В углах могут расположиться высокие растения в оригинальных горшках или торшеры.
Закончив с определением размеров и форм, а также покупкой всего необходимого, приступаем к непосредственной расстановке мебели в гостиной. Выберите центральный (или фокусный) объект, вокруг которого будет строиться весь интерьер. При входе в гостиную взгляд должен падать именно на фокусную точку. Как правило, это телевизор или домашний кинотеатр, окно, камин. Места для сидения должны располагаться вокруг центральной точки, быть повернутыми к ней под небольшим углом. Фокусный объект можно дополнить аксессуарами, чтобы привлечь к нему больше внимания. Телевизор поставьте на стеллаж, окно занавесьте броскими шторами, а около камина разместите объемную красивую вазу.
Кофейные и журнальные столики должны быть не дальше вытянутой руки от мест для сидения, чтобы до них можно было легко дотянуться, чтобы что-то положить. При этом учитывайте то, что предметы не должны мешать ногам и затруднять передвижение по гостиной. Если не получается найти подходящее положение, приобретите передвижную модель, которую легко переместить туда, куда вам будет удобно в данный момент. Все аксессуары, выполняющие роль подставки, должны находиться примерно на высоте подлокотников и соответствовать общему уровню мебели в области, где они расположены. Разноуровневые предметы создают неряшливое впечатление.
Стратегически используйте размещение зеркал. Известный факт, что зеркала визуально расширяют пространство, так что используйте это в своих целях. Продумайте грамотное расположение зеркала, которое зрительно сделает площадь вашей гостиной больше и добавит яркого света. Вообще свет нужно использовать максимально: не заставляйте мебелью окна и выход на балкон, пусть дневного солнечного освещения в комнате будет в избытке. А для зонированных пространств по углам, куда не добирается центральное освещение, обязательно нужно приобрести лампы, торшеры или бра.
Независимо от того, какой способ расстановки мебели вы выбрали, отталкивайтесь, в первую очередь, на комфорт. Красота и гармоничный интерьер тоже важны, но главное, чтобы жильцам дома и гостям было удобно и приятно находиться в гостиной.