Изобретения и приборы, которые изменили наш образ жизни

Всего за жизнь одного поколения наш быт приобрел ряд принципиальных изменений. Такая молниеносная, в масштабах исторического развития цивилизации, трансформация – заслуга эпохальных открытий и изобретений. Разномасштабные нововведения – от удобного утюга до мгновенной передачи информации в виде сигнала, стали столь обыденными и привычными для нас, что сейчас сложно даже представить жизнь без всех этих изобретений.
Беспроводную передачу самой разнообразной информации смело можно назвать изобретением, навсегда сделавшим наш мир другим. Это в старом добром мире морских и сухопутных путешествий чтобы попасть из точки А в точку Б, нужно было проделать весь этот долгий путь. В эпоху информации это занимает долю секунды и весь мир действительно умещается на вашей ладони в виде смартфона. Кстати в этом же смартфоне легко уместится и ваш собственное идеальное жилище – с технологией ’умный дом’.
Отдать всю ежедневную монотонную работу по стирке и мытью машинам – пример достаточно простого технического воплощения удачной идеи. Стиральные и посудомоечные машины сразу стали незаменимыми помощниками в домах, а их современные модели – еще и разумными средствами экономии не только времени, но и ресурсов. Если в первых стиральных машинах процесс стирки мало чем отличался от процедуры ручного оттирания пятен, то теперь функции работы этих бытовых приборов значительно превосходят обычную гигиену: экологичное отстирывание при любой температуре, бережный отжим, удобная сушка белья.
Микроволновка и мультиварка, кухонный комбайн и блендер, кофе-машина и фондюшница – список долгий и поистине поражающий своей многофункциональностью. Да и привычные прошлым поколениям плиты и духовые шкафы уже имеют совершенно иную функциональную начинку за прежними названиями. Кухня стала столько насыщена новыми изобретениями бытовой техники, что процесс приготовления ужина часто напоминает оживший фантастический фильм. Нет, конечно, мы еще не можем приготовить пиццу в микроволновке из сухой таблетки, как это представлялось 21 октября 2015 года в фильме Назад в будущее, но и наши обычные повседневные манипуляции с уже привычными кухонными приборами не менее впечатляют.
Вы никогда не спали на
пуховых перинах? Можно сказать, что вам тогда очень повезло. Современные ортопедические матрасы с системой независимых пружин по сравнению с любой периной – все равно что самолет по сравнению со ступой, которая хороша только в сказках. Так что, пусть все эти ступы, метлы и ковры-самолеты занимают заслуженное место в сказочном повествовании. Современные
королевские покои – вещь не только доступная, но и действительно удобная.
Сложно сейчас представить, какими были бы интерьеры наших домов, да и вообще наш быт, если бы каждое утро первым делом нужно было бы растопить печь. В холодном российском климате, когда холода начинают пробираться в дом еще в октябре, а зимняя стужа не отступает порой и до мая, центральное отопление – это не вопрос дополнительного комфорта, а первоочередная необходимость.
Раритетные чугунные утюги настолько поражают сейчас своим видом, что зачастую используются дизайнерами в качестве диковинных аксессуаров в интерьере. Но хотелось бы вам пользоваться этим монстром по назначению? Навряд ли… А вот современные утюжки и отпариватели: тонкие настройки под тип ткани, супер-гладкие поверхности – приятно посмотреть и на сам утюг, и на результаты его работы.