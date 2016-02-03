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Виды дерева: достоинства и недостатки

Homify.ru Homify.ru
Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
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Органические продукты, одежда и даже предметы интерьера прочно вошли в наш обиход. Этот тренд ко всему натуральному касается и наших жилищ. Можно сказать, что деревянные дома переживают настоящий бум и не зря, ведь это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка. 

Подрядчики давно уловили моду на уютные дома из дерева и на рынке вы найдете множество предложений на любой кошелек и вкус. И тут возникает вопрос: какое дерево выбрать для постройки дома? Давайте разбираться вместе с homify.

Лучшие породы дерева для строительства: сосна

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Сосна - самая распространенная и доступная порода дерева для строительства. Так же как и ель, относится к мягким породам дерева, не склонным к сильному усыханию и появлению трещин. Кроме того, она плотная, устойчивая к гниению, износоустойчива. Правда, стоит учесть, что отрицательной особенностью сосны является склонность к появлению синевы.  В основном, характеристики сосны и ели достаточно схожи, но тем не менее сосна несколько превосходит ель. При выборе древесины стоит обратить внимание на происхождение дерева, ведь от этого зависят его характеристики, которые могут меняться как в лучшую, так и в худшую стороны.

Идеальное дерево для постройки дома

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Для изготовления домов высокого качества деревья должны соответствовать оптимальной спелости, а это не младше 60 и не больше 90 лет. Лучшей породой дерева для постройки домов признаны ель и сосна, а не как часто считается – кедр и лиственница. Ель превосходит сосну как по техническим характеристикам, так и по красоте рисунка древесины. Чем тоньше доски в клееном брусе, тем дешевле стоит дом, построенный из них. Однако тем ненадежнее такой дом является. 

Для самых дешевых домов бревна распиливают таким образом, чтобы минимизировать отходы и получить максимальное количество досок. Кроме того, в дешевых деревянных домах брус или бревно склеиваются, как правило, из тонких досок разного сорта, возраста и размера, а также применяют дешевый клей, содержащий токсичные вещества. Поэтому при выборе дешевого деревянного дома стоит учитывать эти факторы.

Как выбрать древесину?

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Даже если ваша главная цель – постройка современного дешевого деревянного дома, не спешите принимать предложение компании, предложившей вам самую выгодную цену. Часто компании, которые стремятся убедить клиента своей умопомрачительно низкой ценой, рассчитывают на использование самой низкокачественной древесины, облегченные конструкции и дешевые материалы, а также его постройку самым примитивным способом. Поэтому рекомендуется пройтись по сайтам нескольких компаний, выбрать пару понравившихся вам вариантов и постараться приобрести дом напрямую от производителя. 

Если же выбудете приобретать дом через компанию-посредника, поинтересуйтесь, с каким именно производителем она сотрудничает и на каком именно заводе будет изготавливаться ваш дом.

Бревенчатые дома

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Давайте для начала разберемся в том, какие бывают деревянные дома. Бревенчатые дома как из сказки привлекают в первую очередь своим необычным внешним видом. Кроме того, такой дом, выполненный согласно всем технологиям подарит вам тепло и уют зимой и приятную прохладу летом. 

Деревянные дома из натурального бревна, срубленные вручную, пользуются огромной популярностью. Правда, при постройке дома очень важно найти подрядчика, который качественно срубит бревенчатый дом. Иначе вам гразит сильная усадка, растрескивание бревен при высыхании, что ведет к щелям и утрате теплоизоляции.

Дома из оцилиндрованного бревна

Резьба на фасаде Архитектурная студия 'Солнечный дом' Дома в стиле кантри
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>

Резьба на фасаде

Архитектурная студия "Солнечный дом"
Архитектурная студия <q>Солнечный дом</q>
Архитектурная студия "Солнечный дом"

Эта технология является самой разпространенной из-за доступности оцилиндровочных станков. Если вы решились на постройку дома из оцилиндрованного бревна, тщательно изучите рынок предложений и убедитесь в профессиональности подрядчика. Если вы собрались постоянно жить в таком доме, а не использовать его как дачный домик, следует выбирать диаметр бревна не менее 26 см. Хотя цена при этом и немного вырастет, зато такой дом обладает лучшей теплоизоляцией.

Деревянные брусовые дома естественной влажности

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Эти деревянные дома, как правило, самые дешевые, однако они и доставляют больше всего проблем в эксплуатации, так как они довольно долго усаживаются, требует нескольких переконопачиваний и тд. Если деревянный дом изготовлен из сырых бревен, на улице холодно, а в доме включено отопление, то из-за значительной разницы температур происходит растрескивание древесины, что приводит к глубоким безобразным трещинам. Поэтому дома большой площади из бруса естественной влажности строить не рекомендуется.

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Технология двойного бруса

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Эта технология лучше всего подходит для строительства современного сравнительно недорогого деревянного дачного или садового дома, коттеджа.  Дома, построенные по этой технологии отличаются плотным прилеганием хорошо просушенных деталей в дополнение к качественному утеплителю. Хорошо высушенные детали (16-18%) менее подвержены дополнительному усыханию, в результате чего общая усадка дома не превысит одного процента от высоты здания.   

Технология тройного бруса. Идеальна для строительства жилых домов. Эта технология гарантирует отличные по своей теплоизоляции наружные стены деревянного дома, а также позволяет эстетически спрятать коммуникации внутрь стен.

Дома из клееного бруса

PLUSMODUL INT2architecture Сборные дома Дерево Коричневый
INT2architecture

PLUSMODUL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Дома из клееного бруса отличаются красивым минималистским врешним видом и хорошими технологическими характеристиками. Они, например, практически не подвержены усадке и в них можно заселятся сразу же после постройки и проведения коммуникаций. Правда, они и самые дорогие.  Внутри этого красивого снаружи бруса такого дома может находиться самая низкосортная древесина со всеми возможными дефектами (гниль, синева, сучки черные и выпадающие и т.д).  Также клей в стенах деревянного дома приводит к потере смысла деревянного дома – такой дом не дышит.

Лучшие породы дерева для строительства: ель

Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в Эко стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Ель - одна из самых популярных пород дерева для строительства деревянных домов. Она отличается рыхлой структурой, благодаря которой лучше удерживает тепло и долговечностью (около 100 лет и даже больше), а также своими антибактериальными средствами, отсутствием склонности к посинению в отличие от сосны, а также устойчивости к усыханию. Однако она не отличается устойчивостью к воздействию влаги, склонна к загниванию и обладает средней износоустойчивостью.

Преимущества деревянных домов

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Дома в стиле минимализм
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими. Правда, это в том случае, если все комплектующие выполнены исключительно из натуральных материалов. Недавно появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. 

Строительство должно выполняться профессионалами, которые рассчитают привязку и правильно осуществят укладку на фундамент. Детали дома должны безупречно прилегать друг к другу, изоляционные материалы тщательно уложены, инженерные сети проведены согласно высоким стандартам качества. Качественный деревянный дом “дышит”, в нём редко бывает душно или сыро. 

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