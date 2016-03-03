До и После: преображение заброшенного дома

Не каждый сможет дать дому второй шанс, неуверенность в успехе останавливала тысячи семей перед такой затеей. Тем не менее, под защитой архитекторов и дизайнеров из студии C7 architects владельцы этого дома все-таки решились на глобальную реконструкцию и редизайн каждого помещения этого поместья и в итоге получили невероятный микс из старой и новой архитектуры.
То, как традиционная основа дополняет современные проекты, более всего похоже на настоящее искусство. Основательность и презентабельность старых особняков в данном случае сливается с комфортабельностью 21-ого века, что не может не вызывать восхищения! Посмотрим, как этот заброшенный дом стал сказочным местом для жизни?
Эта фотография прекрасно иллюстрирует то, в каком плачевном состоянии дом находился до ремонта. Заброшенный более десятилетия назад, он долгое время простоял без владельцев и стал оттого еще более печальным.
Сейчас благодаря архитекторам и дизайнерам этот дом выглядит так, будто прямо сейчас готов идти на званый ужин. Его внешний облик заставляет улыбаться, настолько позитивно его преображение!
Обои в цветочек, старый паркет, плесень на стенах и старые окна… То, что олицетворяло этот дом до приезда дизайнеров, давно стало ретро-дизайном или просто неудобствами. Владельцы купили данное имение с надеждой возродить его былую славу и построить свой дом мечты на основе архитектуры, прошедшей проверку временем.
Шикарное преображение дома видно невооруженным глазом – из традиционного поместья он стал люксовым, сверкающим изумрудным остеклением, с новой крышей, шикарным садом, сохранив свое традиционное обаяние! Оформленный в экстерьере и интерьере в стиле кантри и расположенный в графстве Суррей он выглядит как продолжение исторического культурного наследия этого региона Южной Англии.
Сейчас графство Суррей знаменито любовью бизнес-элиты Лондона и кинозвезд, которые скупают здесь потрясающие особняки и поместья для собственного загородного проживания в месте с прекрасными холмистыми пейзажами. Прогуливаясь по улочкам одного из городов в Суррей, можно легко наткнуться на особняк за 2 млн. фунтов в неоклассическом или современном стиле, которые сейчас, будто в фантастическом фильме, разбросаны по всему региону среди густого леса.
Внутри дом претерпел еще более радикальные перемены, чем снаружи. Часть перегородок была снесена, чтобы обеспечить владельцам просторные и светлые комнаты. Деревянные перекрытия были заменены на новые, что вместе с новым потолком помогло увеличить высоту комнат первого этажа.
Открытая планировка с созданием панорамных зон остекления сделали этот традиционный особняк, построенный более 80 лет назад, на уровень более современным. Также здесь была установлена система подогрева полов, ванные комнаты были увеличены в размерах и снабжены новой вентиляцией и окнами, а спальни приобрели статус мастер-сьютов с собственными гардеробными и ванными.
Прежняя широкая лестница с ковровыми дорожками была полностью демонтирована и на ее место приютилась небольшая, аккуратная и стильная традиционная лестница в два пролета. Но главное преобразование коснулось остекления в этой зоне дома. Здесь и раньше оно было самым роскошным в доме, а сейчас, увеличив свою площадь более, чем в 2 раза, комната стала похожа на зимний сад!
Ландшафтный дизайн красиво подчеркивает обновленные фасады здания, а шикарный формат остекления на первом этаже выглядит очень современно! Теперь это место действительно прекрасно для отдыха по высшему разряду.
Несколько спален на втором этаже были во многом перепроектированы. Новая кровля, дополнительное утепление стен, в некоторых случаях – демонтаж старых каминов, новое остекление и снос некоторых перегородок сделали их теплыми, светлыми и красивыми. Дизайн интерьера выдержан в стиле транситионал – между модерном и классикой, прямо в золотой середине.
Открытые балки
В некоторых местах дома мы найдем открытые потолочные балки или, как здесь, открытые балки в зоне остекления лестничного холла. Данный прием позволяет напомнить об историческом прошлом данного поместья и придать ему провинциальный, слегка брутальный и очень эстетичный колорит эклектики.
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