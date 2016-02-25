Ваш интерьер надоел вам до слез? Вот 6 способов его обновления!

Вложив много сил, времени и финансовых ресурсов в ремонт собственного дома, кажется, что он будет актуальным всегда. Но проходит немного времени и окружающая обстановка приедается и начинает раздражать. Как не впасть в депрессию от того, что пропала гармония и жилище уже не вдохновляет вас?
Давайте разбираться вместе!
Во-первых, запомните: решение что-то изменить вокруг себя - это уже половина успеха! Далее вам понадобится не растерять первоначальный насртой и выкроить немного времени для реализации задуманного.
Предлагаем несколько доступных способов обновления интерьера, которые моментально преобразят ваше жилище. Изучайте и действуйте!
шалес мужской душой
Вполне возможно, что интерьер вашего дома вам надоел по причине отсутствия в нем чего-то увлекательного. Попробуйте добавить в родные стены какую-нибудь зрелищную деталь – и дизайн преобразится до неузнаваемости.
Сегодня очень модно использовать для украшения помещений фитодекор. Расположив его на небольшом участке стены, можно добиться потрясающих результатов.
Взгляните, насколько изменило пространство гостиной яркое зеленое панно на центральной стене. Благодаря дополнительному декору в виде оленьей головы, создается впечатление, что вы находитесь в лесу, в окружении живой природы.
Существует много способов сделать ваш дом более увлекательным. Помимо настенного фитодекора, можете использовать световые инсталляции, необычную мебель и люстры, а также произведения искусства.
Для всех почитателей национальных традиций в интерьере предлагаем простой, но действенный способ его обновления.
Возможно, у вашей бабушки сохранился исправный самовар, который она с радостью передаст вам в наследство? Или традиционный сервант ей хочется заменить на что-то более современное? Рекомендуем смело принимать подобные подарки, или же искать нечто похожее в антикварных магазинах. Кроме того, что эти вещи обладают шлейфом старины, они являются довольно практичными и удобными в эксплуатации. Вместе со своим аутентичным внешним видом, они привнесут в ваш дом частичку русской истории и традиций в интерьере.
Обратите внимание, как в столовой комнате на фото гармонично переплелись современные предметы и элементы старины. Такой микс сегодня очень популярен, ведь он делает дизайн неповторимым и уникальным.
Чтобы сделать интерьер интересным и не похожим на другие, забудьте о предметах массового производства и типичном декоре. Найдите что-то уникальное, а еще лучше – сделайте это самостоятельно.
В качестве исходного материала могут быть задействованы самые разнообразные предметы. Например, деревянные палетты, ящики из-под вина или стальные бочки. Пример их повторного использования представлен на фото.
Стильный журнальный столик из бочки станет украшением вашего интерьера. Его дизайн не утратит своей актуальности даже спустя много лет, ведь такие вещи не стареют. Не бойтесь быть особенным и окружать себя необычными экспонатами.
Удивительным образом можно обновить интерьер своей квартиры, изменив цветовые акценты в дизайне. Придерживаясь выбранного направления, вы сможете существенно видоизменить все вокруг себя.
Дизайнеры не рекомендуют использовать одновременно большое количество различных цветов в интерьере. Поэтому выберите один или два любимых и наполняйте пространство их всевозможными оттенками и вариациями. Следуя такому подходу, вы докажете, что выбирая меньшее количество цветов для оформления, можно применять на самом деле больше различных полутонов.
На фото можно оценить удачный пример реализации данной идеи. Отдавая предпочтение пастельной гамме, в частности бежевым и песочным оттенкам, удается сделать комнату довольно интересной и разнообразной. Важно сочетать не только цвета, но и текстуры используемых материалов.
Обновляя окружающее пространство, важно сделать его персонализированным, то есть наполнить личными деталями.
Что вас вдохновляет? Музыка, книги, фотография, путешествия? Определите собственные предпочтения и придумайте, как их отобразить в дизайне.
Например, если вы любитель красочных кадров и не на шутку увлекаетесь фотографией, разместите на одной из стен небольшой коллаж из снимков собственного авторства. Чтобы композиция выглядела целостно и гармонично, подберите красивые рамки в единой стилистике.
Преимуществом подобного украшения является не только его уникальность, но и возможность продемонстрировать всем гостям свою творческую душевную организацию. Чтобы постоянно обновлять декор стены, меняйте фотокарточки время от времени.
Среди огромного разнообразия материалов, образцы природного происхождениями остаются наиболее популярными. Наполняя жилище различными предметами с натуральным составом, вы не только обезопасите здоровье свое и своих близких, но и сделаете дизайн интерьера домашним и уютным.
Вариантов для подобного оформления существует множество. Это дерево, текстиль, стекло, керамика, камень, солома, водоросли. Из этих и других материалов создаются уникальные предметы интерьера самого разного предназначения.
На фото можно увидеть стильные люстры, обеденный стол, табурет, деревянное покрытие на полу и потолке, а также мягкий текстиль. Комбинация таких материалов наполняет окружающее пространство теплом и спокойствием. Они подарят вам не только эстетическое удовольствие, но и приятные тактильные ощущения.