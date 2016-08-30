Современный дом в стиле минимализм

Минимализм в люксовой вариации уже давно не предполагает радикальный аскетизм. В современном минимализме здания как будто исчезают, освобождая пространство для роскоши и глянца. Стеклянные стены, прозрачные балконы, продуманная подсветка и даже водопады во внутренних двориках составляют невероятно эстетичные ансамбли на фоне врывающейся в интерьер природы.
Одно из таких архитектурных чудес от студии Frederique Pyra Architecte мы предлагаем вам увидеть сегодня.
Здесь, в тени – идеальное место для завтрака. Столь потрясающий вид в начале дня позволяет увидеть и себя с совершенно иной стороны. Если ты каждое утро находишься здесь, в окружении такой красоты, ты точно движешься в правильном направлении. Приходит уверенность, что и все остальное, о чем ты мечтаешь и возможно о чем даже еще не говоришь вслух, тоже возможно. Просто от воплощения этого в реальность тебя отделяет некоторое количество времени. Не более.
Здание выстроено на склоне и использует возможность гениального террасирования с внутренним двориком на первом уровне. 2 этаж представляет собой открытую планировку кухни, столовой и гостиной. Все это закрыто (или все же – «открыто») стеклянной стеной из нескольких модулей дверей-слайдеров в эффектных черных рамах. На нижнем ярусе находится спальня с ванной комнатой. Внутренний дворик предназначен именно для нее.
Невероятный экстерьер и блистательный интерьер дополняет окружающий пейзаж. Море и взбирающиеся на скалы домики в обрамлении огромных тропических деревьев представляются картинкой на туристической открытке. Но в следующее мгновение приходит понимание, что кто-то живет так не 7-14 дней в году, а всегда. И даже если не на этой вилле, то в тех домиках вдалеке уж точно. Они совершенно обычные люди и бирюзовые лагуны – часть их будней.
Второй уровень продолжен огромной террасой со столовой группой под зонтом. В террасе есть «окно», через которое виден внутренний дворик. По периметру – прозрачные экраны и стильная подсветка. После захода солнца все это выглядит просто волшебно.
Жизнь в теплом климате замирает, когда солнце в зените, но на закате вновь возрождается. Прохлада летнего вечера ощущается как подарок за то, что ты действительно сделал все от тебя зависящее максимально безупречно. И мир оценил твое усердие. И чувствуя благодарность, ты сделаешь свой следующий день еще более совершенным.
Кофейно-сливочная палитра очень подходит для жарких стран. Белый слишком ослепителен, нужно что-то более нежное, но все же максимально светлое, олицетворяющее покой и умиротворенность, часто недоступные в обычное время. За изголовьем кровати – ванная комната. А приватность достигается с помощью жалюзи.
Во время сна человек испытывает своеобразную перезагрузку, получая возможность каждое утро начинать жизнь почти заново. Представьте, что бы вы почувствовали, проснувшись в этой комнате. Кем бы вы себя ощутили? А если бы вы жили так всегда?
Так выглядит приватный рай этой виллы. Спасительная тень, водопад, стильные шезлонги. Кажется, можно прожить вечность в этом месте, не испытывая никакой потребности в каких-либо посторонних визуальных впечатлениях. Но совершенство созданного вокруг тебя мира не лишает тебя активности. Напротив, именно оно дарит вдохновение. Рождается стремление удержать и максимально долго наслаждаться этой чарующей атмосферой. Именно из желания этого проистекает плодотворное творчество. Все вокруг вдохновляет на максимальную работоспособность и эффективность каждого прожитого дня.
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