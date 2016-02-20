Как выбрать фундамент для кирпичного дома

Кирпич – материал прочный, экологичный и красивый, в российском климате его любят использовать за хорошие теплоизоляционные качества, да и просто – в силу традиций. Но при этом необходимо помнить, что любой вид кирпича – от простого силикатного до изысканного клинкерного, имеет большой вес и строение из этого материала дает большую нагрузку на фундамент.

Специалисты советуют для кирпичных домов выбирать соответствующую конструкцию фундаментов ленточного, свайного или плитного типа. Облегченные виды мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента из металлических труб не смогут выдержать всю массу кирпичного дома.