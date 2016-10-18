Как обновить старый шкаф?

Дно ящиков редко выдерживает многолетние нагрузки, которым подвергается шкаф, принадлежавший когда-то бабушке. Тем не менее это поправимо. Для ремонта ящиков наиболее эффективно использовать мебельные скобы. Сначала необходимо удалить старый крепеж, а затем закрепить скобами дно по периметру.

В результате таких несложных манипуляций вы самостоятельно справитесь с ремонтом старого шкафа, сохранив в доме предмет, наполненный семейными воспоминаниями и сэкономив на новой мебели.