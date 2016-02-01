Как осветить гостиную при помощи напольной лампы

Первое, с чем необходимо определиться, выбирая напольную лампу – место, где она будет стоять. Дизайн торшера так же должен согласоваться с интерьером помещения, впрочем, идентичности добиваться не обязательно, и даже наоборот: маленькое разногласие между стилем, положим, дивана и стилем торшера может создать дополнительный декоративный эффект. Напольные лампы по обыкновению приковывают взгляд, так что дизайн следует подбирать скурпулёзно, предполагая ансамбль, который получится в результате. Так, необычно и ярко будет смотреться торшер а-ля рококо в индустриальной гостиной или гостиной в лофтовом стиле.

В интерьер классической гостиной прекрасно впишутся светильники в стиле ар-деко. Для таких торшеров характерна трапециевидная форма и плавные линии. Гостиная в стиле минимализм или модерн выиграет, если здесь разместить напольные лампы изогнутой формы, так называемые арочные торшеры. Эти лампы по традиции выполняются с использованием цельногнутых металлических трубок со стеклянным или пластиковым абажуром цилиндрической или шаровидной формы. Цвет такой лампы может варьироваться от классической чёрно-белой гаммы с градацией серых тонов, до открытых чистых цветов: жёлтого, зелёного, красного и других. Стиль а-ля рококо и его новомодные гламурные вариации по определению требуют некоторой роскоши. Светильники, украшенные хрустальными подвесками, многократно отражающими свет лампы, прибавят лоску роскошеству дворцового стиля. Цвет и материал здесь должны так же соответствовать общему настроению чрезмерности: вычурных цветов стеклянные или бархатные абажуры могут покоиться на золотых стойках. Впрочем, яркость абажура может быть подчёркнута и сдержанным основанием чёрного либо серого тона. Не бойтесь искать необычные и броские сочетания. Тем более, если в комнате предполагается не один, а несколько торшеров.