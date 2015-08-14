Стеклянная плитка для кухни

Взявшись за ремонт кухни, один из ключевых вопросов, который встает перед хозяевами жилища является отделка рабочей кухонной зоны. Варианты отделки разнообразны: это могут быть моющиеся обои, штукатурка, пластик, дерево, а также плитка, разновидность которой является тоже неоднородной. В данной статье речь пойдет о таком варианте облицовки кухонных стен, как стеклянная плитка.
В последние годы облицовка стен данным материалом становится все более популярной. Стеклянная плитка появилась на рынке значительно позже керамической. Сейчас стеклянная плитка применяется в различных сферах строительства и дизайна - как для облицовки внутренних поверхностей, так и для создания декоративного покрытия снаружи. Стеклянная плитка подходит практически для всех вариантов интерьеров, комбинируется со всеми видами отделочных материалов, вписывается и в современные, и в исторические, и в естественные интерьеры.
Очень часто стеклянная плитка применяется для облицовки фартука в кухне.Это объясняется тем, что стекло – очень функциональный, долговечный и гигиеничный материал.
Рассмотрим подробнее плюсы и минусы декорирования стен кухни стеклянной плиткой.
Плитка из стекла очень практична и имеет очень продолжительный срок эксплуатации. Она стала востребованной для отделочных работ не только благодаря своей красоте, но также из соображений долговечности и надежности. Многие годы такой материал сохраняет прекрасный внешний вид, при этом, не испытывая деформации.
Начнем с описания практических характеристик стеклянной плитки. Данный вид облицовки по своим физическим и техническим параметрам превосходит керамическую. Стеклянная плитка прочнее, долговечнее, не боится влажности. Кроме того, ее легко мыть, так как её поверхность не такая пористая, как у керамической и, следовательно, она не впитывает запахи и загрязнения.
Стеклянная плитка может принимать самые разнообразные формы и фактуры, размеры и цвета. Существует даже ручной работы, правда стоит она несколько дороже. Мозаичная стеклянная плитка часто используется в интерьере кухни и ванной в качестве разделяющей границы. Чаще всего ее подразделяют на глянцевую и матовую. Укладка стеклянной плитки стоит достаточно дорого и, возможно, целесообразно установить ее своими руками. Процесс укладки на первый взгляд может показаться довольно трудоемким, однако на самом деле это не так сложно.
Одной из разновидностью стеклянной плитки является зеркальная плитка. Подобная поверхность особенно хорошо подходит для маленькой кухни, визуально расширяя стесненное пространство. Однако арактичностью зеркальная плитка, к сожалению, похвастаться не может: отпечатки пальцев, мельчайшие капельки жира будут видны как на ладони, а при уборке придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от неэстетичных разводов.
Использование стеклянной плитки рекомендовано для маленьких площадей, поскольку она способна зрительно расширить маленькое пространство. В то же время в просторных помещениях она может только охладить пространство.
Вариант, который будет отлично смотреться практически на любой кухне – плитка холодных бежево-серых оттенков. Подобный вариант способен зрительно увеличить пространство. Такая плитка отлично сочетается и с металлом и с деревом. Чтобы интерьер не казался чересчур серым, используйте живые цветы для декора.
С помощью стеклянной плитки на кухне можно осуществить множество дизайнерских задумок. Спектр выпускаемых цветов у нее очень велик, к тому же доступны и имитации разных фактур: льда, серебра и прочие. Отлично выглядит плитка, подсвеченная изнутри – с ее помощью получится уникальный интерьер, а нанесенный на нее рисунок будет объемным и выглядеть волшебно. Дополнительно почерпнуть идеи для декорирования стен Вашей кухни можно в следующей статье.
Стеклянная мозаика в сравнении с керамической считается более прочной. Стекло – один из самых износостойких материалов, оно не впитывает влагу, с легкостью переносит любые перепады температур, при дополнительной обработке не царапается. Изумрудные цвета, выбранные для данной кухни, освежают ее и делают прекрасно располагающей для праздничных посиделок с друзьями.