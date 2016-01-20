Что нужно знать при аренде квартиры?

Собираетесь снять свою первую квартиру? Поздравляем с первым шагом к самостоятельной жизни! Аренда квартиры – не такое уж простое дело, каким может показаться. При заключении контракта с вашим арендодателем стоит учитывать множество важных деталей, чтобы спокойно и без лишних хлопот и финансовых потерь наслаждаться жизнью в вашем новом жилище.
Наши советы пригодятся и тем, кто уже попадал впросак при снятии квартиры в аренду и хотел бы избежать неприятностей в будущем.
Арендаторам следует особо отметить следующие моменты в договоре:
срок договора;
способы, размер и сроки оплаты;
условия об оплате коммунальных платежей, электроэнергии и телефонных переговоров;
опись имущества, находящегося в квартире и его состояние;
естественный износ интерьера и предметов, находящихся в квартире.
Когда собственник у жилого помещения один, это достаточно удобно, именно он и будет подписывать договор найма, также эту процедуру может выполнить его доверенное лицо (в этом случае его полномочия заверяются нотариально). Ситуация становится сложнее, если собственников несколько – сдать такую квартиру в аренду можно только тогда, когда на это согласны все, кто имеет право на долю собственности, поэтому сдать жилое помещение без согласия других владельцев просто невозможно. В идеале, договор должен быть заверен подписью каждого собственника или его официального представителя (допустим, что кто-то из владельцев – несовершеннолетний ребенок, в этом случае от него имени выступать будет родитель). Но если кто-то из них не может лично присутствовать при подписании договора, тот, кто занимается сдачей квартиры в аренду, может взять у него нотариальную доверенность на свое имя. Также он может предъявить согласие всех прочих собственников, которое тоже нужно заверять нотариально.
Что делать, если наймодатель не может предъявить всех нужных документов? В этой ситуации лучше всего отказаться иметь с ним дело и поискать другую квартиру. Имейте в виду: договор, который не соответствует нормам законодательства, может быть признан недействительным, и проблемы при этом возникнут у арендатора.
И еще одно, о чем мы часто забываем: не забывайте заранее продумать свои действия, сразу решить, что будет указано в договоре, а перед тем, как ставить свою подпись – обязательно прочитать то, что подписываете.
Самое главное, о чем часто забывают неопытные съемщики – проверка арендодателя. Попросите собственника показать вам паспорт, лучше пусть это будет оригинал, а не ксерокопия. Проверьте каждую страницу, любая отметка, не предусмотренная закономб делает паспорт недействительным.
Проверьте свидетельство о праве собственности. Это главный документ, который подтверждает право собственности на недвижимость. До 2000 г. выдавалось свидетельство о собственности на жилище, а с 1 октября 2013 года вместо свидетельства о государственной регистрации права может выдаваться выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).
Вместе со свидетельством о регистрации права собственности и выпиской из ЕГРП, попросите продавца показать правоустанавливающие документы на квартиру, то есть документы, по которым продавец приобрел право собственности на квартиру.
Существует несколько видов таких документов: свидетельство о праве собственности, договор дарения, договор купли-продажи, свидетельство о наследовании, свидетельство о приватизации. Если квартира относится к жилищно-строительному кооперативу (ЖСК), попросите у продавца свидетельство о выплаченном пае.
Не перепутайте эти документы с различными свидетельствами
о правовой регистрации,
о внесении в реестр собственников, выданные БТИ, местными комитетами по управлению имуществом и фондами имущества, иными органами местного самоуправления. Они не могут заменить свидетельство о праве собственности и выписку из ЕГРП.
Не забудьте проверить все предоставленные вам документы на отсутствие исправлений, в том числе в дате и регистрационном номере. Печати и подписи должны быть четкими.
Кроме очевидных вещей (срока действия договора, размера арендной платы и т. д.), имеет смысл указать, например, время, в которое арендодатель может посетить квартиру, а также в течение какого срока он должен предупредить об этом нанимателя. Кроме того, всегда полезно вместе с договором оформить акт приема-передачи имущества с указанием дефектов, чтобы арендодатель не заставил вас отвечать за сломанный телевизор, отвалившиеся дверцы на старой стенке или продавленный диван, испорченные задолго до вашего появления в этой квартире.
Если согласно договора коммунальные услуги оплачиваете вы, обязательно заведите себе отдельную папку для всех чеков и квитанций – она может пригодиться в случае возникновение конфликта. Заводить домашнее животное без согласования с арендодателем крайне не рекомендуется, некоторые квартировладельцы очень негативно рагируют на кошек и, тем боле, на собак на своей жилплощади. В некоторых случаях это может быть даже отдельным пунктом договора, но, в принципе, можно вполне нормально договориться и на словах, если подойти правильно к вопросу.
Кроме того, специалисты рекомендуют при внесении арендной платы брать с владельца квартиры расписку в получении денег, чтобы при возникновении конфликтной ситуации вы могли предъявить доказательства того, что с вашей стороны нарушений не было и вы не остались в должниках. В расписке необходимо указывать период, за который совершается платеж, а также сумму, которую вы передали арендатору. Этот документ должен быть обязательно подписан не только вами, но и хозяином арендованной квартиры.
Есть такое понятие – естественный износ квартиры. Вы не аморфные существа, передвигающиеся по воздуху. Если в квартире кто-то живет, происходят неотвратимые процессы устаревания, изнашивания, стирания и тд. Однако арендная плата – это доход с заложенными в него рисками и издержками. Поэтому за поврежденное имущество нужно платить, а за естественный износ – нет, если это не оговорено особо в договоре.
Не смущайтесь и обговорите подобные моменты отдельно. В большинстве случаев можно и не прописывать их в договоре. Сделайте это хотя бы для того, чтобы потом не пришлось делать капитальный ремонт или возмещать стоимость тех вещей, которые были сломаны или разбиты до вселения. Как мы уже упоминали, лучше всего составить акт приема-передачи, в котором описывается квартира и ее состояние, причем ценные вещи и технику указать особо, чтобы избежать любых возможных недоразумений по этому поводу.
Иногда случается так, что арендодатель крайне отрицательно относится к тому, что на сданной жилплощади вдруг обнаруживаются другие люди, даже если это внезапно приехавший в командировку друг или очень понравившаяся девушка/парень. С другой стороны, бывает и так, что сам хозяин квартиры вдруг в улдьтимативной форме может потребовать, чтобы наниматель согласился ночь-другую потерпеть какого-нибудь родственника или друга владельца квартиры. Понятно, что такие выпады понравятся далеко не всем это нравится, поэтому на всякий случай это тоже можно заранее прописать в договоре.
В договоре надо обязательно обговорить вопрос о возможных визитах. Это поможет урегулировать вопросы с проверкой. Обычная практика такова: наймодатель посещает квартиру раз в месяц, приезжая за арендной платой, заранее предупредив нанимателя по телефону о своем визите.
Кто-то относится к сдаваемой квартире как к средству зарабатывания денег, а кто-то – слишком трепетно и боязливо и потому решает, что вправе посещать ее в любое время и контролировать жизнь нанимателя. По закону же нанимает имеет полное право требовать от хозяина квартиры не приходить без предупреждения и тем более, когда в квартире никого нет.
Допустим, вам хотелось бы, чтобы арендодатель посещал квартиру не чаще раза в месяц, причем оповестить об этом он должен по телефону и не позже, чем за три дня до даты визита. Укажите это в договоре, и если владелец жилплощади неожиданно приедет к вам, вы сможете напомнить ему, что в договоре есть соответствующий пункт, и что он обязан его выполнять.
Рано или поздно со съемной квартиры придется съехать. Как правильно расторгнуть договор? Самый простой вариант – это выехать из жилья по истечении срока его действия, когда к указанному в документе времени наниматель обязан освободить занимаемую им жилплощадь.
Если же речь идет о досрочном расторжении, то здесь возможны варианты. Например, если инициатором досрочного расторжения выступает хозяин, то можно указать в договоре, что в данных обстоятельствах он должен хотя бы частично возместить нанимателю сумму, потраченную им на поиск жилья.
Если деньги были уплачены вперед, квартировладельцу придется вернуть их арендатору. Если же досрочно расторгнуть договор желает сам арендатор, то задаток, конечно, останется у владельца жилого помещения.