Как осветить гостиную при помощи напольной лампы

Гостиная – центральная комната любой квартиры, пространство семейных торжеств и вечеринок, которое, в случае необходимости, мы уверенно превращаем в гостевую спальную, кабинет или столовую. Многофункциональность гостиной требует тонкого сочетания камерности и открытости, особой атмосферы лёгкости, за которую в большой степени отвечает характер и степень освещения. Именно по этой причине сегодня всё чаще дизайнеры отказываются от использования тривиального верхнего света от люстры и ищут новые, органичные способы освещения. На волне этой моды возродился интерес к использованию напольных ламп.
Классическая напольная лампа – торшер – светильник на длинной ножке с абажуром. Сегодня здесь, как и во всём, происходит переосмысление классической формы, и нередко встречаются лампы с парой-тройкой ножек у основания, снабжённые несколькими абажурами или совсем без абажура. Меняется также и место и значение напольной лампы в современном интерьере, от чего этот светильник привлекает всё больший интерес дизайнеров.
Торшер – это не только удобный и красивый предмет интерьера. Его мягкий свет способствует созданию уютной и гостеприимной атмосферы в гостиной. Оригинальная напольная лампа, к тому же, ещё и замечательный декоративный элемент, способствующий выражению индивидуальности дома и его хозяев. Количество напольных ламп в гостиной может быть ограниченно только замыслом дизайнера и наличным количеством розеток в помещении. Контролируя количество включенных единовременно лам и интенсивность их свечения, можно варьировать характер освещения и изменять атмосферу в гостиной от торжественной до интимной. Кроме того современные напольные лампы способны фокусировать свет в нужном месте, способствуя необходимому зонированию комнаты.
Говоря о материале, из которого изготовлена напольная лампа, мы как правило различаем материалы стойки и абажура. На самом деле сегодня каким-то образом определить границы вариативности в этой области почти не представляется возможным. Но, как правило, всё же дизайнеры предпочитают делать различие между составными элементами напольной лампы так, чтобы верх выдавался перед низом своим объёмом, но проигрывал по ощущению массивности. Абажур торшера,как правило изготавливается из текстиля либо любого другого лёгкого материала: бумаги, пластика, стекла. Однако, с развитием технологий, стало возможно применять для этой цели самые разнообразные материалы, вплоть до бетона. Помимо этого, всё чаще дизайнеры предпочитают создавать торшеры с группой одинаковых либо асимметричных плафонов, которые обеспечивают более яркое освещение и и возможность контроля его интенсивности. В связи с тем, что материал абажура во много определяет характер освещения, следует заранее определиться с тем, какого эффекта освещения вы ждёте.
Первое, с чем необходимо определиться, выбирая напольную лампу – место, где она будет стоять. Дизайн торшера так же должен согласоваться с интерьером помещения, впрочем, идентичности добиваться не обязательно, и даже наоборот: маленькое разногласие между стилем, положим, дивана и стилем торшера может создать дополнительный декоративный эффект. Напольные лампы по обыкновению приковывают взгляд, так что дизайн следует подбирать скурпулёзно, предполагая ансамбль, который получится в результате. Так, необычно и ярко будет смотреться торшер а-ля рококо в индустриальной гостиной или гостиной в лофтовом стиле.
В интерьер классической гостиной прекрасно впишутся светильники в стиле ар-деко. Для таких торшеров характерна трапециевидная форма и плавные линии.
Гостиная в стиле минимализм или модерн выиграет, если здесь разместить напольные лампы изогнутой формы, так называемые арочные торшеры. Эти лампы по традиции выполняются с использованием цельногнутых металлических трубок со стеклянным или пластиковым абажуром цилиндрической или шаровидной формы. Цвет такой лампы может варьироваться от классической чёрно-белой гаммы с градацией серых тонов, до открытых чистых цветов: жёлтого, зелёного, красного и других.
Стиль а-ля рококо и его новомодные
гламурные вариации по определению требуют некоторой роскоши. Светильники, украшенные хрустальными подвесками, многократно отражающими свет лампы, прибавят лоску роскошеству дворцового стиля. Цвет и материал здесь должны так же соответствовать общему настроению чрезмерности: вычурных цветов стеклянные или бархатные абажуры могут покоиться на золотых стойках. Впрочем, яркость абажура может быть подчёркнута и сдержанным основанием чёрного либо серого тона.
Не бойтесь искать необычные и броские сочетания. Тем более, если в комнате предполагается не один, а несколько торшеров.
Напольные лампы могут играть роль как основного, так и дополнительного источника света в сложносочинённом ансамбле. К слову, торшеры разнообразных конструкций могут и самостоятельно обеспечить освещение даже большого помещения: в зависимости от устройства абажура и места расположения, такие светильники могут давать как рассеянный, мягкий, местный свет, так и яркий световой поток, который, будучи направлен в потолок, обеспечит ровное освещение большой площади гостиной.
При разработке индивидуального освещения современного интерьера всё чаще начинают применяться точечные источники света. Такой способ сообщает помещению атмосферу лёгкости, незагруженности деталями, и кроме того способствует размыванию естественных границ комнаты за счёт того, что единовременно подсвеченные не симметричные области комнаты создают новую геометрию пространства. Подобные светильники могут удачно сочетаться с напольными лампами, свет которых распространяется шире. Таким образом в гостиной можно выделить в одно и то же время область интимного общения и пространство для открыто коммуникации гостей – именно то, что требуется от комнаты, в которой собирается достаточно большая компания. Кроме того, такая комбинация поможет переориентировать гостиную при необходимости, например, в кабинет: освещённое при помощи вмонтированных в потолок или декоративные поверхности рабочее место будет выделено от остального пространства, которое можно деликатно и не слишком интенсивно подсветить парой удалённых друг от друга торшеров.
Напольные лампы хороши и тем, что при определении их места можно позволить себе сколько угодно раз ошибиться: ведь что может быть проще, чем просто передвинуть его на новое место? Правда, нельзя упускать из виду, что дизайн торшера в полной мере
сработает только в том случае, если удачно подобраны и окружение и расположение относительно стен гостиной. Торшер, помещённый в угол гостиной, как правило, предусматривается с целью выделения определённой зоны. Если же он стоит по середине комнаты, то его влияние испытывает всё помещение целиком. Кроме того, если в вашей гостиной царит эклектика, нужно понимать, что выбранный светильник может просто
не вписаться в новое стилистическое окружение, отличное от того, для которого он изначально предназначался.
Функция напольной лампы зачастую сводится к созданию эффекта интимного освещения, едва ли не полумрака. С этой целью торшер можно установить почти в любой части гостиной, если там он не станет препятствовать перемещению по комнате. Иногда торшеры и вовсе используют лишь в качестве декоративного элемента интерьера. С этой целью для лампы можно найти место около группы расположенных друг против друга кресел, а пара торшеров ещё в большой степени сконцентрируют вокруг этого места атмосферу доверительности и уюта.
В том случае, если для освещения гостиной вы выбрали комбинацию из разнообразных местных источников света, крайне приятной и сподручной находкой для вас окажется дистанционное управление освещением. При помощи современных средств контроля количества света в гостиной, вы сможете не прерывая общения отрегулировать интенсивность светового потока и выделить те зоны гостиной, которые в настоящий момент активно задействованы. При этом сегодня управлять освещением возможно даже просто со своего телефона, используя для этого специальные приложения.
Современная гостиная, если мы говорим о продуманном, не случайном интерьере, о такой гостевой комнате, где внимательные хозяева с особым расчётом создают специальную атмосферу,- такая гостиная практически не мыслима без применения в ней напольных светильников. Главное не ударяться в подражание, но, сохраняя в голове представление о том, что должно представлять собой пространство гостиной в результате, позволить своей декораторской интуиции любые экстравагантные проделки, если этого требует замысел.