Способы использовать воду в саду

Воду легко можно заставить двигаться, создавая динамичные украшения в саду в виде каменистых ручьев, ниспадающих каскадов и нитей водопадов. Причем для всего этого разнообразия вполне достаточно использовать естественные особенности рельефа на вашем участке, лишь придав небольшую вариативность течению воды.

Выложите тропинку из камней среди тенистых крон влаголюбивых кустов и ручеек будет равномерно орошать их корни. Проведите путь ручейка рядом с садовой беседкой и тихую атмосферу летнего отдыха дополнит умиротворяющая мелодия журчания воды и прохладная свежесть.