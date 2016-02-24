Идеи цветовых схем в интерьере кухни

При обустройстве и ремонте, цвет в интерьере кухни становится для нас одной из первостепенных задач. Ученые давно доказали, что цвета, которые окружают нас дома, влияют на самочувствие и даже на аппетит. Учение Фен-шуй также не обходит их значение в дизайне интерьеров. Сегодня мы поговорим не только о свойствах цветов, но и о том, как выбрать цвет кухни, как подобрать цвет стен и покрытия для пола, и наиболее удачные сочетания цветов в интерьере кухни.
Выбор определенной цветовой палитры зависит от множества объективных и субъективных факторов: специфики и предназначения помещения, характера, темперамента, возраста, стиля жизни проживающих в нем людей и, безусловно, от того эмоционального эффекта, которого вы хотите добиться.
Выбор цвета кухонного гарнитура зависит от того, какой бы вы хотели видеть кухню после окончания всех работ. Она может быть спокойной или тонизирующей, эффектной или умиротворяющей, яркой или нежной. Рассмотрим основные правила и советы дизайнеров по выбору расцветки для кухонного гарнитура:
- В одном кухонном гарнитуре не следует применять более двух цветов.
- Если кухонный гарнитур оформлен двумя цветами, то цвет верхних шкафов по тональности должен быть светлее нижних.
- Однотонная кухня лучше выглядит, если она сделана из расцветок: от светло-бежевого до темно-коричневого, приятных, спокойных и не слишком броских оттенков. Однотонная кухня хорошо смотрится, если помещение кухни не большое.
- Доминирующим цветом в гарнитуре должен быть только один цвет, если гарнитур выполняется в разных цветах.
- Разные цвета кухонного гарнитура должны сочетаться друг с другом.
Отправной точкой в оформлении интерьера кухни должна являться именно мебель. Если вы планируете приобрести яркую по цвету мебель, стены желательно сделать спокойных, нейтральных расцветок. И, наоборот, однотонный и не яркий кухонный гарнитур требует более броских, контрастных стен и окружающего декора.
Расцветка кухонного стола не должна входить в конфликт с общим цветовым решением интерьера. Единственным исключением может стать яркий дизайнерский акцент, но в этом случае оттенок или цвет обеденного стола должен сочетаться с каким-либо предметом или элементом на кухне, создавая с ним единую композицию.
Сиденья стульев, в этом случае, рекомендуется выбирать немного светлее или темнее внешней поверхности стола, чтобы не произошло визуального сливания.
Не стоит забывать, что основным акцентом в оформлении кухни должна стать гармония, без которой интерьер будет выглядеть хаотично и неуютно. Поэтому при выборе стола для кухни следует руководствоваться разумными мотивами.
Стены на кухне лучше всего красить в светлые, голубоватые или зеленоватые тона. Они создают ощущение прохлады и расширяют пространство маленькой кухни. Также кухню можно покрасить в яркие насыщенные оттенки. Например, оранжевый и красный будут стимулировать аппетит, а синий и зеленый подойдут тем, кто следит за фигурой.
Лучшее решение для пола на кухне – это керамическая плитка. Выбирать напольную плитку нужно, исходя из следующих рекомендаций:
- Желательна шероховатая, а не гладкая фактура – чтобы вы не поскользнулись, если случайно прольете жидкость. С другой стороны, не ровные поверхности сложнее в уборке.
- Пол обязательно должен быть устойчивым к износу – показатели истираемости не ниже 3-4 класса прочности (такое покрытие долго не требует замены).
- Цвет и текстура покрытия должны соответствовать выбранному стилистическому решению.
- Лучше всего, если плитка пола повторяет цвет гарнитура, или нижней его части.
- Эффектно смотрится контрастирующие друг с другом пол и фартук.
- Напольный кафель может быть в тон стен.
- А может соответствовать цвету фартука, если фартук однотонный.
- Если фартук яркий, то дизайн пола должен быть сдержанным и наоборот.
Можно также комбинировать материалы – например, кафель, имитирующий дерево, сочетать с узорчатыми бордюрами, создавая роскошную имитацию дворцового паркета. А в рабочей зоне можно выполнить диагональную укладку, чтобы еще больше разграничить помещение.
О бытовой технике на кухне забывают. Выбирают по техническим характеристикам, наличию функций, не вспоминая о цвете и дизайне. Такой подход ошибочен.
В нашем подсознании укоренилось мнение, что холодильник и плита должны быть белого цвета. Конечно, это классика. Но кто сказал, что необходимо ей следовать?
Встраиваемая варочная поверхность и духовка должны сочетаться между собой и всей кухней по цвету и дизайну. Они могут, как контрастировать с остальными элементами, так и быть одного тона с ними.
Бывает, невозможно подобрать холодильник, идеально вписывающийся в конкретный интерьер. Встраиваемая модель – идеальный выход. Холодильник будет выглядеть как обычный пенал. Вы избежите нежелательного белого пятна. Оговорите исполнителем заказа изготовление дополнительного фасада для холодильника.
Хотите изюминки? Обратитесь к аэрографам. Художник изобразит на холодильнике любой узор или картину. Интерьер кухни станет уникальным и необычным.
Цвет холодильника не должен зависеть от дизайна другой бытовой техники. Есть лишь одно исключение: приборы в цвете металла (серебристые, «стальные») принято дополнять хотя бы одним-двумя предметами техники в аналогичном исполнении. Такой холодильник, конечно, акцентным не является.
Нет строгих правил, регламентирующих выбор цвета штор, но есть варианты. Для экономных хозяек рекомендуем выбирать цвет штор под цвет мебели и обоев. Шторы – это тот элемент декора, который позволяет при минимуме сил и затрат изменить внешний вид помещения в любое время. Шторы могут вообще ни с чем не сочетаться по цвету, но вписываться в интерьер по фасону, текстуре, рисунку, стилю. Но для такого смелого выбора необходимо дизайнерское чутье или помощь профессионального дизайнера.
Светлые легкие шторы способны значительно расширить пространство, создать ощущение света и спокойствия. В этом случае отличным решением могут стать шторы под цвет стен. Выбирать ткань лучше однотонную или с крупным орнаментом – мелкий рисунок создает ощущение неопрятности. Нарядно будут выглядеть шторы в крупную полосу, клетку или с цветами.
Несмотря на свойство расширять пространство, в чистом виде белый цвет слишком агрессивен, лучше смягчать его любыми добавлениями розового, кофейного, бежевого или сочетать с другими цветами.
Если вы хотите, чтобы шторы не выделялись, а служили фоном для остальной обстановки, выбирайте однотонные нейтральные цвета и избегайте складок. Если в комнате яркие узорные обои, то выбирайте однотонные шторы, а если цвет стен выполнен в нейтральных тонах, повесьте шторы с рисунком, соответствующим интерьеру кухни.