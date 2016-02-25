Ваш интерьер надоел вам до слез? Вот 6 способов его обновления!

Вложив много сил, времени и финансовых ресурсов в ремонт собственного дома, кажется, что он будет актуальным всегда. Но проходит немного времени и окружающая обстановка приедается и начинает раздражать. Как не впасть в депрессию от того, что пропала гармония и жилище уже не вдохновляет вас?

Давайте разбираться вместе!

Во-первых, запомните: решение что-то изменить вокруг себя - это уже половина успеха! Далее вам понадобится не растерять первоначальный насртой и выкроить немного времени для реализации задуманного.

Предлагаем несколько доступных способов обновления интерьера, которые моментально преобразят ваше жилище. Изучайте и действуйте!