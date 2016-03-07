​Микро-лофт: проект и реальность

Микро-лофт – это стратегия дизайна малогабаритной квартиры с учетом характерных особенностей стиля лофт, организация второго этажа, открытой планировки и максимальное использование солнечного света в контексте современного интерьера. Дизайн интерьера в данном случае может быть эклектичным, но всегда слегка индустриальным и может принимать во внимание самые различные стили в оформлении.
Этот удивительный микро-лофт был спроектирован и реализован как дизайн-проект специалистами из студии Barberini & Gunnell. Их утонченный подход к современному дизайну, по-итальянски изысканный и осторожный особенно порадовал владелицу апартаментов своей легкостью.
На маленькой площади современной квартиры вам больше не нужно страдать от недостатка функционала или удобства – современная модульная мебель, эксклюзивные и сделанные на заказ элементы интерьеры и персональный подход делают любые апартаменты комфортабельными для жизни.
Размер жилой площади больше не определяет наш уровень жизни – даже в микро-лофте можно жить по-королевски, в окружении дизайнерской мебели и полотен именитых художников. В данном случае мы видим маленький лофт, оформленный в эклектичном стиле, с элементами модерна и классики, который к тому же имеет прекрасный формат остекления и действительно стильный дизайн-проект интерьера.
В основу дизайна малогабаритных квартир, где зоны будто работают в тесном сотрудничестве друг с другом, лежат новые тренды в дизайне мебели и декоре. Например, диваны становятся более минималистичными, более низкими и менее приметными, отчего зона гостиной принимает современные черты и становится более компактной. К тому же, модульная мебель для зоны под TV позволяет организовать хранение и в этом уголке маленькой квартиры, место для которого очень важно.
В гостиной есть камин и столовая с изысканным сочетанием стульев в стиле ар-нуво и обеденным столом с толстой стеклянной столешницей. Отсутствие кофейного столика делает такую гостиную более удобной для использования, а торшер за диваном будто незаметен, что не умаляет его функционала.
Каждому микро-лофту свойственны мини-кухни – особенные кулинарные уголки в современном стиле, в которых вы найдете идеальный порядок и чистоту. Будто сошедшие с рекламы дизайнерской бытовой техники такие кухни выглядят особенно идиллически, по-современному.
В данном случае мини-кухня реализована в форме буквы П, что является самой компактной и удобной планировкой для гарнитура на маленькой площади. У окна мы найдем маленькую раковину, аккуратно врезанную прямо в столешницу, а плита, духовка и холодильник расположены справа. Вытяжка миниатюрных размеров встроена в подвесные модули справа, а мелкая бытовая техника расположилась вдоль стены с окном. Местом для резки остается столешница слева, интересно размещенная прямо под лестницей микро-лофта! Данную комбинацию вы можете повторить, если захотите, и в любом другом маленьком помещении для кухни.
Именно так дизайнер представил идею создания микро-лофта владелице этой квартиры. На визуализации вы можете увидеть, какие именно элементы были важнейшими в данной идее.
Интересно, что в оригинале лестница имела стеклянные экраны, а столовая была выполнена в стиле футуристики с использованием кристаллического блеска. Чтобы сделать проект более бюджетным в итоге от подобного типа стульев было принято отказаться в пользу классики, вносящей в данный проект эклектичные нотки.
Так выглядит данный проект после реализации – все главные принципы были приняты во внимание, некоторые мелочи доведены до совершенства, а второй этаж оформлен с помощью стеклянных перил без бортиков, что также является очень модным решением.
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