Идеи цветовых схем в интерьере кухни

Выбор цвета кухонного гарнитура зависит от того, какой бы вы хотели видеть кухню после окончания всех работ. Она может быть спокойной или тонизирующей, эффектной или умиротворяющей, яркой или нежной. Рассмотрим основные правила и советы дизайнеров по выбору расцветки для кухонного гарнитура:

- В одном кухонном гарнитуре не следует применять более двух цветов.

- Если кухонный гарнитур оформлен двумя цветами, то цвет верхних шкафов по тональности должен быть светлее нижних.

- Однотонная кухня лучше выглядит, если она сделана из расцветок: от светло-бежевого до темно-коричневого, приятных, спокойных и не слишком броских оттенков. Однотонная кухня хорошо смотрится, если помещение кухни не большое.

- Доминирующим цветом в гарнитуре должен быть только один цвет, если гарнитур выполняется в разных цветах.

- Разные цвета кухонного гарнитура должны сочетаться друг с другом.

Отправной точкой в оформлении интерьера кухни должна являться именно мебель. Если вы планируете приобрести яркую по цвету мебель, стены желательно сделать спокойных, нейтральных расцветок. И, наоборот, однотонный и не яркий кухонный гарнитур требует более броских, контрастных стен и окружающего декора.