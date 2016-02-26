До и после: из руин в люксовый дом

Каппадокия… Для тех, кто хоть раз был в этом пустынном и холмистом крае, образ рыжего, практически марсианского пейзажа никогда не покинет пределы воображения. Особенное место, привлекающее не только местных туристов из Стамбула и Анкары, но и со всего мира, сейчас возрождается в архитектурном плане. Все большие финансовые вливания, рассчитанные на постоянно растущий поток туристов в летнее и осеннее время, позволяют возродить целые города удивительного края, культура и традиции которого поражают при первой же встрече!

Главное в Каппадокии то, что в ней не существовало обычных домов – все они либо находились под землей, в объятиях древнейших скал, либо были в них врезаны. В 19-ом и 20-ом веке здесь начали появляться и обычные дома, но все они были построены из той же глинистой породы и по той же культурной традиции, поэтому также напоминали дома в скалах и под землей.