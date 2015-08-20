Рациональная расстановка мебели в гостиной

Стратегически используйте размещение зеркал. Известный факт, что зеркала визуально расширяют пространство, так что используйте это в своих целях. Продумайте грамотное расположение зеркала, которое зрительно сделает площадь вашей гостиной больше и добавит яркого света. Вообще свет нужно использовать максимально: не заставляйте мебелью окна и выход на балкон, пусть дневного солнечного освещения в комнате будет в избытке. А для зонированных пространств по углам, куда не добирается центральное освещение, обязательно нужно приобрести лампы, торшеры или бра.

Независимо от того, какой способ расстановки мебели вы выбрали, отталкивайтесь, в первую очередь, на комфорт. Красота и гармоничный интерьер тоже важны, но главное, чтобы жильцам дома и гостям было удобно и приятно находиться в гостиной.