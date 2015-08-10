Как правильно хранить обувь?

Для каждого сезона мы покупаем подходящую пару обуви, а чаще всего — несколько. Чтобы изделие радовало вас и в следующем году, очень важно правильно хранить обувь вне сезона, пока она дожидается своего часа. Ведь если вы просто поставите ее в шкаф на длительное время, то кожаная обувь, например, потускнеет, высохнет и утратит свой первоначальный внешний вид. Но проблему всегда легче предупредить.Именно поэтому крайне важно знать способы хранения обуви, о которых пойдет речь в этой статье.
Прежде чем отправить сапожки или туфли на длительное хранение, первым делом нужно их тщательно подготовить:
- Для начала очистите обувь от грязи и пыли. Обратите внимание на то, чтобы выбранный способ очистки, а также средство, которое вы наносите на обувь, подходили для того вида материала, из которого выполнено изделие. Для этой цели подойдет слабый мыльный раствор. Для разных материалов используются разные по жесткости щетки. Обувь с вышивкой, с украшениями из бисера и паеток протирается мягкой тряпочкой с особой осторожностью.Когда обувь полностью очищена и все пятна с нее удалены, протрите ее чистой влажной тканью или мягкой салфеткой.
- Хорошо просушите обувь. Используйте для этого специальные электрические сушилки или просто оставьте на некоторое время на электрическом теплом полу. Обувь можно высушить, набив ее влагопоглощающей бумагой или газетой. Нельзя сушить обувь на батарее или у открытого огня, так вы ее испортите.
- Смажьте сапоги, туфли, ботинки кремом для обуви (для замши применяется спрей), это придаст ей эластичность и предотвратит появление трещин. Продезинфицируйте обувь изнутри. Для этого воспользуйтесь дезинфицирующим спреем или народными средствами – протрите внутреннюю часть тампоном, смоченным в слабом растворе марганцовки, перекиси водорода или уксусе. Затем проветрите обувь.
- Если есть необходимость, отнесите в ремонтную мастерскую – подклейте подошвы, поменяйте набойки. Пришедшие в негодность стельки замените новыми, благо сейчас в магазинах большой выбор стелек разных форм и предназначения.
- Чтобы сохранить форму обуви во время хранения, туго набейте ее бумагой. Удобно использовать деревянные колодки с возможностью изменения размера.
Гардеробная или шкаф — самые подходящее места для хранения обуви, но только при условии, что оба находятся в достаточном удалении от батареи центрального отопления. Важно помнить, что излишняя влажность комнаты , ровно как и слишком холодное помещение (с температурой ниже +14 градусов) — вредны для обуви. Поэтому не стоит использовать, к примеру, неотапливаемые веранды частных домов, как кладовки. Балкон тоже не лучшее для хранения место, так как кроме нестабильной температуры, сюда еще и часто попадают прямые солнечные лучи, которые вредны для кожаной обуви.
Можно хранить обувь в специальных эргономичных шкафчиках. Называются они обувницы. Они способны вместить в себя, в зависимости от размера, большое число пар, а ввиду своей конструкции не занимают много места. Тем самым вы избавляете себя от семейного обувного склада, который имеет свойство накапливаться в прихожей.
Идеальный вариант хранения – в оригинальных коробках из-под сапог и ботинок. Если есть возможность, приобретите для обуви прозрачные коробки одинакового размера, в этом случае легко будет найти нужную пару.
Перед упаковкой сапог в коробки проложите между парой прокладку из мягкой ткани или бумаги наподобие той, что была в коробке при покупке. Подойдут любые виды ткани. Отделять несколько пар обуви друг от друга тканью особенно важно, если вы храните ее в одной большой коробке или чемодане. Тогда каждый предмет лучше обернуть тканью или бумагой – это сохранит первоначальную форму и цвет обуви.
Не следует хранить обувь в полиэтиленовых пакетах и плотно закрытых контейнерах – это неблагоприятно сказывается на ее состоянии.
Парадный квартал
Для голенищ сапог используйте специальные распорки или самодельные картонные вкладыши. Если нет коробки большого размера, храните их в подвешенном состоянии, чтобы на месте перегиба не образовались портящие вид складки.
Хранение обуви может даже стать элементом интерьера. Так, например, дизайнеры из испанского бюро VelezCarrascoArquitecto разместили гардеробную в центре комнаты и сделали ее стены прозрачными. Тем самым превратив ее в арт-обект, а вещи в свою очередь стали своего рода экспонатами.
Обувные стойки отлично подойдут для хранения в гардеробных. Сейчас в магазинах можно найти массу моделей, похожих и на обычные шкафчики с полками и более креативные — выполненные в виде многоярусных вешалок и вращающихся барабанов с полками внутри. Так же выходом из положения могут стать тряпичные полки-карманы. Их легко подвесить в любом месте гардеробной или прихожей. Кроме того этот вариант — один из самых бюджетных.
Не пренебрегайте условиями правильного хранения обуви. Ведь это так приятно с наступлением лета или зимы достать свои любимые босоножки или сапоги и проносить их с удовольствием весь сезон.