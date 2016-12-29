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Способы использовать воду в саду

Перла Вереника Перла Вереника
Kompletter Garten St. Goarshausen, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
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Природные материалы – неиссякаемый источник для вдохновения. Каждый из них имеет свою глубокую и многогранную философию. Вода – это и мягкость, женственность, и могучая жизненная сила. В ландшафтном дизайне используется все многообразие форм этой стихии. 

Плавательный бассейн

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад в рустикальном стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Жаркий летний день вмиг может преобразиться из душного ожидания вечерней прохлады в звонкий смех пляжного купания, искристые брызги воды в солнечных лучах и беззаботный отдых в шезлонгах под зонтиками. Конечно, для такого моментального фокуса нужно как всегда заранее потрудится и оборудовать в своем саду плавательный бассейн. Но, согласитесь, такое использование воды и свободной площадки – чрезмерно притягательно как для взрослых, так и для детей. Конструктивно садовый бассейн вовсе не должен представлять из себя нечто монументальное, для начала можно приобрести надувной бассейн и сделать вокруг него удобную площадку для отдыха. 

Садовый пруд

Kompletter Garten St. Goarshausen, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в стиле модерн
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Водная гладь и зелень кустов – одно из лучших сочетаний в ландшафтном дизайне. Горизонтальная плоскость и вертикали. Спокойная, плавная, глубокая энергия воды и динамизм, стремительность и свежесть растений – питают и балансируют друг друга. Любой водный объект – от ручья до озера, это живая система. И садовый пруд при всей искусственности своего происхождения – такой же живой организм, испытывающий периоды большей и меньшей активности, болезни и спады. 

Каскады и ручьи воды

Strumyk w ogrodzie, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад Бассейны и водоемы
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Воду легко можно заставить двигаться, создавая динамичные украшения в саду в виде каменистых ручьев, ниспадающих каскадов и нитей водопадов. Причем для всего этого разнообразия вполне достаточно использовать естественные особенности рельефа на вашем участке, лишь придав небольшую вариативность течению воды. 

Выложите тропинку из камней среди тенистых крон влаголюбивых кустов и ручеек будет равномерно орошать их корни. Проведите путь ручейка рядом с садовой беседкой и тихую атмосферу летнего отдыха дополнит умиротворяющая мелодия журчания воды и прохладная свежесть.

Тихая заводь

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Укромное пространство внутренних двориков,  тенистых уголков сада дополнит тихая водная гладь неглубоких заводей. Составьте  умиротворяющую композицию: массивные глыбы камней, возвышающихся над водным спокойствием, легкие зонтики речной травы, длинные ветви плакучей ивы, ниспадающие шатром до земли, маленькая садовая лавочка на двоих.

Фонтан в саду

Landschappelijke tuin met Wellness, Stam Hoveniers Stam Hoveniers Сад Бассейны и водоемы
Stam Hoveniers

Stam Hoveniers
Stam Hoveniers
Stam Hoveniers

Шумные брызги и изящность взвивающихся струй – классическое украшение на фоне садовой зелени. Фонтаны столь разнообразны по своим формам, а ведь основа любой такой водной конструкции – все тот же простой насос. И тем не менее, есть что-то завораживающее в высоких каскадах водных брызг. Поэтому смело беритесь за оборудование такой конструкции на своем садовом участке – от вас не потребуется создание каскадов Петергофа для получения оригинального и впечатляющего ладшафта. Какой стиль вам ближе – пенящиеся каскады, музыкальный или вращающийся фонтан? Еще одна новинка – прозрачные светящиеся чаши фонтанов, великолепно дополняющие вечерний вид сада. 

Миниатюрный пруд в кадке

Clarisco, creare paisagismo creare paisagismo Сад в стиле модерн
creare paisagismo

creare paisagismo
creare paisagismo
creare paisagismo

В беседке, на терассе, даже на балконе в квартире – можно использовать малые формы водного дизайна. Все гениальное – просто. Берем красивую кадку, наливаем воду – и готов ваш домашний пруд. Кстати, водные растения прекрасно приживаются в таких мини-прудах: нежная кувшинка, ситник, речной хвощ, водяные гиацинты. Ухаживать за такой красотой также просто, как и за обычной клумбой – срезайте увядшие листья и цветы, убирайте мусор из воды.

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А как вы используете воду в своем саду - кроме полива?

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