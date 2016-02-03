Виды дерева: достоинства и недостатки

Органические продукты, одежда и даже предметы интерьера прочно вошли в наш обиход. Этот тренд ко всему натуральному касается и наших жилищ. Можно сказать, что деревянные дома переживают настоящий бум и не зря, ведь это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.

Подрядчики давно уловили моду на уютные дома из дерева и на рынке вы найдете множество предложений на любой кошелек и вкус. И тут возникает вопрос: какое дерево выбрать для постройки дома? Давайте разбираться вместе с homify.