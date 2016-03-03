До и После: преображение заброшенного дома

Не каждый сможет дать дому второй шанс, неуверенность в успехе останавливала тысячи семей перед такой затеей. Тем не менее, под защитой архитекторов и дизайнеров из студии C7 architects владельцы этого дома все-таки решились на глобальную реконструкцию и редизайн каждого помещения этого поместья и в итоге получили невероятный микс из старой и новой архитектуры.

То, как традиционная основа дополняет современные проекты, более всего похоже на настоящее искусство. Основательность и презентабельность старых особняков в данном случае сливается с комфортабельностью 21-ого века, что не может не вызывать восхищения! Посмотрим, как этот заброшенный дом стал сказочным местом для жизни?