Современный дом в стиле минимализм

Минимализм в люксовой вариации уже давно не предполагает радикальный аскетизм. В современном минимализме здания как будто исчезают, освобождая пространство для роскоши и глянца. Стеклянные стены, прозрачные балконы, продуманная подсветка и даже водопады во внутренних двориках составляют невероятно эстетичные ансамбли на фоне врывающейся в интерьер природы.

Одно из таких архитектурных чудес от студии Frederique Pyra Architecte мы предлагаем вам увидеть сегодня.