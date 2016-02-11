Подобрать правильное освещение для каждой комнаты в квартире не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого не достаточно только лишь красивых светильников – нужно их грамотно расположить и сочетать между собой.

Чтобы освещения в комнате было достаточно, стоит учитывать специфику конкретного помещения. И если для спальни, где вы сосредоточены на отдыхе, вполне достаточно приглушенного света от люстры в центре, то кухня должна быть освещена максимальным образом.

Чтобы справиться с данной задачей, используют разнообразные виды светильников, комбинируя в кухонной зоне несколько видов последних. Благодаря огромному ассортименту осветительных приборов, можно организовать на своей кухне яркую и функциональную подсветку.

Предлагаем рассмотреть все разнообразие возможных вариантов, оценив лучшие идеи кухонного освещения.