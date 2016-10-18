Как обновить старый шкаф?

Задумываясь об обновлении домашнего пространства, приходится решать судьбу старой мебели, обветшавшей и подкосившейся. Некоторые экспонаты несомненно подлежат утилизации, однако часто встречаются и те, которым можно дать второй шанс, в таком случае правильным будет реставрация или ремонт милого душе старого шкафа. Такой подход позволит сэкономить на приобретении новой мебели, и получить обновленные предметы мебели без особых затрат времени и усилий. Сейчас существует немало способов реставрации мебели – покраска, роспись, декупаж, обклеивание пленками с имитацией различных материалов и т.д. Каждый может выбрать способ по своему вкусу и с использованием наиболее подходящих материалов. Авторский шкаф, отреставрированный своими, руками будет прекрасно смотреться в спальне или гостиной.
Если вы всерьез взялись за реставрацию шкафа, то начинать нужно с демонтажных работ. Разборку старой мебели следует проводить аккуратно. Отслужившие элементы крепежа, старую фурнитуру нужно демонтировать не спеша, не допуская появления дополнительных повреждений материала, из которого сделан шкаф.Чтобы не пропустить даже мельчайших дефектов, лучше разобрать мебель полностью. Теперь необходимо удалить старый лак и краску, для этого наносим кистью или стальным шпателем на всю поверхность шкафа специальную смывку. Затем нужно тщательно очистить поверхность при помощи шпателя и жёсткой шлифовальной бумаги. Теперь поверхность шкафа однородно чистая, сухая и шершавая и готова для обработки грунтовкой по дереву. Грунтовка выбирается в зависимости от вида финишной отделки. И только после этого приступаем к оформлению обновленного шкафа.
Если же у вас нет желания и времени на полную реставрацию, или же шкаф вас полностью устраивает, нужно лишь подтянуть, да подлатать, то рассмотрим несколько несложным манипуляций, которые позволят вам отремонтировать шкаф своими руками.
Если шарнирные навесы у дверцы шкафа расшатались и ослабли, дверцы могут провиснуть, что приведет к их заклиниванию. В первую очередь нужно подтянуть все винты. Если они в дереве уже не держатся, нужно ввернуть новые, более длинные, насколько это позволяет толщина дерева. Если это невозможно, в старые отверстия следует вклеить кусочки спички или заполнить отверстия замазкой для дерева. И в том, и другом случае винты будут держаться.
Если вы взялись за реставрацию старого кухонного шкафа, то скорее всего столкнетесь с проблемой липких и жирных ящиков. Уксус является хорошим, естественным, универсальным очистителем, который может очистить кухонные шкафы и удалить жирный налет. Попробуйте использовать раствор, состоящий наполовину из уксуса и наполовину из воды, для шкафов, которые просто нуждаются в регулярной чистке. Удалить жирный налет можно неразбавленным уксусом или лимонным соком. Паста, сделанная из пищевой соды и воды, также является хорошим очистителем. Если же загрязнения слишком сильные, то скорее всего вам необходимо будет снять старый слой лака и краски, чтобы освежить ящики.
Отсутствующие или сломанные ручки шкафа – это повод для обновления и творчества. Оригинальная старинная или актуальная новая фурнитура поможет вам преобразить надоевший шкаф или комод без лишних трат, не прибегая к глобальным перестановкам и замене мебели.Сегодня существует большой выбор мебельных ручек разных форм, цветовых решений и из разных материалов и покрытий. Ручки для шкафов – это яркий элемент интерьера, который способен изменить облик привычной мебели, придать ей новое «звучание» и стать стильной изюминкой современных платяных и кухонных шкафов.
Часто на старом шкафу, в результате неумелого декора или детских игр, обнаруживаются липкие следы от наклеек или скотча, которые несомненно портят внешний вид мебели. Чтобы от них избавится нанесите небольшое количество растительного масла на ватный тампон, тряпочку или губку и тщательно протрите липкую поверхность. Этот способ не оставит царапин и потертостей на очищаемой поверхности. После того, как липкий след сойдет, уберите масло мыльным раствором. Хорошо подойдет здесь средство для мытья посуды. Такой способ подходит для полированной мебели и пластика.
Если Вам досаждают постоянно хлопающие дверцы шкафа, то очень просто поменять в них обычные петли на петли с доводчиками. Сделать это совершенно просто – все места под крепления соответствуют стандартным отверстиям, в которые установлены старые петли. Также у этих петель существуют регулировки в 3 плоскостях. Если Вы немного ошибетесь при установке, и дверцы будут не совсем ровно висеть, это легко исправить с помощью соответствующих регулировок.
Если дверца шкафа заедает или открывается сама по себе, причиной, как правило, является то, что шкаф не стоит горизонтально. Отрегулировав его горизонтальное положение, Вы избавитесь от этой проблемы.
Иногда повреждения на древесине смотрятся эффектно, придавая мебели винтажный облик, особенно, если это умело подчеркнуть при реставрации краской или фурнитурой. Однако, бывают ситуации, когда царапины только портят внешний вид мебели и с ними приходится что-то делать. Чтобы «залечить» все трещинки и царапины на поверхности древесины, вам понадобится специальная шпатлёвка по дереву и мягкий резиновый шпатель. Все дефекты затираются шпатлёвкой и по мере высыхания шлифуются мелкой шлифовальной бумагой.
Дно ящиков редко выдерживает многолетние нагрузки, которым подвергается шкаф, принадлежавший когда-то бабушке. Тем не менее это поправимо. Для ремонта ящиков наиболее эффективно использовать мебельные скобы. Сначала необходимо удалить старый крепеж, а затем закрепить скобами дно по периметру.
В результате таких несложных манипуляций вы самостоятельно справитесь с ремонтом старого шкафа, сохранив в доме предмет, наполненный семейными воспоминаниями и сэкономив на новой мебели.