​Микро-лофт: проект и реальность

Микро-лофт – это стратегия дизайна малогабаритной квартиры с учетом характерных особенностей стиля лофт, организация второго этажа, открытой планировки и максимальное использование солнечного света в контексте современного интерьера. Дизайн интерьера в данном случае может быть эклектичным, но всегда слегка индустриальным и может принимать во внимание самые различные стили в оформлении.

Этот удивительный микро-лофт был спроектирован и реализован как дизайн-проект специалистами из студии Barberini & Gunnell. Их утонченный подход к современному дизайну, по-итальянски изысканный и осторожный особенно порадовал владелицу апартаментов своей легкостью.