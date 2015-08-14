Стеклянная плитка для кухни

Взявшись за ремонт кухни, один из ключевых вопросов, который встает перед хозяевами жилища является отделка рабочей кухонной зоны. Варианты отделки разнообразны: это могут быть моющиеся обои, штукатурка, пластик, дерево, а также плитка, разновидность которой является тоже неоднородной. В данной статье речь пойдет о таком варианте облицовки кухонных стен, как стеклянная плитка.

В последние годы облицовка стен данным материалом становится все более популярной. Стеклянная плитка появилась на рынке значительно позже керамической. Сейчас стеклянная плитка применяется в различных сферах строительства и дизайна - как для облицовки внутренних поверхностей, так и для создания декоративного покрытия снаружи. Стеклянная плитка подходит практически для всех вариантов интерьеров, комбинируется со всеми видами отделочных материалов, вписывается и в современные, и в исторические, и в естественные интерьеры.

Очень часто стеклянная плитка применяется для облицовки фартука в кухне.Это объясняется тем, что стекло – очень функциональный, долговечный и гигиеничный материал.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы декорирования стен кухни стеклянной плиткой.