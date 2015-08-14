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Стеклянная плитка для кухни

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Kitchens, Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Кухня в стиле кантри
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Взявшись за ремонт кухни, один из ключевых вопросов, который встает перед хозяевами жилища является отделка рабочей кухонной зоны. Варианты отделки разнообразны: это могут быть моющиеся обои, штукатурка, пластик, дерево, а также плитка, разновидность которой является тоже неоднородной. В данной статье речь пойдет о таком варианте облицовки кухонных стен, как стеклянная плитка.

В последние годы облицовка стен данным материалом становится все более популярной. Стеклянная плитка появилась на рынке значительно позже керамической. Сейчас стеклянная плитка применяется в различных сферах строительства и дизайна  - как для облицовки внутренних поверхностей, так  и для создания декоративного покрытия снаружи. Стеклянная плитка подходит практически для всех вариантов интерьеров, комбинируется со всеми видами отделочных материалов, вписывается и в современные, и в исторические, и в естественные интерьеры. 

Очень часто стеклянная плитка применяется для облицовки фартука в кухне.Это объясняется тем, что стекло – очень функциональный, долговечный и гигиеничный материал.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы декорирования стен кухни стеклянной плиткой.

Практичность стеклянной плитки для кухни

Painted kitchen, Clachan Wood Clachan Wood КухняШкафы и полки
Clachan Wood

Painted kitchen

Clachan Wood
Clachan Wood
Clachan Wood

Плитка из стекла очень практична и имеет очень продолжительный срок эксплуатации. Она стала востребованной для отделочных работ не только благодаря своей красоте, но также из соображений долговечности и надежности. Многие годы такой материал сохраняет прекрасный внешний вид, при этом, не испытывая деформации.

Стекло или керамика?

Квартира в старинном московском доме 1907 года, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova КухняРаковины и краны
Irina Tatarnikova

Квартира в старинном московском доме 1907 года

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Начнем с описания практических характеристик стеклянной плитки. Данный вид облицовки по своим физическим и техническим параметрам превосходит керамическую. Стеклянная плитка прочнее, долговечнее, не боится влажности. Кроме того, ее легко мыть, так как её поверхность не такая пористая, как у керамической и, следовательно, она не впитывает запахи и загрязнения.

Выбор стеклянной плитки

Яркая индивидуальность в типовой квартире Anna Clark Interiors Кухня в стиле модерн
Anna Clark Interiors

Яркая индивидуальность в типовой квартире

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Стеклянная плитка может принимать самые разнообразные формы и фактуры, размеры и цвета. Существует даже ручной работы, правда стоит она несколько дороже. Мозаичная стеклянная плитка часто используется в интерьере кухни и ванной в качестве разделяющей границы. Чаще всего ее подразделяют на глянцевую и матовую. Укладка стеклянной плитки стоит достаточно дорого и, возможно, целесообразно установить ее своими руками. Процесс укладки на первый взгляд может показаться довольно трудоемким, однако на самом деле это не так сложно.

Зеркальная плитка для кухни

Antique mirror glass aga splashback Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Кухня в стиле кантри
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique mirror glass aga splashback

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Одной из разновидностью стеклянной плитки является зеркальная плитка. Подобная поверхность особенно хорошо подходит для маленькой кухни, визуально расширяя стесненное пространство. Однако арактичностью зеркальная плитка, к сожалению, похвастаться не может: отпечатки пальцев, мельчайшие капельки жира будут видны как на ладони, а при уборке придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от неэстетичных разводов. 

Стеклянная плитка для увеличения пространства кухни

THESPIAN APARTMENTS - WNĘTRZA DLA WYMAGAJĄCYCH, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухня в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Использование стеклянной плитки рекомендовано для маленьких площадей, поскольку она  способна зрительно расширить маленькое пространство. В то же время в просторных помещениях она может только охладить пространство.

Натуральные оттенки

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Вариант, который будет отлично смотреться практически на любой кухне – плитка холодных бежево-серых оттенков. Подобный вариант способен зрительно увеличить пространство. Такая плитка отлично сочетается и с металлом и с деревом. Чтобы интерьер не казался чересчур серым, используйте живые цветы для декора.

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Раздолье для дизайнеров

grey-white-orange homify Кухня в стиле модерн
homify

grey-white-orange

homify
homify
homify

С помощью стеклянной плитки на кухне можно осуществить множество дизайнерских задумок. Спектр выпускаемых цветов у нее очень велик, к тому же доступны и имитации разных фактур: льда, серебра и прочие. Отлично выглядит плитка, подсвеченная изнутри – с ее помощью получится уникальный интерьер, а нанесенный на нее рисунок будет объемным и выглядеть волшебно. Дополнительно почерпнуть идеи для декорирования стен Вашей кухни можно в следующей статье.

Стеклянная мозаика

1-но комнатная квартира 37.36m², PLANiUM PLANiUM Кухня в стиле модерн
PLANiUM

1-но комнатная квартира 37.36m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Стеклянная мозаика в сравнении с керамической считается более прочной. Стекло – один из самых износостойких материалов, оно не впитывает влагу, с легкостью переносит любые перепады температур, при дополнительной обработке не царапается. Изумрудные цвета, выбранные для данной кухни, освежают ее и делают прекрасно располагающей для праздничных посиделок с друзьями.

Освещение мебели - оригинальный подход к дизайну интерьера
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