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До и После: преображение заброшенного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Farnham extension, C7 architects C7 architects Дома в стиле кантри
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Не каждый сможет дать дому второй шанс, неуверенность в успехе останавливала тысячи семей перед такой затеей. Тем не менее, под защитой архитекторов и дизайнеров из студии C7 architects владельцы этого дома все-таки решились на глобальную реконструкцию и редизайн каждого помещения этого поместья и в итоге получили невероятный микс из старой и новой архитектуры.

То, как традиционная основа дополняет современные проекты, более всего похоже на настоящее искусство. Основательность и презентабельность старых особняков в данном случае сливается с комфортабельностью 21-ого века, что не может не вызывать восхищения! Посмотрим, как этот заброшенный дом стал сказочным местом для жизни?

​Дом до ремонта

Farnham extension, C7 architects C7 architects
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Эта фотография прекрасно иллюстрирует то, в каком плачевном состоянии дом находился до ремонта. Заброшенный более десятилетия назад, он долгое время простоял без владельцев и стал оттого еще более печальным.

Дом после ремонта

Farnham extension, C7 architects C7 architects Дома в стиле модерн
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Сейчас благодаря архитекторам и дизайнерам этот дом выглядит так, будто прямо сейчас готов идти на званый ужин. Его внешний облик заставляет улыбаться, настолько позитивно его преображение!

​Ностальгия: дом до ремонта

Farnham extension, C7 architects C7 architects
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Обои в цветочек, старый паркет, плесень на стенах и старые окна… То, что олицетворяло этот дом до приезда дизайнеров, давно стало ретро-дизайном или просто неудобствами. Владельцы купили данное имение с надеждой возродить его былую славу и построить свой дом мечты на основе архитектуры, прошедшей проверку временем.

​Возрождение Феникса: люксовое поместье

Farnham extension, C7 architects C7 architects Дома в стиле кантри
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Шикарное преображение дома видно невооруженным глазом – из традиционного поместья он стал люксовым, сверкающим изумрудным остеклением, с новой крышей, шикарным садом, сохранив свое традиционное обаяние! Оформленный в экстерьере и интерьере в стиле кантри и расположенный в графстве Суррей он выглядит как продолжение исторического культурного наследия этого региона Южной Англии.  

Сейчас графство Суррей знаменито любовью бизнес-элиты Лондона и кинозвезд, которые скупают здесь потрясающие особняки и поместья для собственного загородного проживания в месте с прекрасными холмистыми пейзажами. Прогуливаясь по улочкам одного из городов в Суррей, можно легко наткнуться на особняк за 2 млн. фунтов в неоклассическом или современном стиле, которые сейчас, будто в фантастическом фильме, разбросаны по всему региону среди густого леса.

​Дизайн интерьера

Farnham extension, C7 architects C7 architects Кухня в стиле модерн
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Внутри дом претерпел еще более радикальные перемены, чем снаружи. Часть перегородок была снесена, чтобы обеспечить владельцам просторные и светлые комнаты. Деревянные перекрытия были заменены на новые, что вместе с новым потолком помогло увеличить высоту комнат первого этажа.

Открытая планировка с созданием панорамных зон остекления сделали этот традиционный особняк, построенный более 80 лет назад, на уровень более современным. Также здесь была установлена система подогрева полов, ванные комнаты были увеличены в размерах и снабжены новой вентиляцией и окнами, а спальни приобрели статус мастер-сьютов с собственными гардеробными и ванными.

​Реконструкция лестницы

Farnham extension, C7 architects C7 architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Прежняя широкая лестница с ковровыми дорожками была полностью демонтирована и на ее место приютилась небольшая, аккуратная и стильная традиционная лестница в два пролета. Но главное преобразование коснулось остекления в этой зоне дома. Здесь и раньше оно было самым роскошным в доме, а сейчас, увеличив свою площадь более, чем в 2 раза, комната стала похожа на зимний сад!

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​Вид сбоку после реконструкции

Farnham extension, C7 architects C7 architects Дома в эклектичном стиле
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Ландшафтный дизайн красиво подчеркивает обновленные фасады здания, а шикарный формат остекления на первом этаже выглядит очень современно! Теперь это место действительно прекрасно для отдыха по высшему разряду.

​Новый дизайн спальни

Farnham extension, C7 architects C7 architects Спальня в стиле модерн
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Несколько спален на втором этаже были во многом перепроектированы. Новая кровля, дополнительное утепление стен, в некоторых случаях – демонтаж старых каминов, новое остекление и снос некоторых перегородок сделали их теплыми, светлыми и красивыми. Дизайн интерьера выдержан в стиле транситионал – между модерном и классикой, прямо в золотой середине.

Farnham extension, C7 architects C7 architects Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
C7 architects

Farnham extension

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Открытые балки

В некоторых местах дома мы найдем открытые потолочные балки или, как здесь, открытые балки в зоне остекления лестничного холла. Данный прием позволяет напомнить об историческом прошлом данного поместья и придать ему провинциальный, слегка брутальный и очень эстетичный колорит эклектики.

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