До и после: из руин в люксовый дом

Каппадокия… Для тех, кто хоть раз был в этом пустынном и холмистом крае, образ рыжего, практически марсианского пейзажа никогда не покинет пределы воображения. Особенное место, привлекающее не только местных туристов из Стамбула и Анкары, но и со всего мира, сейчас возрождается в архитектурном плане. Все большие финансовые вливания, рассчитанные на постоянно растущий поток туристов в летнее и осеннее время, позволяют возродить целые города удивительного края, культура и традиции которого поражают при первой же встрече!
Главное в Каппадокии то, что в ней не существовало обычных домов – все они либо находились под землей, в объятиях древнейших скал, либо были в них врезаны. В 19-ом и 20-ом веке здесь начали появляться и обычные дома, но все они были построены из той же глинистой породы и по той же культурной традиции, поэтому также напоминали дома в скалах и под землей.
Как вы видите, практически полностью эти полуразрушенные строения врезаны в скалу и лишь одна башня рядом является потомком арабских традиций в архитектуре и представляет собой дополнительное строение.
Удивительная реконструкция предполагала полное сохранение традиционного облика данного здания, и строителям это полностью удалось! В вечернем свете подсветки отели Каппадокии смотрятся еще более волшебно – кажется, что ты попал не в другую страну, а на другую планету!
Каппадокия также славится своей потрясающей национальной кухней, фестивалем воздушных шаров и элитными бутик-отелями, крохотными и очаровательными. Неделя здесь действительно изменяет жизни, расширяет вашу эмоциональную сторону и придает всей вашей судьбе особенную, пряную окраску.
Так и данный проект создан специально для туристов, чтобы они могли насладиться этим замечательным местом с комфортом. Купленные инвестором развалины старого поместья с помощью архитекторов и дизайнеров были преобразованы в маленький и уютный отель. Фотографиями с нами поделились непосредственно строители – именно те люди, которые делают все наши мечты об архитектуре и дизайне реальностью! Специалисты из фирмы Kayakapi Premium Caves – Cappadocia занимаются именно созданием аутентичных построек в Каппадокии, по всем правилам и традициям данного края.
Особенный персидский мастер-сьют поражает своей аутентичностью – стены в нем на 80% оригинальные, сложенные несколько веков назад местными мастерами. Мебель – новая, но тоже сделанная в пределах страны местными талантами, как и весь текстиль и даже этнические светильники.
Главные нововведения при реконструкции касались обустройства ванных комнат по новым стандартам – теперь они почти в 3 раза просторнее, удобнее, имеют отдельные ванные чаши в европейском стиле, а также личные зоны хамама. Интересно, что находясь в этой комнате, вы уже более, чем на 6 метров ближе к центру скалы – над вами может простираться до 15 метров грунта, а вы будто спрятаны от всех невзгод современного мира в своей собственной царской пещере.
Удивительное место, где расположен непосредственно данный отель, находится в получасе езды от города Кайсери в одном из самых необычных мест Каппадокии – старинном городе Ургюпе. Именно здесь неподалеку проводится фестиваль воздушных шаров, когда тысячи разноцветных летающих «тюльпанов» заслоняют вид на горные долины прямо до горизонта.
Теперь парадный вид башни и главного входа вызывает уважение – кажется, здесь несколько лет велись работы! На самом деле, реконструкции в Турции молниеносны и большинство из них производится за зимний сезон, пока туристов не слишком много, и преобразования не мешают бизнесу.
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