Новые тенденции в выборе материалов для интерьера

Окружающий нас мир предметов сегодня парадоксальным образом сочетает в себе две, казалось бы, взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, на протяжении последних лет мы видим, как всё более явным становится стремление человека, живущего в большом современном городе, к естественным материалам и повальному озеленению.
С другой – время летит всё быстрее вперёд, и всё чаще приходится констатировать, что будущее-таки наступило, а вместе с ним наступило и господство материалов, не виданных прежде. И мало того, что современные материалы зачастую превращают интерьер дома в подобие интерьеров из Космической одиссеи! То, что еще совсем недавно считалось непререкаемой истиной, например то, что натуральные материалы лучше искусственных по определению, сегодня подвергается сомнению и переосмыслению: так, иные имитации дерева или камня, созданные на основе новых технологий, не только не уступают натуральным аналогам по качеству и потребительским свойствам, но даже напротив – превосходят и, впридачу, служат значительно дольше.
Итак, инновационные материалы на пике популярности. Всё чаще мы видим, как даже самые обычные пространства решаются с применением технологий, ещё недавно встречавшихся разве что в фильмах о будущем. Полы и стены откликаются на прикосновение и изменение температуры, твёрдые материалы
обтекают поверхности самой причудливой формы, тяжёлое парит, а лёгкое оказывается в основании массивных конструкций.
При чём, вместе с распространением этих технологий приходит и привыкание. Нас больше не удивляют все эти футуристические выдумки. И по мере угасания первого удивления к нам приходи понимание удобства и выгоды, которые приносит новый технологичный мир. Кроме того, и сама технология стремится преодолеть, отделаться от гнёта вау-эффекта, приобрести черты естественности. Вместе с этим, новые материалы создаются и на основе переработанных материалов второго цикла использования с целью сохранить природные ресурсы Земли. В этой области дружно соседствуют с одной стороны DIY и upcycling, а с другой – мелкопромышленный ресайклинг.
Если попытаться как-то охарактеризовать интерьер, выполненный с использованием новейших популярных материалов, то можно заключить о тенденции к тотальной тактильности среды. Все поверхности проектируются таким образом, чтобы обмануть наши ожидания или поразить неожиданным якобы несоответствием между нагрузкой на материал и его мнимыми качествами. Попробуем тезисно описать главенствующие тенденции этого иллюзионистского шоу.
Везде – обман! Нет, на самом деле, конечно, не обман, но растерянность преодолеть не так уж и просто, например, когда видишь совершенно ясно, что, положим, стены исполнены из массива мрамора, хотя уж и представляется это почти не возможным. Гибкий камень – потрясающий современный материал, позволяющий добиться такого впечатления. Эластичный, прочный и простой в монтаже, такой облицовочный материал позволяет создать совершенно невероятные по форме и внешнему виду поверхности стен. В состав гибкого камня, при толщине покрытия от 1,5 до 3 мм, входят натуральная цветная мраморная крошка и экологически чистые полимерные смолы. Это позволяет гибкому камню имитировать и мрамор, и известняк или песчаник, и сланец, нисколько не теряя при этом в качестве.
Еще один вид искусственного камня, активно популяризуемый сегодня производителями, – акриловый камень. Как и гибкий камень, этот материал совершенно безопасен и экологичен, и изготавливается он так же из натуральных компонентов. Его отличительной особенностью является специальная технология склейки швов, благодаря которой поверхность, облицованная акриловым камнем, выглядит совершенно монолитной. Плюс к тому, такой искусственный камень обладает антибактериальными свойствами, что делает его незаменимым там, где требуется особое внимание к чистоте: в ванной и туалете, на кухне или в прихожей.
“Живая” или “жидкая” плитка – это особый и “странный” облицовочный материал с поверхностью из закаленного стекла. Живая плитка реагирует на прикосновения, вес предметов и шаги человека. При этих манипуляциях плитка меняет цвет и рисунок, что производит удивительный эффект в помещениях, где собирается большое количество людей, вроде гостиной. Будет она более чем уместна и в детской, провоцируя малышей взаимодействовать с собой. Кроме пола, при помощи этого материала могут быть декорированы горизонтальные поверхности мебели, например, обеденного стола. Такая плитка легко моется, подавляет излишние шум и вибрацию, благодаря чему ходить по ней получается практически бесшумно. Однако, у живой плитки есть и некоторые недостатки, например, неустойчивость её к низким температурам, и та самая хрупкость, которой в то же время этот материал и подкупает.
Деликатную нежность интерьеру может сообщить декорирование его с помощью современных стеклообоев, представляющих собой полотно из множества переплетённых между собой нитей. Эти обои называют ещё и стеклотканевые, так как производятся они самым настоящим ткацким способом из экологически безопасных компонентов: кварцевого песка, глины, соды и известняка. Стеклообои пропитываются специальным составом на основе натурального крахмала, который придаёт им постоянную форму, благодаря чему они не деформируются после поклейки на стены. Сложная волокнистая структура позволяет многократно окрашивать их без вреда для сохранности поверхности. Кроме того, такое покрытие армирует стены, оберегая штукатурку от повреждений в результате микро усадок.
Гипс – материал достаточно тяжеловесный и ортодоксальный. Но вместе с этим – замечательно подвижный. Так, например, сегодня из него изготавливается потрясающий отделочный материал – декоративные 3d панели. Этот материал отличается экологической чистотой, долговечностью и надежностью, он способствует улучшению звуко- и теплоизоляционных качеств помещения, сохранению оптимального микроклимата, и кроме прочего, он весьма доступен для бюджета. Но главным его преимуществом является подвижность и многообразие форм, создаваемых на его основе. Сложные объёмные гипсовые структуры образуют тончайшие узоры, создавая ощущение парения в воздухе облаков пуха.
Современные технологии позволяют производить впечатление нереальности сочетаний материалов. Насколько, например, может быть неожиданным присутствие в основании массивной стены стеклянных панелей, или соседство под потолком текстиля и тяжеленного бетонного декора, или ковровое покрытие, превращающееся в многофункциональный предмет мебели!
Умное или смарт-стекло – еще один интересный современный материал, применяемый при изготовлении окон, остеклённых дверных проемов, межкомнатных перегородок и прочих конструкций, в которых ценится светопроницаемость. Смарт-стекло обладает свойством изменять оптические качества вместе с изменением условий внешней среды (температуры, освещенности), или при подаче электрического напряжения, приобретая матовость, поглощая излишек тепла или регулируя интенсивность проходящего света. Благодаря этому материалу удобно контролировать теплопотери, сокращать расходы на кондиционирование. Такие окна не требуют штор или жалюзи. Однако, разумеется, при всём этом, умные стёкла – не такое уж и дешёвое удовольствие.
Удивительный современный материал – цветущие обои – обладает свойством изменять цвет и детали рисунка в зависимости от изменения температуры помещения и близко расположенных предметов интерьера. Это волшебство достигается благодаря специальной термокраске. Такие обои позволят вам удивлять гостей и радоваться самим динамичным изменением внешности комнат с изменением времени года или суток. Правда, для того, чтобы получить желаемый результат, а не вялое “мигание”, придётся выбирать подходящие места для отделки: на стене, противоположной окну с солнечной стороны дома, рядом с радиаторами или в комнатах с возможностью регулировать температуру.
Необычные визуальные эффекты сегодня достижимы и благодаря объёмной керамической плитке. Чередуя выпуклости и вогнутости плитки дизайнеры добиваются сложных оптических иллюзий, заставляющих стены буквально вибрировать.
Своим “возрождением” обои обязаны так же и технологии жидкого нанесения. Жидкие обои производятся из натуральных волокон хлопка и целлюлозы. Поверхность стены с ними может дышать, благодаря чему легко избежать появления плесени. Ещё одним преимуществом жидких обоев является простота нанесения их на стены или устранения случайных повреждений. Они антистатичны, поэтому на них не оседает пыль.
Сегодня в нашем распоряжении появляется всё больше технологичных и невообразимых материалов, позволяющих превращать интерьер дома в удивительное произведение. Таким образом, задумываясь над тем, как бы декорировать свою квартиру, не останавливайтесь на простых традиционных решениях – будьте открыты новому и экспериментируйте!