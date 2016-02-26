Проект коттеджа в современном стиле

Этот проект на стыке магии неоклассики и современного стиля поражает своей уютной атмосферой и теплотой кофейной цветовой гаммы. Безусловно, его можно назвать одним из самых очаровательных проектов от дизайнеров homify из студии Zodiac Design, которые реализовали его с особенной любовью к трендовой эстетике.

Расположенный под Лондоном, на границе с национальным парком Колн Вэлли, он показывает нам, как жизнь в пригороде может стать по-английски роскошной и при этом остаться современной.