Подобрать правильное освещение для каждой комнаты в квартире не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого не достаточно только лишь красивых светильников – нужно их грамотно расположить и сочетать между собой.
Чтобы освещения в комнате было достаточно, стоит учитывать специфику конкретного помещения. И если для спальни, где вы сосредоточены на отдыхе, вполне достаточно приглушенного света от люстры в центре, то кухня должна быть освещена максимальным образом.
Чтобы справиться с данной задачей, используют разнообразные виды светильников, комбинируя в кухонной зоне несколько видов последних. Благодаря огромному ассортименту осветительных приборов, можно организовать на своей кухне яркую и функциональную подсветку.
Предлагаем рассмотреть все разнообразие возможных вариантов, оценив лучшие идеи кухонного освещения.
На современных кухнях довольно часто можно встретить островные конструкции в виде обособленного сооружения в центре комнаты. Это не только удобно, но и невероятно красиво.
Для комфортной эксплуатации кухонного острова нужно организовать над ним качественное освещение, поскольку основного света в комнате будет маловато. Самый простой способ достигнуть этого – расположить светильники в этой зоне.
Именно такой пример реализован на фото. Стильные светильники грациозно свисают над кухонным островом и обеденным столом, создавая яркие лучи направленного света. Дополнительно в комнате можно увидеть настенный светильник, а также встроенные в кухонный гарнитур лампы. Такая комбинация элементов не только сделает помещение ярким, но и станет дополнительной изюминкой его дизайна.
Подсветка кухонной зоны может быть выполнена несколькими способами. Различают потолочное, настенное, напольное и встроенное освещение. Давайте остановимся на первом варианте, который встречается практически на каждой кухне.
Светильники, расположенные на потолке, моментально бросаются в глаза каждому, кто попадает на кухню. Поэтому следует уделить особое внимание их эстетическим характеристикам, помимо функциональных.
Существуют несколько типов осветительных приборов, которые принято располагать на потолке. Это встроенные одиночные лампы, светильники прожекторного типа, припотолочные и свисающие люстры.
Для маленькой кухни будет вполне достаточно небольшой люстры в центре, а вот для большого помещения лучше выбрать комбинацию нескольких представленных видов. Например, точечные светильники вмонтировать по периметру комнаты, подвесные люстры – над обеденной зоной, а подсветку гарнитура сделать автономной, используя яркие светодиодные лампы.
Самым распространенным типом кухонных светильников можно с уверенностью назвать люстру. Она встречается в помещениях любой стилистики и квадратуры. И, конечно же, обе названные характеристики оказывают непосредственное влияние на выбор люстры для кухни.
Классика жанра – это массивная люстра в центре помещения. Если расположить ее над обеденным столом и выделить цветом, вы увидите ошеломляющий эффект данного подхода. Именно такой вариант можно оценить на фото.
Что касается внешнего вида кухонных люстр, то их огромное количество. Это и лаконичные модели, которые расположены у потолка, и низкосвисающие образцы, дизайн которых более привлекателен. Варьируя форму светильника, вы можете зрительно корректировать пространство. Удлиненные люстры зрительно приподнимут потолки, а шарообразные конструкции сделают вашу кухню визуально шире.
Подвесные светильники на кухне – это красиво и функционально. Такой вариант расположения устройств позволяет дополнительно осветить конкретную зону в помещении, направив мощный поток искусственного света точно на нее.
Подвесные светильники встречаются как в центре кухонного пространства, так и над обеденным столом, островом и рабочей зоной. Для создания более привлекательного интерьера дизайнеры рекомендую использовать несколько однотипных светильников. Это сделает подсветку выбранной зоны ярче, а также дополнительно украсит комнату.
Сегодня на кухнях можно встретить интересные конструкции, на которых расположена различная утварь – черпаки, сковородки, кастрюли. Это так называемые подвесные держатели. Чаще всего они размещены над кухонным островом в центре комнаты, что делает их акцентной точкой помещения. Требуют ли они особого освещения?
Если подобные сооружения совмещены с вытяжкой, то света от встроенных в ее корпус ламп может быть вполне достаточно. Для тех случаев, когда подвесные держатели установлены автономно, их следует подсветить. Это можно сделать, разместив светильник в центре конструкции, либо же несколько точечных ламп вокруг нее.
Установив на своей кухне красивый гарнитур из напольных и навесных шкафчиков, продумайте дополнительную подсветку этой зоны. Дело в том, что основного света в помещении, как правило, не хватает для того, чтобы рабочее место хозяйки освещалось в достаточной мере.
Благодаря современным подходам есть отличное решение данной задачи – подсветка нижней части шкафов. Она может быть совершенно автономной, в виде светодиодных лент, или же встроенной, когда точечные лампы вмонтированы в нижнюю область мебели.
Вы можете подобрать различную мощность освещения, а также цвет – мягкий, холодный или дневной. Особенно эффектно выглядит разноцветная подсветка рабочей зоны. Следует отметить, что помимо высоких эстетических характеристик, такие осветительные элементы недорогие, безопасные и весьма долговечные.