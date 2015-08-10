Как правильно хранить обувь?

Прежде чем отправить сапожки или туфли на длительное хранение, первым делом нужно их тщательно подготовить:

- Для начала очистите обувь от грязи и пыли. Обратите внимание на то, чтобы выбранный способ очистки, а также средство, которое вы наносите на обувь, подходили для того вида материала, из которого выполнено изделие. Для этой цели подойдет слабый мыльный раствор. Для разных материалов используются разные по жесткости щетки. Обувь с вышивкой, с украшениями из бисера и паеток протирается мягкой тряпочкой с особой осторожностью.Когда обувь полностью очищена и все пятна с нее удалены, протрите ее чистой влажной тканью или мягкой салфеткой.

- Хорошо просушите обувь. Используйте для этого специальные электрические сушилки или просто оставьте на некоторое время на электрическом теплом полу. Обувь можно высушить, набив ее влагопоглощающей бумагой или газетой. Нельзя сушить обувь на батарее или у открытого огня, так вы ее испортите.

- Смажьте сапоги, туфли, ботинки кремом для обуви (для замши применяется спрей), это придаст ей эластичность и предотвратит появление трещин. Продезинфицируйте обувь изнутри. Для этого воспользуйтесь дезинфицирующим спреем или народными средствами – протрите внутреннюю часть тампоном, смоченным в слабом растворе марганцовки, перекиси водорода или уксусе. Затем проветрите обувь.

- Если есть необходимость, отнесите в ремонтную мастерскую – подклейте подошвы, поменяйте набойки. Пришедшие в негодность стельки замените новыми, благо сейчас в магазинах большой выбор стелек разных форм и предназначения.

- Чтобы сохранить форму обуви во время хранения, туго набейте ее бумагой. Удобно использовать деревянные колодки с возможностью изменения размера.