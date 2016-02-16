Новые тенденции в выборе материалов для интерьера

Окружающий нас мир предметов сегодня парадоксальным образом сочетает в себе две, казалось бы, взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, на протяжении последних лет мы видим, как всё более явным становится стремление человека, живущего в большом современном городе, к естественным материалам и повальному озеленению.

С другой – время летит всё быстрее вперёд, и всё чаще приходится констатировать, что будущее-таки наступило, а вместе с ним наступило и господство материалов, не виданных прежде. И мало того, что современные материалы зачастую превращают интерьер дома в подобие интерьеров из Космической одиссеи! То, что еще совсем недавно считалось непререкаемой истиной, например то, что натуральные материалы лучше искусственных по определению, сегодня подвергается сомнению и переосмыслению: так, иные имитации дерева или камня, созданные на основе новых технологий, не только не уступают натуральным аналогам по качеству и потребительским свойствам, но даже напротив – превосходят и, впридачу, служат значительно дольше.