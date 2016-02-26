Проект коттеджа в современном стиле

Этот проект на стыке магии неоклассики и современного стиля поражает своей уютной атмосферой и теплотой кофейной цветовой гаммы. Безусловно, его можно назвать одним из самых очаровательных проектов от дизайнеров homify из студии Zodiac Design, которые реализовали его с особенной любовью к трендовой эстетике.
Расположенный под Лондоном, на границе с национальным парком Колн Вэлли, он показывает нам, как жизнь в пригороде может стать по-английски роскошной и при этом остаться современной.
То, как современные английские особняки преобразуют стиль модерн в частной архитектуре, кажется просто потрясающим. Они делают простые линии синонимом элегантности, а роскошные решение в дополнительной декоративной отделке и вовсе позволяют забыть, что модерн – один из самых упрощенных стилей.
Современный английский образ жизни скромно осуществляет мечту каждой семьи на земле о собственном прекрасном частном доме по-своему – в городе здесь очень популярны таунхаусы, в пригороде – дома на границе с национальными парками и заповедниками. В полной приватности одного из них и находится этот замечательный коттедж.
Шикарное оформление кухни и каминной поражает с первого взгляда. Глянцевые фасады гарнитура своим изумительным пепельным блеском молниеносно завоевывают нашу симпатию, и даже необычная неоновая подсветка вдруг кажется очень уместной в современном интерьере с классическими элементами. Именно так работа талантливого дизайнера позволяет реализовать все мечты владельцев и скомбинировать их так, чтобы они смотрелись гармонично друг с другом.
Парадная столовая расположилась в самом солнечном месте дома. Панорамное остекление с двух сторон открывает шикарный вид на террасы, бассейн и окружающий лес, а оформление в стиле транситионал заставляет задуматься о том, что вот она – золотая середина между классическим и современным дизайном.
Главная гостиная находится, на английский манер, в отдельном помещении. Это – самая тихая комната в доме, укромная и предназначенная для спокойного отдыха и интеллектуальных бесед. Наличие таких приватных зон даже в формате современной планировки – важная характерная особенность новых английских коттеджей.
Изысканная традиционная лестница с элементами плавных линий стиля ар-нуво изящно дополняет просторные парадные холлы и коридоры. Слева мы можем найти особенную комнату – мини-библиотеку для приема гостей, классический аналог комнаты ожидания в английском особняке.
Изысканная библиотека с темными акцентами отлично подходит для дружеских бесед в компании или для встречи с коллегами. Находясь прямо рядом с главным входом в дом, она очень удобна и помогает комфортабельно разместить гостей.
Оформленная с изысканными акцентами голубиного оттенка главная спальня имеет планировку в стиле мастер-сьют и дополнена ванной комнатой и гардеробной. Ее окна имеют возможность складываться таким образом, что вся комната становится открыта свежему воздуху заповедного леса, оставляя на обозрение лишь стеклянные, почти незаметные экраны безопасности.
Утонченный ландшафтный дизайн в традиционном стиле – современная вариация английского сада, она смотрится из окна спальни очень вдохновляюще! Идеальный газон – действительно лучшая отрада для глаз.
Современная ванная комната с особенным декором – картиной морского побережья и изысканной подсветкой – смотрится, как идеальное место для отдыха. Рядом, за стеклянными перегородками, мы найдем английский вариант турецкого хамама, а сама чаша поставлена таким образом, чтобы можно было наблюдать вид из окна.
Современное патио и столовая группа для летнего отдыха находятся на крыше здания. Здесь, в полной приватности, можно отлично провести домашнюю вечеринку!
Небольшие дополнительные гостевые спальни и детские оформлены в стиле транситионал – они лаконичны и современны, но особенная кофейная палитра и приверженность традиционной эстетике выдает в них и классические нотки. Все они имеют панорамное остекление в пол и выход на террасы и балконы.
Подъезд к этому шикарному особняку вечером – потрясающее зрелище! Кажется, что ты попадаешь в настоящую английскую сказку!
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