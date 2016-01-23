Изобретения и приборы, которые изменили наш образ жизни

Микроволновка и мультиварка, кухонный комбайн и блендер, кофе-машина и фондюшница – список долгий и поистине поражающий своей многофункциональностью. Да и привычные прошлым поколениям плиты и духовые шкафы уже имеют совершенно иную функциональную начинку за прежними названиями. Кухня стала столько насыщена новыми изобретениями бытовой техники, что процесс приготовления ужина часто напоминает оживший фантастический фильм. Нет, конечно, мы еще не можем приготовить пиццу в микроволновке из сухой таблетки, как это представлялось 21 октября 2015 года в фильме Назад в будущее, но и наши обычные повседневные манипуляции с уже привычными кухонными приборами не менее впечатляют.