Как выбрать фундамент для кирпичного дома

Кирпичные строения – мощные и надежные, требуют себе и соответствующего основания. Проектируя кирпичный дом, уделите особое внимание детальным расчетам массы стен и перекрытий такого дома, чтобы подобрать приемлемый вид фундамента и его размеры.
Кирпич – материал прочный, экологичный и красивый, в российском климате его любят использовать за хорошие теплоизоляционные качества, да и просто – в силу традиций. Но при этом необходимо помнить, что любой вид кирпича – от простого силикатного до изысканного клинкерного, имеет большой вес и строение из этого материала дает большую нагрузку на фундамент.
Специалисты советуют для кирпичных домов выбирать соответствующую конструкцию фундаментов ленточного, свайного или плитного типа. Облегченные виды мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента из металлических труб не смогут выдержать всю массу кирпичного дома.
Наиболее традиционный и надеждый способ возведения фундамента – армирование и заливка бетонной смесью траншеи по периметру всего дома и несущих стен. Кроме монолитного ленточного фундамента можно использовать его сборную разновидность, что ускоряет проведение строительных работ. Фундаментные блоки укладываются на раствор и прочно скрепляются проволокой. Нужно только учитывать, что блоки не позволят вам заложить фундамент сложной формы – с поворотам и изгибами. Для сложных архитектурных форм придется обрезать части фундаментных блоков, а это очень сложно из-за прочности материала и крупных размеров.
Свайный фундамент поможет существенно сэкономить затраты, ведь количество бетона в основу дома закладывается при таком виде конструкции заметно меньшее. Существенный вопрос при выборе свайного фундамента для вашего дома – нужно ли вам подвальное помещение. Кроме того, не забудьте о дополнительном утеплении пространства под полом и всех систем водоснабжения и канализации – отсутствие подвала повышает риск промерзания грунта под домом.
Как отмечают специалисты, такой тип фундамента будет очень хорошим вариантом для влажных почв, защитит дом от грунтовых вод. А вот в каменистых грунтах сваи лучше не использовать – конструкция сваи может сломаться при закладе.
Плитный или
плавающий фундамент хорошо уравновешивает нагрузку тяжелых кирпичных стен на неустойчивых, просадочных грунтах. Сложности в использовании плитных фундаментов могут возникнуть в случае наличия консольных элементов по периметру здания, неравномерности нагрузок в разных частях и большой площади дома. Для создания крепкого плитного фундамента необходимо армирование бетона и создание дополнительных ребер жесткости под несущими стенами. Также специлисты рекомендуют во избежании чрезмерных нагрузок натяжения делать отсутп и начинать возводить стену на расстоянии 20-2 сантиметров от края плиты.
К сожалению, не всегда фундамент получается сделать с учетом всех требований. Технологические, конструктивные или эксплуатационные ошибки могут привести к непоправимому – фундамент начнет разрушаться под тяжестью дома, появятся трещины и все строение будет под угрозов обрушения. Конечно, ситуация печальная, но не стоит опускать руки, есть способы решения и таких проблем.
Заметили трещины на фундаменте? В первую очередь стоит выяснить – было ли это повреждение поверхностного слоя отделки или конструктивное разрушение. На трещинах выставляются гипсовые маячки с указанием даты установки и отслеживаются дальнейшие изменения. Если гипс не трескается, значит вам достаточно будет лишь обновить штукатурку фундамента. Если же трещина на месте гипсовых маячков разошлась, очевидно придется делать усиление фундамента, чтобы прекратить его разрушение. Методы усиления фундамента подбираются исходя из причин возникновения трещин, возможно также еще потребуется дополнительный дренаж или утепление.
В каждой ситуации методы усиления фундамента выбираются в соответствии с характером разрушений и типом конструкции. Под тяжелыми кирпичными стенами фундаменты если уж начинают разрушаться, то такая ситуация не терпит отлагательств.
Ленточный фундамент требует дополнительного усиления по всему периметру методом их углубления и расширения, установки под основанием фундамента дополнительной железобетонной опоры. При этом, чтобы фундамент не разрушился окончательно в процессе откопа, его стягивают с двух сторон двутаврами.
В случае необходимости усиления свайного фундамента его приводят к ленточному варианту: промежутки между сваями заполняют по всему периметру дома бетонными перемычками. В этом случае можно при необходимости сделать и подвальное помещение, тогда перемычки устанавливают на всю высоту столбов фундамента.