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Современный дом в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Спа в стиле модерн
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Минимализм в люксовой вариации уже давно не предполагает радикальный аскетизм. В современном минимализме здания как будто исчезают, освобождая пространство для роскоши и глянца. Стеклянные стены, прозрачные балконы, продуманная подсветка и даже водопады во внутренних двориках составляют невероятно эстетичные ансамбли на фоне врывающейся в интерьер природы.

Одно из таких архитектурных чудес от студии Frederique Pyra Architecte мы предлагаем вам увидеть сегодня.

​Терраса рядом с кухней

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Дома в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Здесь, в тени – идеальное место для завтрака. Столь потрясающий вид в начале дня позволяет увидеть и себя с совершенно иной стороны. Если ты каждое утро находишься здесь, в окружении такой красоты, ты точно движешься в правильном направлении. Приходит уверенность, что и все остальное, о чем ты мечтаешь и возможно о чем даже еще не говоришь вслух, тоже возможно. Просто от воплощения этого в реальность тебя отделяет некоторое количество времени. Не более.

Глянцевый рай

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Балкон и терраса в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Здание выстроено на склоне и использует возможность гениального террасирования с внутренним двориком на первом уровне. 2 этаж представляет собой открытую планировку кухни, столовой и гостиной. Все это закрыто (или все же – «открыто») стеклянной стеной из нескольких модулей дверей-слайдеров в эффектных черных рамах. На нижнем ярусе находится спальня с ванной комнатой. Внутренний дворик предназначен именно для нее.

​Гостиная

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Гостиная в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Невероятный экстерьер и блистательный интерьер дополняет окружающий пейзаж. Море и взбирающиеся на скалы домики в обрамлении огромных тропических деревьев представляются картинкой на туристической открытке. Но в следующее мгновение приходит понимание, что кто-то живет так не 7-14 дней в году, а всегда. И даже если не на этой вилле, то в тех домиках вдалеке уж точно. Они совершенно обычные люди и бирюзовые лагуны – часть их будней.

​Терраса

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Дома в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Второй уровень продолжен огромной террасой со столовой группой под зонтом. В террасе есть «окно», через которое виден внутренний дворик. По периметру – прозрачные экраны и стильная подсветка. После захода солнца все это выглядит просто волшебно.

Жизнь в теплом климате замирает, когда солнце в зените, но на закате вновь возрождается. Прохлада летнего вечера ощущается как подарок за то, что ты действительно сделал все от тебя зависящее максимально безупречно. И мир оценил твое усердие. И чувствуя благодарность, ты сделаешь свой следующий день еще более совершенным.

​Спальня

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Спальня в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Кофейно-сливочная палитра очень подходит для жарких стран. Белый слишком ослепителен, нужно что-то более нежное, но все же максимально светлое, олицетворяющее покой и умиротворенность, часто недоступные в обычное время. За изголовьем кровати – ванная комната. А приватность достигается с помощью жалюзи.

Во время сна человек испытывает своеобразную перезагрузку, получая возможность каждое утро начинать жизнь почти заново. Представьте, что бы вы почувствовали, проснувшись в этой комнате. Кем бы вы себя ощутили? А если бы вы жили так всегда?

Внутренний дворик

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte Спа в стиле модерн
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

Так выглядит приватный рай этой виллы. Спасительная тень, водопад, стильные шезлонги. Кажется, можно прожить вечность в этом месте, не испытывая никакой потребности в каких-либо посторонних визуальных впечатлениях. Но совершенство созданного вокруг тебя мира не лишает тебя активности. Напротив, именно оно дарит вдохновение. Рождается стремление удержать и максимально долго наслаждаться этой чарующей атмосферой. Именно из желания этого проистекает плодотворное творчество. Все вокруг вдохновляет на максимальную работоспособность и эффективность каждого прожитого дня.

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